Мы сравнили снимки 18 культовых пар в начале отношений и «за час» до расставания. Выводы делайте сами
Богатые и знаменитые, так же, как и обычные люди, не застрахованы от разводов и расставаний. Еще вчера наша любимая звездная пара улыбалась на камеру в свете софитов, а сегодня все медиа пестрят заголовками об их бракоразводном процессе. Не будем вдаваться в грустные размышления, отчего и почему так происходит, а просто посмотрим, как бывшие влюбленные выглядели в первые годы союза и в конце их романтичной сказки.
София Вергара и Джо Манганьелло в год свадьбы и за пару месяцев до развода
Брэд Питт и Дженнифер Энистон за год до свадьбы и за год до развода
Райан Гослинг и Рейчел Макадамс в начале отношений и в год расставания
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек в первые годы знакомства и за пару месяцев до расставания
Мерил Стрип и Дон Гаммер в первые и в последние годы брака
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс в день свадьбы и за год до развода
Риз Уизерспун и Джим Тот в год свадьбы и за год до развода
Натали Портман и Бенджамин Мильпье за год до свадьбы и за год до расставания
Ченнинг Татум и Дженна Деван в год свадьбы и за год до расставания
Он как был зациклен на себе, так и остался, молодец! П - постоянство)
Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун в начале отношений и за год до расставания
Анна Фэрис и Крис Пратт через год после свадьбы и за несколько месяцев до расставания
Том Круз и Кэти Холмс за год до свадьбы и за полгода до развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель в год знакомства и в последние годы брака
Жизель Бюндхен и Том Брэди через год после свадьбы и за 8 месяцев до расставания
Итан Хоук и Ума Турман в год знакомства и за год до расставания
Антонио Бандерас и Мелани Гриффит в год свадьбы и в последние годы брака
Эштон Кутчер и Деми Мур в первый год отношений и за полгода до расставания
Джо Джонас и Софи Тернер незадолго до свадьбы и за полгода до развода
И все же даже среди знаменитостей найдутся пары, которые преодолевают все невзгоды рука об руку и сохраняют чувства на протяжении долгих лет.
Комментарии
Если делать какие-то выводы по подобным фото, то мы с мужем восемь раз в месяц разводимся и вновь начинаем отношения... Большего бреда я не видела.
Ясно, короче, когда мужики перестают улыбаться на все 32 зуба - развод не за горами.
Через год после свадьбы, за год до развода... Может быть тут у кого-то хронологически второе раньше первого?
Так... Людям свойственно взрослеть? Иногда они улыбаются, иногда нет? До свадьбы парочки обнимаются на фото, а до развода смотрят в стороны? Какие выводы мы должны сделать?
Ой, ну Бен и в нынешнем браке всегда недовольный, чего уж...))