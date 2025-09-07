17 премудростей от детей, услышав которые взрослые замолкали и удивленно переглядывались
Считается, что мудрость приходит с опытом, который накапливается годами. Но не только взрослые могут ошеломлять глубиной мысли. Порой дети, несмотря на юный возраст, зрят в корень. Собрали истории пользователей сети и наших коллег о маленьких мудрецах.
- Привела дочь в поликлинику. И встретила там ее одноклассницу с мамой Леной. А мы с этой женщиной в приятельских отношениях. Ну разболтались, пока ждали очередь. Пожаловалась Лене на то, что куча работы, из-за этого недосыпы, частые головные боли. Дочка рядом сидела, слушала и вдруг вмешалась: «Не грусти, мамочка! Твоя голова просто слишком умная, вот и устала». Улыбнулась вся очередь.
- Папа наш частенько допоздна засиживается за работой с ноутбуком. Сын каждый вечер просит его сказку почитать, а ему все некогда. И вот как-то в очередной раз приходит к папе, уже в пижаме и с книжкой. Муж мой, как всегда: «Сынок, иди к маме, мне надо проект закончить». И тут сын строго сказал: «Пап, хватит уже в свои игрушки играть! Лучше книжку почитай». Папа опешил, а я стою в дверях, смеюсь.
- Муж случайно локтем опрокинул свою кружку с чаем. Стол залит, мы оба с тряпками (кружка большая). Муж: «Ну что ж я за человек!» Младший сын восьми лет: «Папа, ничего страшного! Такое бывает. Такое и у меня было, и у мамы, у многих. Это просто чай. Сейчас мы все вместе все вытрем. (Несет себе тряпку.) И стол станет еще чище, чем был!» Обожаю вот эти моменты, когда ребенок начинает говорить родителям то, что так много раз слышал от них. В это время старший (13 лет) заходит на кухню, видит картину и с фразой: «Пап, я сейчас сделаю новый», — идет ставить чайник. © laptenoke
- Муж подруги владеет автомастерской. Когда только начинал, многое сам делал. А теперь расширился, нанял несколько работников. Сам занимается в основном отчетностями, общением с клиентами и прочими делами — короче, босс. Пришла тут к подруге в гости на чай. На кухню зашла ее дочь. Я в прикол спросила, кем она хочет стать, когда вырастет. Та выдала: «Хочу быть как папа!» Я в шоке: «Почему?» А она мне: «Вы что, тетя Оль, это же очень просто: сидишь себе в кресле и перебираешь бумажки».
- У Лешки, сына моего, был новогодний утренник в детском саду. В какой-то момент дети пошли за подарками к Деду Морозу. Дошла очередь до моего. Дед Мороз спросил свое традиционное: «Ну что, малыш, слушался ли родителей в этом году?» Леша смущенно сказал: «Не всегда». А потом нахмурился и выдал: «А они меня тоже не слушались. Я просил маму, чтобы суп не варила. Я его не люблю. А она варит». Немая сцена была. Дед Мороз аж замер с подарком в руках. А потом как засмеялся, и все вслед за ним. Но подарок Леша все же получил.
- Дочке пять лет. Решили с мужем ради шутки спросить ее, кого она больше любит, маму или папу. Она задумалась, лобик почесала, а потом сказала:
— Я вас по очереди люблю!
— Это как, Машунь?
— Утром маму, а вечером — папу.
Мы еще больше удивились:
— А почему?
— Ну мама вкусные завтраки готовит, а папа сказки интереснее читает.
- Дочь в 2,5 года пришла на кухню и говорит, что пролила у себя в комнате сок. А у меня молоко на кашу вот-вот закипит. Говорю ей: «Подожди немного, я сейчас закончу тут и уберу». Через минуту приходит снова: «Я сама убрала!» Спрашиваю: «А как ты сама убрала?» Она: «Дверь закрыла, ничего не видно!» Сейчас ей 18, до сих пор иногда по этому принципу убирается. © alnaroni
- С дочкой часто играем параллельно с делами. Вот на днях устроила ей шуточное интервью, пока собирала в садик. Задавала ей вопросы типа «Что такое дружба?», «Что такое семья?» Дошло до «Что такое любовь?» Дочь выдала: «Это когда ты готовишь обед и папе кладешь самый большой и красивый кусок мяса».
- Я была беременна вторым ребенком, и мне скоро нужно было рожать. Беременность текла хорошо, и потому много внимания я уделяла своему старшему сыну. Говорила с ним, пыталась настроить на изменения в семье и объяснить, что все так же будет хорошо, но по-новому. Ребенок родился здоровым и в положенный срок. Я была дома и что-то готовила, но вдруг вспомнила, что забыла какую-то вещь в комнате малютки. И пошла туда. Вот только в дверях и замерла. Там стоял мой старший сын и внимательно смотрел на кроватку с братом. А потом сказал: «Я люблю тебя, братик. И всегда буду защищать. Даже все игрушки отдам, если понадобится. Обещаю. Ты можешь мне верить», — и аккуратно погладил того по ножке. Сердце защемило от нежности. За своих детей я теперь спокойна. © Мамдаринка / VK
- Год назад повредила колесо по дороге. Со мной был сын. Ночь. Дождь. Большое спасибо мужчине, который, увидев нас, остановился и установил запаску. Сын мой крутился рядом и помогал, я светила. После, когда отошла от шока, заревела. Меня успокоил сын фразой: «Давай найдем положительное в ситуации. Теперь я знаю, как менять колесо на авто». © iskakovatolqyn
- Затеяли генеральную уборку. Да так, что даже в кладовке решили убраться. Сынулька с дедушкой нашли там старый словарь. Долго его листали. Потом сын сказал: «Мама, это же книга с подсказками!» Я удивилась: «Почему с подсказками?» Сын гордо объяснил: «Ну как, если я слово не знаю, оно уже здесь спрятано заранее!»
- Отдали дочкины игрушки, в которые она больше не хочет играть, в ее детский садик. На следующий день воспитательница сказала, что наша дочь игрушки все себе забрала, никому не дала с ними играть. Домой пришли, спрашиваю ее: «Почему не дала другим поиграть?» А она отвечает: «Ну они же сначала моими были. Значит, я с ними первая играть должна». Это похоже на аргумент.
- Прихожу за дочкой в садик, а у них трагедия века. Мальчик из группы нажаловался, что моя с ним больше не дружит и играет с другим. Спрашиваю дочь, чем он ей не угодил. И тут почувствовала себя тещей из анекдотов. Дочь говорит: «Мама, он утром принес три конфетки. Мне дал только одну, а остальные сам съел! Как можно на мне экономить?!» Согласилась, что никак, и дала добро на дружбу с другим мальчиком. © Мамдаринка / VK
- Готовила завтрак. Пришел из другой комнаты муж. Стали с ним спорить. Он у меня порядок любит, а у меня во время готовки везде все разбросано было. Ему это, видите ли, не нравится. В это время на кухне сидела наша дочь, ей тогда годика четыре было. Она наблюдала за нами несколько минут. А потом перебила и недовольно сказала: «А вы можете сначала ребенку поесть дать?»
- Помню день рождения сына. 13 лет. Он пригласил несколько своих друзей и одну девчонку. Я все спрашивала: «Что это за девочка? Я ее раньше не видела». Оказалось, она из параллельного класса. Но дело в том, как он ее представил. Сказал: «Это Соня, и я хочу на ней жениться». Думала, пошутил. Но через некоторое время они и правда начали встречаться. А вчера говорила тост за счастье молодоженов на их свадьбе! Они вместе уже восемь лет, и я вижу, что они очень счастливы друг с другом. А сын у меня не промах: в таком юном возрасте свою будущую жену разглядел! © Мамдаринка / VK
- Когда дочери 6 лет было, она каждую неделю получала деньги на вкусняшки и имела сбережения. Но вот однажды она попросила меня дать ей в 2 раза больше, сказала, «взаймы». Проходит две недели, я ей напоминаю о долге. А она выдает: «Мам, запомни, дети своим родителям ничего не должны». Вот так и выкрутилась. © rahmaninaljuba
- Мне воспитательница старшего рассказывала. Он облился борщом. Она у него спрашивает:
— А что твоя мама скажет на это?
Ответ сына:
— Скажет, что у нас есть стиральная машина. © laptenoke
Не только слова детей, но и их поступки вызывают умиление. Рассказываем такие истории.
Комментарии
Премудрость от ребёнка "дети своим родителям ничего не должны" меня бы заставила призадуматься..
"Мам, запомни"- почему родители думают, что, предоставляя мелкому такую нездоровую свободу, они вырастят прекрасную розу? На свободе хорошо растут только сорняки.