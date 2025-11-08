«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях

Герои нашей статьи как раз имеют в своем арсенале лайфхаки на все случаи жизни. Один из них смог на жутко некомфортном собеседовании перевернуть ситуацию в свою пользу. А одна девушка, в поисках идеальных для себя духов, открыла в себе талант парфюмера.

«Теперь, когда нас в доме всего двое и есть лишние держатели для полотенец, я нашел этот способ довольно эффективным для хранения распылитей»

Лайфхак для интровертов

Люблю ходить по магазинам, делая вид, что разговариваю по телефону. Так я могу спокойно рассмотреть состав, цену и качество того или иного товара — и все это без необходимости общаться с консультантом. Лайфхак: как выжить, если ты интроверт. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Легкий и бесплатный лайфхак»

«Органайзер для сумки, сделанный из упаковочного материала для электроники».

Парням на заметку

Лайфхак для парней: если ваша девушка обиделась и заявила, что никуда не пойдет, это еще не значит, что вечер пропал. Если она переоделась — тоже ничего страшного. А вот если она смыла косметику и растрепала прическу, все, парень, ты серьезно накосячил. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Чтобы мороженое не таяло слишком быстро, а руки не мерзли, стаканчик можно вставить в кружку»

Хитрая уборка

У меня есть одна привычка: когда я убираю дома перед приходом гостей, я обязательно иду за дверь и прохожу во все комнаты, будто я гость. Так я могу заметить мелкий мусор, который не был виден во время уборки, но при входе бросался в глаза и портил вид. Все до сих пор поражаются, какая у меня чистота. © Подслушано / Ideer

«Идеальное применение для киндер-сюрприза»

У творческих натур свои фишки



Работаю дома, и иногда мне сложно настроиться на работу. Она у меня творческая, поэтому я включаю музыку. Если нужно делать все быстро, я включаю плейлист с быстрыми и дерзкими песнями, так будто я в клубе. Тогда я словно на этот темп настраиваюсь. А если торопиться некуда и хочется просто уюта, я включаю плейлист с милыми песнями, например, с корейской группой TWICE. Они закомфортят кого угодно.

«Сделала маникюр тенями для век»

Божечки, я должна это повторить! © Whoamaria / Reddit

Талант в парфюмерии

Долгое время не могла найти себе подходящий парфюм. Перепробовала кучу ароматов популярных производителей, потратила много денег. В итоге одну половину раздала, вторую оставила ароматизировать туалет, а «своего» запаха так и не повстречала. Думала, что уже и не найду, но вдруг заметила, что один аромат, наслаивающийся на другой, образовывают какой-то прикольный шлейф. Решила походить так. И, о чудо, мне зашло! Дальше стала миксовать. Все, что тестировала, получалось отлично. Сейчас ко мне даже подружки обращаются за помощью. А я сделала из всего этого один вывод — если парфюм не нравится, дайте ему второй шанс. Возможно, в паре с другим ароматом он отлично проявит себя. © Карамель / VK

Смастерил из фигурки от конструктора вот такой держатель

Лайфхак на собеседовании



На моем последнем собеседовании меня «пытали» три человека — директор, технический директор и главный инженер. Вопросов и ответов было масса, я устал отвечать. И через полчаса собеседования я просто перегнулся через стол к главному инженеру и закрыл «умную книжку» в его руках со словами: «Главный инженер должен знать, о чем спрашивает, а не подглядывать в учебники». Уже десять лет работаю в должности главного инженера, а главный инженер (на тот момент, как оказалось, исполняющий обязанности) сейчас работает специалистом по ОТ. Вот такой поворот случился, хотя я приходил устраиваться на должность начальника службы. © Леший / Dzen

«Хотел, чтобы в подвале было естественное освещение. Купил по дешевке 2 старых окна, установил светодиодные панели, и теперь у нас всегда светло, как днем»

«Любимый лайфхак для ленивых: вот как меняется мой маникюр после душа»

Я тоже всегда так делаю! Главное — дождаться, когда лак высохнет. © Immediate_Stop_319 / Reddit

Психологический прием

Я никогда свои обиды демонстративно не показываю. Не закатываю истерики парню, не выношу мозг и не сажусь выяснять отношения. Но не могу же я быть такой идеальной и просто копить обиды! Это вредно для здоровья. Когда меня что-то задевает, я демонстративно снимаю помолвочное кольцо. Кладу в шкатулку и перестаю носить. Тогда парень понимает, что у нас проблемы, и начинает выпытывать. Как только заглаживает вину, надеваю обратно. © Карамель / VK

«Благодаря этому приему кажется, что я часами ухаживаю за ногтями»

«Я клею на ногти временные татуировки и после этого покрываю лаком. Такой дизайн держится как обычный лак — почти 3 недели».

Мотивация для занятий спортом

Я хотела записаться в спортзал, но постоянно тянула с этим делом. Однажды не выдержала и купила себе абонемент, но подготовилась, чтобы не забросить. Я выбрала самого красивого тренера, нашла его в соцсетях и узнала, что у него нет ни жены, ни девушки. Затем выбрала занятие в ужасно неудобное время — 7:30. Из-за этого я не могла себе позволить пропустить тренировку, ведь понимала, что человек уже проснулся и ждет меня в зале. Да и стыдно было бы перед таким мужчиной придумывать отговорки. Может, я и усложнила жизнь себе и парню, но зато не пропустила ни одного занятия за эти полгода и уже вижу, как получаю фигуру, о которой мечтала. © Карамель / VK

«Если завязать карманы в шортах изнутри резинкой, то не придется париться о телефоне или ключах на пробежке»

«Если завязать карманы в шортах изнутри резинкой, то не придется париться о телефоне или ключах на пробежке»

«Кажется, вышло довольно круто!»

Родительская хитрость

Моя свекровь кормила внуков «роллами»: разрезала фаршированные перцы. Дети с удовольствием уплетали. А обычные фаршированные перцы отказывались есть. © Анастасия Козлова / VK

А в моем детстве, когда мама делала домашний йогурт, то накладывала его в баночку из-под покупного, чтобы я ела. Мои дети тоже больше покупное любят. © Наталья Барбашина / VK

Как же много в мире смекалистых людей и как же здорово, что они делятся своим опытом в интернете! С помощью их опыта всегда можно подчеркнуть что-то полезное для себя, а еще избежать некоторых ошибок.