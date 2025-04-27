Мы посмотрели на то, как со временем менялись мужские стандарты красоты

Если изучить искусство давних времен, точно ясно одно: в Древней Греции знали толк в скульптурах и мужчинах. По созданным примерно в VI веке до н. э. статуям можно предположить, что тогда в мужчинах очень ценилась юность. Молодые люди изображались в напряженных позах с чуть заметной улыбкой, руками по швам и очень стройным телом. Связь юности и красоты обуславливалась тем, что человек должен соответствовать стандартам морали, физической привлекательности и благородства.

Чуть позже мужскому телу добавляли побольше мускулов — это мы видим в древних изображениях атлетов. Но идеал мужчины — это все равно не груда мышц, а скорее здоровое и в меру прокаченное тело. Мускулы бодибилдера можно разглядеть разве что на статуе Геркулеса, но это объясняется лишь тем, что он обладал нечеловеческой силой.