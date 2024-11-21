19 человек, которые со своей смекалкой выкрутятся из любой ситуации

Людям со смекалкой проще и веселее жить. И с этим фактом трудно поспорить. В этой статье мы собрали истории про смельчаков, которые с помощью своего креатива способны решить любую проблему.

Что делать, когда поблизости нет сменных носков

Работала супервайзером в ресторане, была опытным матерым спецом. Много всяких чудачеств видела среди новичков, да и сама в свое время жгла как могла. Но один случай запомнился особенно хорошо: работал у нас мальчик пару недель — стажер, и пришел он на работу в белых носках. Дресс-код: носки должны быть либо черные, либо темно-синие. Так этот парнишка додумался снять носки и обмотать свои ноги черными салфетками. Спалился в середине смены, когда салфетка наконец съехала. Смеялись с менеджером до слез. Однако смекалка у него запредельная. © Подслушано / Ideer

«У моей тети есть вот такой календарь дней рождения близких. Имена крепятся на дисках с помощью крючков»

Гений смекалки

Я с трудом просыпаюсь по утрам. Не одну работу так потеряла, но придумала крутой лайфхак. Перед сном обязательно почти полностью разряжаю телефон, а зарядку оставляю в туалете. Поэтому, когда просыпаюсь и вижу низкий процент заряда, встаю, иду в туалет, ставлю телефон на зарядку, сразу делаю дела, принимаю душ. Вуаля, готова к рабочему дню! © Подслушано / Ideer

«Моему отцу сделали операцию на глаз, и мама спросила, куда он хочет пойти пообедать после этого. И вот мы здесь...»

Волшебный белый халат

Пришел я на прием к травматологу. Занял очередь. Спустя какое-то время подходит к кабинету девушка. Посмотрела на всю очередь, а потом молча пошла в конец коридора. Открывает сумку, достает белый медицинский халат, надевает на себя и, повременив немного, направляется к двери. Спокойно заходит к врачу — и все. Никто не возмущался, не кричал. Всех заворожил белый халат. Правда, когда девушка выходила от врача, уже без халата, то бабушка, чья очередь была заходить, поинтересовалась у нее: «А почему вы без очереди?» «Я только спросить», — ответила незнакомка. Занавес. © simonbarnes / Pikabu

«Вот так с помощью ключ-кольца от банки с газировкой я организовываю гардероб»

Грамотно убрал конкурентов

В студенческие годы ехали мы (3 парня) на электричке, познакомились с красивой девушкой. Прощаясь, предложили продолжить знакомство. Мне и еще одному она отказала, с третьим стала встречаться. Через год, когда они расстались, мы спросили его: «Почему она тебя выбрала?» Он ответил: «Да пока вы в кассу метро стояли, я сказал, что вы оба женатые, просто кольца не носите». © M.skier / Pikabu

«Лайфхак, как справиться с засором унитаза, если под рукой не оказалось вантуза. Нужно обернуть отверстие скотчем, смыть, а потом резко надавить на скотч»

Учим английский правильно

Однажды я спросил у коллеги, как он смог так хорошо выучить английский. На что он ответил, что читал книги и смотрел сериалы на английском после работы. Только через год я узнал, что он читал книги и смотрел сериалы, живя при этом в Калифорнии в течение 5 лет. © Ynesher / Pikabu

«В туалете аэропорта замок кабинки оказался сломанным. Я решил пораскинуть мозгами и нашел выход»

Нетривиальный способ вынести из дома тяжелые вещи

Дед вселился в новую квартиру. Заказал установку двери. Дверь поставили и ушли. А старую рядом оставили. Она ему не нужна, но и в подъезде оставлять не хочется — мешает. А вынести одному тяжело. Дед почесал макушку и маркером на листочке написал: "Дверь не выбрасывать, заберу позже". Подтолкнул к лифту, чтобы видно было лучше, и пошел дальше по своим делам. На следующее утро двери уже не было. © V2M8Ch / Pikabu

«Я только что понял, что так мой кофе будет оставаться теплым, пока я играю. По-моему, гениально!»

Способ проверить, хорошо ли компьютерщики сделали свою работу

Принес парень ноутбук на чистку, а потом, когда забирал его, посветил фонариком в винт и что-то внимательно рассматривал. Я поинтересовался, на что он там смотрит. Парень объяснил, что носил как-то ноутбук на чистку, а его просто компрессором продули, не разбирая ноут. Теперь он в шляпку винтика клеит немного пластилина. Хороший вариант, чтобы понять, разбирали ноутбук или нет. © Unknown author / Pikabu

«Парниша в самолете просто использовал свою ковбойскую шляпу как подставку под телефон»

«Сушу кепки на воздушных шариках, чтобы они не теряли форму»

Как узнать рецепт любимых блюд

Долгое время покупала готовую еду в супермаркете с восхитительной кулинарией. Попытки приготовить что-то подобное самостоятельно не приводили к результату, хотя я хорошо готовлю. Когда встал вопрос о переезде в течение одного-двух лет, я пошла на отчаянные меры — устроилась туда в отдел кулинарии. В итоге успешно проработала там десять месяцев и узнала все секреты. Чувствую себя планктоном, который смог. © Подслушано / Ideer

«Моя жена протыкает палочкой от мороженого салфетку и так ест, поэтому ничего у нее не капает на пол или одежду»

«Сосед попросил одолжить 3 яйца, а я не знала, в какой таре их передать. Но придумала решение»

Что делать, если соседи мешают спать