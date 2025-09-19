16 работ, в которых трудно угадать, художник ли это или нейросеть

Не секрет, что современенные технологии шагнули далеко вперед. Мы решили попросить искусственный интеллект написать нам картины в стиле известных художников. Вышло так, что мы сами запутались, где реальная картина живописца, а где фейк.
1. Какую из этих картин написал Сандро Боттичелли?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
2. Какую из этих картин написал Пьер Огюст Ренуар?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
3. Какую из этих картин написал Винсент Ван Гог?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
4. Какую из этих картин написал Поль Гоген?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
5. Какую из этих картин написал Анри Матисс?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
6. Какую из этих картин написал Амедео Модильяни?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
7. Какую из этих картин написал Рафаэль Санти?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
8. Какую из этих картин написал Эдуард Мане?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
9. Какую из этих картин написал Эдгар Дега?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
10. Какую из этих картин написал Караваджо?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
11. Какую из этих картин написал Пабло Пикассо?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
12. Какую из этих картин написал Густав Климт?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
13. Какую из этих картин написал Ян Вермеер?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
14. Какую из этих картин написал Эдвард Мунк?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
15. Какую из этих картин написал Иван Айвазовский?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
16. Какую из этих картин написал Поль Сезанн?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
