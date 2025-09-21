15 начальников, чья логика работает по таким законам, что сам Эйнштейн бы не разобрался

Работодатели бывают странные. То в отпуск не отпускают, хотя, казалось бы, все уже обговорено, то требуют работать на больничном. А на собеседованиях такие вопросы могут задавать, что в пору крутить пальцем у виска. Одном словом, общение с начальством — тот еще квест. И мы аплодируем стоя тем, кто этот квест прошел. Вот подборка реальных историй, в которых пользователи сети без утайки рассказали о причудах своего руководства.