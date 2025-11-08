«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях

2 часа назад
«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях

Герои нашей статьи как раз имеют в своем арсенале лайфхаки на все случаи жизни. Один из них смог на жутко некомфортном собеседовании перевернуть ситуацию в свою пользу. А одна девушка, в поисках идеальных для себя духов, открыла в себе талант парфюмера.

«Теперь, когда нас в доме всего двое и есть лишние держатели для полотенец, я нашел этот способ довольно эффективным для хранения распылитей»

Лайфхак для интровертов

  • Люблю ходить по магазинам, делая вид, что разговариваю по телефону. Так я могу спокойно рассмотреть состав, цену и качество того или иного товара — и все это без необходимости общаться с консультантом. Лайфхак: как выжить, если ты интроверт© Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Легкий и бесплатный лайфхак»

«Органайзер для сумки, сделанный из упаковочного материала для электроники».

Парням на заметку

  • Лайфхак для парней: если ваша девушка обиделась и заявила, что никуда не пойдет, это еще не значит, что вечер пропал. Если она переоделась — тоже ничего страшного. А вот если она смыла косметику и растрепала прическу, все, парень, ты серьезно накосячил. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Чтобы мороженое не таяло слишком быстро, а руки не мерзли, стаканчик можно вставить в кружку»

Хитрая уборка

  • У меня есть одна привычка: когда я убираю дома перед приходом гостей, я обязательно иду за дверь и прохожу во все комнаты, будто я гость. Так я могу заметить мелкий мусор, который не был виден во время уборки, но при входе бросался в глаза и портил вид. Все до сих пор поражаются, какая у меня чистота. © Подслушано / Ideer

«Идеальное применение для киндер-сюрприза»

Светлана БМВ
22 часа назад

Абсолютно не идеальное. Используется только нижняя половина киндер- сюрприза. А вот если туда положить свёрнутые трубочкой крупные купюры, то можно обезопасить себя от карманников.

У творческих натур свои фишки

  • Работаю дома, и иногда мне сложно настроиться на работу. Она у меня творческая, поэтому я включаю музыку. Если нужно делать все быстро, я включаю плейлист с быстрыми и дерзкими песнями, так будто я в клубе. Тогда я словно на этот темп настраиваюсь. А если торопиться некуда и хочется просто уюта, я включаю плейлист с милыми песнями, например, с корейской группой TWICE. Они закомфортят кого угодно.

«Сделала маникюр тенями для век»

Светлана БМВ
22 часа назад

Кто придумывает такую фигню? Творческая работа требует сосредоточенности и вдумчивости. Любые посторонние шумы будут мешать. Тем более музыка! Если конечно ав_тор имеет ввиду какое-то занятие, не требующее размышлений.

Талант в парфюмерии

  • Долгое время не могла найти себе подходящий парфюм. Перепробовала кучу ароматов популярных производителей, потратила много денег. В итоге одну половину раздала, вторую оставила ароматизировать туалет, а «своего» запаха так и не повстречала. Думала, что уже и не найду, но вдруг заметила, что один аромат, наслаивающийся на другой, образовывают какой-то прикольный шлейф. Решила походить так. И, о чудо, мне зашло! Дальше стала миксовать. Все, что тестировала, получалось отлично. Сейчас ко мне даже подружки обращаются за помощью. А я сделала из всего этого один вывод — если парфюм не нравится, дайте ему второй шанс. Возможно, в паре с другим ароматом он отлично проявит себя. © Карамель / VK

Смастерил из фигурки от конструктора вот такой держатель

Лайфхак на собеседовании

  • На моем последнем собеседовании меня «пытали» три человека — директор, технический директор и главный инженер. Вопросов и ответов было масса, я устал отвечать. И через полчаса собеседования я просто перегнулся через стол к главному инженеру и закрыл «умную книжку» в его руках со словами: «Главный инженер должен знать, о чем спрашивает, а не подглядывать в учебники». Уже десять лет работаю в должности главного инженера, а главный инженер (на тот момент, как оказалось, исполняющий обязанности) сейчас работает специалистом по ОТ. Вот такой поворот случился, хотя я приходил устраиваться на должность начальника службы. © Леший / Dzen

«Хотел, чтобы в подвале было естественное освещение. Купил по дешевке 2 старых окна, установил светодиодные панели, и теперь у нас всегда светло, как днем»

«Любимый лайфхак для ленивых: вот как меняется мой маникюр после душа»

ФинтУшами
22 часа назад

метод рабочий, но зависит от качества лака. многое хорошее нужно ещё поскрести, чтобы сошло. размоченное сходит, конечно же, легче

Психологический прием

  • Я никогда свои обиды демонстративно не показываю. Не закатываю истерики парню, не выношу мозг и не сажусь выяснять отношения. Но не могу же я быть такой идеальной и просто копить обиды! Это вредно для здоровья. Когда меня что-то задевает, я демонстративно снимаю помолвочное кольцо. Кладу в шкатулку и перестаю носить. Тогда парень понимает, что у нас проблемы, и начинает выпытывать. Как только заглаживает вину, надеваю обратно. © Карамель / VK

«Благодаря этому приему кажется, что я часами ухаживаю за ногтями»

«Я клею на ногти временные татуировки и после этого покрываю лаком. Такой дизайн держится как обычный лак — почти 3 недели».

Мотивация для занятий спортом

  • Я хотела записаться в спортзал, но постоянно тянула с этим делом. Однажды не выдержала и купила себе абонемент, но подготовилась, чтобы не забросить. Я выбрала самого красивого тренера, нашла его в соцсетях и узнала, что у него нет ни жены, ни девушки. Затем выбрала занятие в ужасно неудобное время — 7:30. Из-за этого я не могла себе позволить пропустить тренировку, ведь понимала, что человек уже проснулся и ждет меня в зале. Да и стыдно было бы перед таким мужчиной придумывать отговорки. Может, я и усложнила жизнь себе и парню, но зато не пропустила ни одного занятия за эти полгода и уже вижу, как получаю фигуру, о которой мечтала. © Карамель / VK

«Если завязать карманы в шортах изнутри резинкой, то не придется париться о телефоне или ключах на пробежке»

Светлана БМВ
22 часа назад

Хороший лайфхак. Только я думаю что во время бега этот узел с ключами будет биться об ноги, или о бёдра. Это неудобно и неприятно. Лучше повесить на шею шнурок с ключами, как в детстве, и спрятать под одежду.

«Кажется, вышло довольно круто!»

Родительская хитрость

  • Моя свекровь кормила внуков «роллами»: разрезала фаршированные перцы. Дети с удовольствием уплетали. А обычные фаршированные перцы отказывались есть. © Анастасия Козлова / VK
  • А в моем детстве, когда мама делала домашний йогурт, то накладывала его в баночку из-под покупного, чтобы я ела. Мои дети тоже больше покупное любят. © Наталья Барбашина / VK

Как же много в мире смекалистых людей и как же здорово, что они делятся своим опытом в интернете! С помощью их опыта всегда можно подчеркнуть что-то полезное для себя, а еще избежать некоторых ошибок.

Важно: эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.

Комментарии

Светлана БМВ
21 час назад

На самом деле хороших, используемых лайфхаков мало. Нужно перебрать кучу всякой ерунды чтобы найти годный лайфхак. Но иногда встречается что-то простое и удобное в использовании. Даже в какой-нибудь фильме можно что-то подглядеть. Например, в сериале "Воронины" я заметила, как Галя скребёт ножом сверху по замерзшему сливочному маслу, чтобы быстренько намазать на бутерброд. А я раньше отрезала маленькие кусочки и ждала пока размягчатся.

