16 пап, у которых с появлением детей открылся талант к рукоделию

В жизни отцов все меняется с появлением детей. В них просыпается желание своими руками сотворить для ребятишек что-нибудь эдакое. Кто-то становится плотником и конструирует кроватки, а то и целые игровые площадки, кому-то ближе кулинарные изыски. Мы посмотрели, какими своими творениями хвастаются папы в сети.

«Мы с дочкой, ей 7 лет, иногда гуляем по пляжу и находим уже истертые стеклышки. Решил сделать из них ночник»

«Сделал для дочки крюк Мауи и кулон Моаны, которые светятся в темноте»

«Учился по видеороликам. Потратил на это часы, много тренировался. Думаю, теперь я отлично справляюсь»

«Посмотрел видео и по нему испек торт на день рождения. Голова немного шатается, но, думаю, так лучше выглядит»

«Фреска с обезьянкой для спальни моей дочери»

«Сделал детский мобиль. Напечатал 3D-модельки, прикрепил их к деревянным стержням так, чтобы все было сбалансировано. Потом прочно подвесил все это к потолку, чтобы ничего не упало на ребенка»

«Я построил эту штуку для своих мальчиков. О ней уже говорят все соседи»

© nnorton00 / Reddit Вайншток Анастасия 3 часа назад Боже ну и паукана ты построил... Лучше бы нормальный газон, блин, если тебе настолько нечего делать нормальную песочницу бы сделал. Просто грузчик поехал кукухой и приволок домой кучу паллет. В пятерочке безумие? - - Ответить

«Дочке 3 года, смастерил ей большую кровать. Честно говоря, я выжат как лимон»

«У меня почти нулевой опыт в готовке. Ребенок попросил на день рождения ванильный торт-единорог с розовой прослойкой и шоколадной глазурью»

«Это будет новая зимняя шапка для моей дочки. Скоро у нее появится братик, ему я тоже свяжу похожую. Будут сочетаться»

«Наконец-то закончил, делал все один. Замучался с этой винтовой горкой, но ребенок остался доволен»

«Сказал детям, что раскрашу их комнату так, как они захотят. Вот что они попросили»

«На двухлетие сына построили вот такую трассу. Использовали, кроме всего прочего, 3D-модельки. Продержалась она недолго, надо сказать»

«Первая кроватка для первого сына»

«Сделал люстру для детской дочери. Выглядит это красочно»

«Сделал из столовой зоны временную детскую для новорожденного. В целом я доволен результатом»