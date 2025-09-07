17 премудростей от детей, услышав которые взрослые замолкали и удивленно переглядывались

Ребенок, который успокаивает взрослую мать - молодец. Ответственный, собранный, заботливый маленький взрослый, у которого всё под контролем...



А вот мать, у которой ребенок стал таким в раннем возрасте - совсем не молодец.



Особенно плохо то, что со временем он поймет: рычагов для поддержки матери у него не так много, прав как у малыша, а от взрослой ответственности за эмоционально нестабильную женщину никуда не деться.