Мы сравнили снимки 18 культовых пар в начале отношений и «за час» до расставания. Выводы делайте сами

Культура
1 час назад

Богатые и знаменитые, так же, как и обычные люди, не застрахованы от разводов и расставаний. Еще вчера наша любимая звездная пара улыбалась на камеру в свете софитов, а сегодня все медиа пестрят заголовками об их бракоразводном процессе. Не будем вдаваться в грустные размышления, отчего и почему так происходит, а просто посмотрим, как бывшие влюбленные выглядели в первые годы союза и в конце их романтичной сказки.

София Вергара и Джо Манганьелло в год свадьбы и за пару месяцев до развода

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Брэд Питт и Дженнифер Энистон за год до свадьбы и за год до развода

Gorassini-Hahn-Nebinger / ABACA / EAST NEWS

Райан Гослинг и Рейчел Макадамс в начале отношений и в год расставания

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек в первые годы знакомства и за пару месяцев до расставания

© Daredevil / Marvel Enterprises and co-producers, GONZALO / Bauergriffin.com / East News

Мерил Стрип и Дон Гаммер в первые и в последние годы брака

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс в день свадьбы и за год до развода

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Риз Уизерспун и Джим Тот в год свадьбы и за год до развода

Натали Портман и Бенджамин Мильпье за год до свадьбы и за год до расставания

Ченнинг Татум и Дженна Деван в год свадьбы и за год до расставания

SIPA / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун в начале отношений и за год до расставания

East News, 0000292 / Reporter / East News

Анна Фэрис и Крис Пратт через год после свадьбы и за несколько месяцев до расставания

EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Том Круз и Кэти Холмс за год до свадьбы и за полгода до развода

Моника Беллуччи и Венсан Кассель в год знакомства и в последние годы брака

Жизель Бюндхен и Том Брэди через год после свадьбы и за 8 месяцев до расставания

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Итан Хоук и Ума Турман в год знакомства и за год до расставания

© Gattaca / Columbia Pictures and co-producers, Mary Evans/Allstar / Graham Whitby Boot / Picture Library / East News

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит в год свадьбы и в последние годы брака

Эштон Кутчер и Деми Мур в первый год отношений и за полгода до расставания

PHOTOlink / Everett Collection / East News, BEHAR ANTHONY / SIPA / EAST NEWS

Джо Джонас и Софи Тернер незадолго до свадьбы и за полгода до развода

Invision / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

И все же даже среди знаменитостей найдутся пары, которые преодолевают все невзгоды рука об руку и сохраняют чувства на протяжении долгих лет.

Фото на превью Invision / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Татьяна
16 часов назад

Если делать какие-то выводы по подобным фото, то мы с мужем восемь раз в месяц разводимся и вновь начинаем отношения... Большего бреда я не видела.

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Tvergirl2001
11 часов назад

Ясно, короче, когда мужики перестают улыбаться на все 32 зуба - развод не за горами.

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Юлия Мельник
5 часов назад

Через год после свадьбы, за год до развода... Может быть тут у кого-то хронологически второе раньше первого?

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Поющий Енот
1 час назад

Так... Людям свойственно взрослеть? Иногда они улыбаются, иногда нет? До свадьбы парочки обнимаются на фото, а до развода смотрят в стороны? Какие выводы мы должны сделать?

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