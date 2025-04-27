Мы посмотрели на то, как со временем менялись мужские стандарты красоты
Мир непостоянен. И с этим давно пора смириться: меняется абсолютно все. В том числе мода, стиль и стандарты идеальной внешности. Безусловно, все люди выглядят по-разному, и это нормально. Но как бы мы ни относились к созданным эталонам, они все равно существуют. И мужская внешность в разные времена подвергалась тем или иным стандартам.
Древняя Греция
Если изучить искусство давних времен, точно ясно одно: в Древней Греции знали толк в скульптурах и мужчинах. По созданным примерно в VI веке до н. э. статуям можно предположить, что тогда в мужчинах очень ценилась юность. Молодые люди изображались в напряженных позах с чуть заметной улыбкой, руками по швам и очень стройным телом. Связь юности и красоты обуславливалась тем, что человек должен соответствовать стандартам морали, физической привлекательности и благородства.
Чуть позже мужскому телу добавляли побольше мускулов — это мы видим в древних изображениях атлетов. Но идеал мужчины — это все равно не груда мышц, а скорее здоровое и в меру прокаченное тело. Мускулы бодибилдера можно разглядеть разве что на статуе Геркулеса, но это объясняется лишь тем, что он обладал нечеловеческой силой.
Средневековье
В этот период к наготе относились не так восторженно. Обнаженное человеческое тело считалось чем-то постыдным. Изучая некоторые аспекты тогдашнего искусства, можно сделать вывод, что главная красота мужчины — стремление к духовности и гармонии со вселенной.
Эпоха Возрождения
Ренессанс возродил интерес к человеческому телу. Леонардо да Винчи, тщательно исследовав анатомию мужчины, изобразил идеального человека, заключенного в круг и квадрат. А Микеланджело создал своего знаменитого Давида — скульптура молодого мускулистого мужчины, который не вписывался в идеальные пропорции: например, руки слишком большие на фоне тонкого торса. Но Давид все равно прекрасен.
Заметим, что в эпоху Возрождения гораздо желаннее было показать себя богатым и могущественным, нежели идеально красивым. Зажиточные мужчины того времени вполне могли позволить себе нанимать художников и при этом не пытались сильно приукрасить свою внешность: главное показать, что ты можешь себе портрет и не только.
Золотой век
В конце XIX века особо ценились мужчины с пухлым животом и широкой талией. Например, 1870 год представляет нашему вниманию именно такой признак достатка и роскоши: если выпирает живот, значит кавалер может себе позволить закатывать шикарные пиры и, скорее всего, принадлежит к высшему классу общества.
Первая половина XX века
В этот период набирали обороты V-образные мускулистые мужчины с подтянутым гладко выбритым телом. Во многом это связано с развитием кинематографа: люди понимали, что камера делает актеров шире, поэтому, несмотря на подкаченные торсы, тогдашние идеалы далеки от ставших популярными позднее качков.
1960-е — 1970-е
В середине XX века требования к мужскому идеалу несколько изменились. Теперь вместо подкаченных атлетов предпочтения отдавалось мужчинам с изящными тонкими формами без рельефных мышц и с худыми ногами. Именно в это время довольно популярными стали прически с бакенбардами и удлиненные стрижки.
1980-е
1990-е
В 90-х накаченное тело все еще было в моде, но уже без таких громоздких массивных рельефов. Ценились подтянутые спортивные мужчины.
Начало XXI века
Третье тысячелетие подарило нам тип мужского телосложения «папаши». Оно призвано доказать, что даже без прокаченных мышц можно быть здоровым и привлекательным мужчиной. Многие знаменитости в наше время придерживаются именно такого эталона.
Несмотря на все навязываемые нам стандарты, нужно помнить: одинаковых людей не бывает. И каждый может выглядеть так, как ему комфортно. В продолжении темы: