15 начальников, чья логика работает по таким законам, что сам Эйнштейн бы не разобрался
Работодатели бывают странные. То в отпуск не отпускают, хотя, казалось бы, все уже обговорено, то требуют работать на больничном. А на собеседованиях такие вопросы могут задавать, что в пору крутить пальцем у виска. Одном словом, общение с начальством — тот еще квест. И мы аплодируем стоя тем, кто этот квест прошел. Вот подборка реальных историй, в которых пользователи сети без утайки рассказали о причудах своего руководства.
- До сих пор помню историю знакомого, которого не отпустили в отгул на 1 день. Хотя у него было официальное подписанное заявление. Знакомый психанул, написал заявление на увольнение в этот же день. Разумеется, начальник ему втирал: «Да кому ты нужен, ты не найдешь работу». Настолько не нужен, что вы даже на 1 день отпустить не можете?
Оффер от конкурирующего банка лежал у него через 2 дня с зарплатой на 70 тысяч больше. Ушел он со всеми партнерами. Воплей было! © eonlive1 / YouTube
- У мужа была температура под 40, позвонил мне, чтобы я вызвала скорую. Я предупредила и поехала на такси домой, приехала одновременно со скорой, впустила в дом врача. Муж сам дверь открыть бы не смог, такая слабость была, лежал на полу. Так мне начальник устроил разнос, дескать, как это я уехала с работы в рабочее время! Еще и сотрудницы подпевали (одна в разводе, другая не замужем). Ну, знаете ли, у меня муж один. Уволилась и не жалею, если люди не понимают, что в жизни главное — мне с ними не по пути. © полина-п8ш6л / YouTube
- У меня маму не отпускали на мою свадьбу, хотя она заранее со всеми договаривалась, что ее подменят на 1 смену. В итоге она психанула и уволилась, и родители переехали в мой город. Потом она много раз говорила, что это было лучшее решение в ее жизни. © reginazh3537 / YouTube
- Работал у нас девопс, это супер редкий зверь, их на всю страну человек 30, и работал он за 200 тысяч. У него что дочь попала в больницу. Так начальник не отпустил его с работы пораньше. Он уволился. Итог — полтора года поисков, с трудом нашли какого-то, буквально просто какого-то за 750 тысяч. Я тогда сделал все, чтобы руководителя того уволили с позором на всю индустрию. Мораль сей басни такова: во-первых, вы, как сотрудник, для компании стоите очень дорого. Вы приносите реально много денег и ваш уход — это чистый убыток. Вы себе работу всегда найдете. А вот вам замену — большой-большой вопрос. © eonlive1 / YouTube
- Первый день на новой работе. Время обеда. Смотрю, в кабинете никто не одевается. Странно, ну ладно. Взяла сумку и говорю всем: «Я на обед!» Начальница противным голосом: «Вообще-то у нас не принято уходить на обед. Люди берут с собой из дома. Вот Катя булочку с чаем ест, и все». Когда меня принимали на работу, об этом вообще ни слова не сказали. Я разозлилась, но холодно выдала: «У меня гастрит, и мне нужен горячий суп. Вы мне новый желудок подарите?» На работу меня принимал совсем другой человек, а это начальница — его зам. В итоге мы с ней не сработались, конечно. Но не жалею, что ушла оттуда. © KeraTamara / Pikabu
- Работала в одной шараге. Часто чужие обязанности вешали на меня. На мое возмущение отвечали: «Ну ты же понимаешь, что они нормально не сделают?» А какого фига эти мадамы тогда вообще тут работают? Зачем набирать бездарностей? Уволилась и не жалею. Трижды звонили за последние пять лет с просьбой вернуться. Сотрудника на мое место так и не нашли. © navera2150 / YouTube
- У подруги условия работы были очень не очень, но она держалась, потому что боялась, что ее просто не возьмут в другое место. А на ней ипотека, да еще и мама больная. Когда ей не выдали отпуск, о котором она заранее договаривалась, чтобы помочь матери. Просто постфактум сказали, что ее не отпустят. Так она послала эту контору и уволилась. Через две недели ей позвонили и попросили вернуться. Она бросила трубку. © SoffyKo / YouTube
- Мой брат пытался устроиться в филиал известной китайской компании, которая выпускает телефоны. Полгода его гоняли по собеседованиям, а потом наконец сказали: «Берем на испытательный срок». Он спросил, какая будет зарплата после его окончания. Начальник удивленно посмотрел и ответил: «Алексей, это неприличный вопрос. У нас не любят меркантильных людей». Брат проработал там еще пару месяцев и ушел. © KeraTamara / Pikabu
- Однажды я устраивалась на вакансию аниматора в детском развлекательном центре. Перед началом меня попросили пройти небольшой психологический тест: женщина нарисовала на листе четыре геометрические фигуры и предложила выбрать одну. Я остановилась на треугольнике — и она неожиданно обрадовалась. Я поинтересовалась, в чем дело, и услышала: «Если бы вы выбрали круг, я бы сразу прекратила с вами разговор». Я была в полном афиге, посмотрела на нее и сказала, что отказываюсь от вакансии. © ДарьяТерентьева-ъ8я / YouTube
- Мне недавно предложили работу медсестрой в частной клинике. График 2/2, зарплата 45 тысяч. При этом целая страница обязанностей. В общем, работа за троих. Естественно, отказала. На их вопрос почему сказала, что по трудовому кодексу рабочий день 8 часов, и пускай идут подальше со своими 12 часами в сутки, да еще с таким набором обязанностей. © Kusulka9 / YouTube
- На собеседованиях часто проверяют стрессоустойчивость и другие качества кандидатов. И вот устраивался я на работу. Мы сидели в комнате для переговоров. Собеседование проводила HR, рядом с ней был директор. За окном зима, температура на улице минусовая. Однако в комнате работал кондиционер, и никто из присутствующих, казалось, не обращал на это внимания. Я не смог сдержаться и попросил выключить его. HR ответила, что им не нужен сотрудник, который пытается диктовать свои условия. Директор молча покинул помещение. Как вы понимаете, на работу меня не взяли. Я тогда офигел, конечно. © Рабочие истории / VK
- Работала в поликлинике. Отпуск там расписывали заранее. С мужем отпуск еле синхронизировать успели. У нас отели забронированы, билеты куплены. В субботу нам уезжать, в четверг мне звонит старшая медсестра моего отделения и говорит: так мол и так, тебе отпуск не подписали. Я иду разбираться в ситуации со старшей медсестрой поликлиники. Та мне говорит: «А нечего по отпускам ходить, работать некому». Но прикол в том, что наше отделение физеотерапии с марта закрыли на карантин! Мы все в коллцентре работали. Завотделением подтвердила, что для меня сейчас горящих задач нет! Но нет, аргумент — работать некому. Тогда я говорю, что пишу заявление на увольнение. И мне его подписывают одним днем (!) Спрашиваю, почему же вы так просто мне заявление подписали, если людей не хватает. Ответ: «Нам не нужны сотрудники, которые предпочитают отпуск работе и не держаться за место». Ага, с зарплатой в 30 тысяч и постоянными переработками. С мужем поехали в отпуск, работу в частной клинике нашла за 2 дня. © laviliora / YouTube
- Я проходила собеседование в компанию. Если бы меня взяли, мне нужно было бы переехать на другой конец страны. Прошла 3 этапа собеседований, месяц тишины — и вдруг предложение: я принята, но на раздумья меньше суток. При этом на работу требовалось выйти уже через шесть дней! Времени на подготовку и переезд не было, поэтому я отказалась. © aattanasio2014 / Reddit
- Устраивалась менеджером. Перерыв разрешали брать только 5 минут, даже в туалет проблематично сходить за это время. Спрашиваю, а как же перерыв на обед? Начальница: «Нет его». Я: «А когда я есть буду?» А начальница выдала: «Ну еще не хватало, чтобы вы мне ноутбук чаем залили, ешьте в коридоре». Как вам, а? То есть я, взрослая тетя, должна за 5 минут что-то схавать и запить, стоя посреди коридора, где меня будут видеть клиенты. Она уже несколько лет ищет сотрудников. © HelenSi / YouTube
- Мне сказали: «Какой отпуск?! Ты же на больничном почти месяц была!» Говорю, мол, простите, но я ведь из больницы работала удаленно. Но начальница уперлась: «Не считается, ведь тебя не было на работе». Ладно, говорю, типа смирилась, а сама нашла горящий тур на море и пошла в отдел кадров. Написала заявление на увольнение, а так как отпуск отгулял не был, ушла без отработки.
Комментарии
В большинстве примеров начальники-самодуры оказали услугу, что показали себя во всей красе. Не пришлось время на них тратить.