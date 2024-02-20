Мы сравнили снимки 18 культовых пар в начале отношений и «за час» до расставания. Выводы делайте сами

Богатые и знаменитые, так же, как и обычные люди, не застрахованы от разводов и расставаний. Еще вчера наша любимая звездная пара улыбалась на камеру в свете софитов, а сегодня все медиа пестрят заголовками об их бракоразводном процессе. Не будем вдаваться в грустные размышления, отчего и почему так происходит, а просто посмотрим, как бывшие влюбленные выглядели в первые годы союза и в конце их романтичной сказки.