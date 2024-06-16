Не только женщины, но и мужчины с возрастом теряют былую красоту...
Как сложились судьбы 17 актеров, по которым сохло не одно поколение девчонок
Лица любимых актеров мы знаем так же хорошо, как свои пять пальцев. Но порой их судьба и личная жизнь для нас остаются загадкой. Вот несколько историй из жизни звезд, чьи фильмы мы пересмотрели уже 10 раз и будем пересматривать еще столько же.
Игорь Старыгин (1946–2009)
Актер снялся в более чем 40 фильмах, но навсегда запомнился зрителям как неподражаемый Арамис из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров". Однако, несмотря на успех картины, после нее молодому актеру другие роли в кино почти не предлагали.
В 2008 году, как и остальные «мушкетеры», Старыгин дал согласие на съемки в "Возвращении". К сожалению, они стали для звезды последними.
Женат мужчина был 5 раз, воспитал дочь Анастасию.
Николай Добрынин (1963)
Добрынин начал свою карьеру в театре "Сатирикон". В кино дебютировал в фильме "Нужные люди" (1986). Женат был 3 раза, воспитывает дочь и приемного сына. Сейчас активно снимается в кино и играет в театре, где принимает участие в таких спектаклях, как «Поймай меня... Сможешь?», «Близкие люди», «Бабий бунт».
Олег Видов (1943–2017)
Благодаря яркой внешности, Олега, студента 1-го курса ВГИКа, постоянно приглашали на съемки. Уже к окончанию института за плечами у молодого человека было 8 ролей, включая участие в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо" и "Я шагаю по Москве".
Он снимался и в зарубежных картинах, но настоящая популярность к мужчине пришла после выхода фильма "Джентльмены удачи". В 1983 году актер эмигрировал из страны и продолжил свою карьеру в кино, снимаясь в голливудских фильмах и телесериалах.
Видов был четырежды женат, воспитал 2 сыновей.
Михаил Боярский (1949)
Кроме вознесшей популярность актера до небес роли д'Артаньяна в фильме о мушкетерах, актеру принадлежат роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Старший сын", "Виват, гардемарины!", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф" и др. Артист сам исполнял песни в фильмах, озвучивал мультфильмы, выпустил несколько сольных дисков, сыграл множество ролей в театре.
Женат на актрисе Ларисе Луппиан, их дети Сергей и Елизавета - известные актеры. У актера есть 4 внука.
Алексей Баталов (1928–2017)
Баталов начал выходить на сцену еще в детстве, когда его мать организовывала театральные постановки. Окончил МХАТ, служил в Центральном театре, был актером и режиссером студии "Ленфильм". С 1975 года предстал в качестве преподавателя во ВГИКе, заведовал кафедрой. Написал несколько книг, возглавлял академию кинематографических искусств «Ника», вел широкую общественную работу, получил множество наград и званий.
Известен по ролям в фильмах "Большая семья" (получил награду Каннского фестиваля), "Москва слезам не верит" (получил "Оскар"), "Звезда пленительного счастья" и др. Кроме того, занимался озвучиванием, читал закадровый текст.
Александр Абдулов (1953–2008)
Абдулов был актером широкого диапазона, играл в кино и театре. Известность к актеру пришла после фильма «Обыкновенное чудо». В общей сложности актер сыграл в более чем сотне кинолент, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь!», «Формула любви», «Гений» и др. Многие трюки в фильмах он исполнял сам, даже получил награду в качестве каскадера. Попробовал себя и в роли режиссера, сняв мюзикл «Бременские музыканты & Co», участвовал в возрождении Московского кинофестиваля.
Был женат на Ирине Алферовой, и их называли самой красивой парой кино, воспитывал ее дочь Ксению от первого брака. В 2006 году женился на Юлии Абдуловой, от нее есть дочь Евгения. Скончался от рака легких.
Андрей Миронов (1941–1987)
Родители записали днем рождения Андрея 8 марта, сказав, что он подарок всем женщинам на праздник. Этот по-настоящему талантливый и красивый артист был всю жизнь очень востребован и любим. Он сыграл множество ролей в театре, воплотил более 60 образов на экране, озвучивал мультгероев, много гастролировал. На его счету работы в лентах "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля", "Три плюс два", "Невероятные приключения итальянцев в России", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Соломенная шляпка" и др. Артисту стало плохо прямо во время спектакля, он упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался в возрасте 46 лет от обширного кровоизлияния в мозг.
Был женат на Екатерине Градовой, в этом браке родилась Мария Миронова, известная актриса. Вторая жена - Лариса Голубкина.
Вячеслав Тихонов (1928–2009)
Кроме всем известного фильма в копилке актера были работы в фильмах «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове» и др. Сыграл множество театральных ролей, озвучивал фильмы, читал закадровый текст, с 1989 по 2009 год руководил ТПС «Актер кино». Получил множество наград, званий и премий. В конце XX века актеру пришлось трудно, он отказывался от многих ролей, считая их неприемлемыми, и не получал прежнего удовольствия от тех, на которые все-таки соглашался.
13 лет был женат на Нонне Мордюковой (общий сын Владимир умер в 40 лет), второй женой стала Тамара Иванова, от которой есть дочь Анна. Есть двое внуков. Умер от болезни сердца и сосудов.
Николай Еременко — младший (1949–2001)
Дебютировал в фильме "У озера", затем была роль в ленте «31 июня». Выход первого боевика "Пираты ХХ века", где актер показал современный тип защитника, принес ему шквал зрительской любви. Был признан лучшим актером 1980 года. В конце XX века продолжил сниматься в кино и даже попробовал себя в роли режиссера, сняв фильм "Сын за отца". Был женат на Вере Титовой, в этом браке у пары родилась дочь Ольга.
В союзе с Татьяной Масленниковой у актера родилась еще одна дочь. Скончался от инсульта и похоронен рядом с отцом, Николаем Еременко - старшим, также известным актером.
Юрий Яковлев (1928–2013)
Это по-настоящему разноплановый артист, который хорош как в комедийном («Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматическом жанре («Идиот», «Опасный поворот», «Любовь земная»). Он сыграл несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивал фильмы, участвовал в радиопостановках, читал закадровый текст в нескольких лентах. Артист получил множество наград и званий, премий за свои работы.
Трижды был женат, есть трое детей, которые тоже пошли в актерскую профессию, и пятеро внуков. Скончался от болезни сердца.
Николай Рыбников (1930–1990)
Слава к актеру пришла вместе с фильмом "Весна на Заречной улице". Ему вообще отлично удавались роли простых парней и работяг, что он не раз доказал, снявшись в известнейших фильмах "Девчата", "Высота", "Девушка без адреса", "Хоккеисты". Имел удивительный талант имитировать чужие голоса. К слову, чтобы выглядеть моложе своих лет в фильме "Девчата", Рыбников похудел на 20 кг.
Был женат на актрисе Алле Ларионовой, воспитал 2 дочерей, внуков у актера не было.
Владимир Коренев (1940-2021)
Оглушительная известность пришла к актеру в 21 год, когда он сыграл главную роль в ленте "Человек-амфибия". Мягкие черты лица и голубые глаза мгновенно влюбили в себя миллионы женщин. Он сыграл десятки ролей в театре и кино, был приглашен в труппу Московского драматического театра им. Станиславского. До 2015 года руководил театральным факультетом ИГУМО, который впоследствии расформировали.
С 1961 года был женат на актрисе Алефтине Константиновой. У супругов появилась дочь - актриса Ирина Коренева, а также внук Егор.
Олег Стриженов (1929)
Актер громко заявил о себе еще в молодости, сыграв главную роль в фильме «Овод» (1955). Еще одной удачей стала роль Афанасия Никитина в совместном с Индией фильме «Хождение за три моря» (1958), а затем в лентах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Третья молодость», «Неподсуден». Благодаря яркой внешности за актером закрепилось звание одного из самых красивых и романтичных актеров страны. Играл во МХАТе, затем в Театре-студии киноактера, имеет множество наград и званий.
Был трижды женат. С третьей женой, актрисой Лионеллой Стриженовой, в браке с 1976 года. Есть двое детей, 3 внучки и 4 правнука.
Василий Лановой (1934-2021)
Кинокарьера Ланового началась сразу с главной роли - в фильме "Аттестат зрелости". Затем последовали "Алые паруса", театральные роли, каждая из которых становилась событием. Артист занимался озвучиванием, написал несколько книг, преподавал в Театральном институте им. Щукина. Получил множество наград и званий.
Был женат на актрисах Татьяне Самойловой и Тамаре Зябловой. От третьей жены, Ирины Купченко, родились двое сыновей (младший умер от сердечного приступа), также у актера была внучка.
Олег Янковский (1944–2009)
Янковский собирался стать врачом, но благодаря счастливому стечению обстоятельств попал в театральный вуз. На его счету работы в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо», "Доктор Живаго", "Царь" и др. Даже в последнее десятилетие ХХ века актер не оставался без работы на родине, хотя на некоторое время был вынужден уехать за границу. Скончался от рака поджелудочной железы.
В 1962 году, еще будучи студентом, женился на актрисе Людмиле Зориной, и они стали основателями актерской династии. Их сын Филипп - известный актер и режиссер, внук Иван - актер, внучка Елизавета окончила театральный вуз. Братья и племянники также имеют отношение к актерской профессии.
Владимир Этуш (1922-2019)
Владимир Этуш был востребован в профессии и любим публикой. Этуш окончил Щукинское училище и был принят в Театр им. Вахтангова. В 1958 году стал руководителем своего первого курса и за многие годы воспитал плеяду известных актеров. В 1987 году стал ректором Щукинского училища.
А всенародное обожание артисту принесли роли в лентах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино". Актер чуть ли не до кончины играл в театре и телеспектаклях, успел выпустить 2 книги воспоминаний.
Был женат на актрисе Нинели Мышковой, Елене Измайловой. С третьей женой, Ниной Крайновой, мужчина прожил 48 лет.
Александр Демьяненко (1937–1999)
Наш Шурик. Самую яркую и главную роль Александра Демьяненко знают даже сегодняшние дети. Бешеную славу Демьяненко принесли комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", хотя на его счету несколько десятков ролей. Он всегда мечтал о драматической роли, однако стал заложником роли Шурика. В какой-то момент актеру перестали предлагать интересные роли, и ему пришлось сосредоточиться на театре и телевидении. Он играл в моноспектаклях, занимался озвучиванием, снялся в первом ситкоме "Клубничка".
Умер от отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца, за 10 дней до назначенной операции. Первая жена – Марина Склярова. После многих лет совместной жизни мужчина ушел из семьи и женился на Людмиле Акимовой. Он также принял ее дочь от первого брака Анжелику Неволину. Родных детей у актера не было.
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