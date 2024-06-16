Как сложились судьбы 17 актеров, по которым сохло не одно поколение девчонок

Лица любимых актеров мы знаем так же хорошо, как свои пять пальцев. Но порой их судьба и личная жизнь для нас остаются загадкой. Вот несколько историй из жизни звезд, чьи фильмы мы пересмотрели уже 10 раз и будем пересматривать еще столько же.

Игорь Старыгин (1946–2009)

Актер снялся в более чем 40 фильмах, но навсегда запомнился зрителям как неподражаемый Арамис из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров". Однако, несмотря на успех картины, после нее молодому актеру другие роли в кино почти не предлагали. В 2008 году, как и остальные «мушкетеры», Старыгин дал согласие на съемки в "Возвращении". К сожалению, они стали для звезды последними. Женат мужчина был 5 раз, воспитал дочь Анастасию.

Николай Добрынин (1963)

Добрынин начал свою карьеру в театре "Сатирикон". В кино дебютировал в фильме "Нужные люди" (1986). Женат был 3 раза, воспитывает дочь и приемного сына. Сейчас активно снимается в кино и играет в театре, где принимает участие в таких спектаклях, как «Поймай меня... Сможешь?», «Близкие люди», «Бабий бунт».

Олег Видов (1943–2017)

Благодаря яркой внешности, Олега, студента 1-го курса ВГИКа, постоянно приглашали на съемки. Уже к окончанию института за плечами у молодого человека было 8 ролей, включая участие в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо" и "Я шагаю по Москве". Он снимался и в зарубежных картинах, но настоящая популярность к мужчине пришла после выхода фильма "Джентльмены удачи". В 1983 году актер эмигрировал из страны и продолжил свою карьеру в кино, снимаясь в голливудских фильмах и телесериалах. Видов был четырежды женат, воспитал 2 сыновей.

Михаил Боярский (1949)

Кроме вознесшей популярность актера до небес роли д'Артаньяна в фильме о мушкетерах, актеру принадлежат роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Старший сын", "Виват, гардемарины!", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф" и др. Артист сам исполнял песни в фильмах, озвучивал мультфильмы, выпустил несколько сольных дисков, сыграл множество ролей в театре. Женат на актрисе Ларисе Луппиан, их дети Сергей и Елизавета - известные актеры. У актера есть 4 внука.

Алексей Баталов (1928–2017)

© Москва слезам не верит / Мосфильм , East News East News

Баталов начал выходить на сцену еще в детстве, когда его мать организовывала театральные постановки. Окончил МХАТ, служил в Центральном театре, был актером и режиссером студии "Ленфильм". С 1975 года предстал в качестве преподавателя во ВГИКе, заведовал кафедрой. Написал несколько книг, возглавлял академию кинематографических искусств «Ника», вел широкую общественную работу, получил множество наград и званий. Известен по ролям в фильмах "Большая семья" (получил награду Каннского фестиваля), "Москва слезам не верит" (получил "Оскар"), "Звезда пленительного счастья" и др. Кроме того, занимался озвучиванием, читал закадровый текст.

Александр Абдулов (1953–2008)

© Обыкновенное чудо / Мосфильм , East News East News

Абдулов был актером широкого диапазона, играл в кино и театре. Известность к актеру пришла после фильма «Обыкновенное чудо». В общей сложности актер сыграл в более чем сотне кинолент, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь!», «Формула любви», «Гений» и др. Многие трюки в фильмах он исполнял сам, даже получил награду в качестве каскадера. Попробовал себя и в роли режиссера, сняв мюзикл «Бременские музыканты & Co», участвовал в возрождении Московского кинофестиваля. Был женат на Ирине Алферовой, и их называли самой красивой парой кино, воспитывал ее дочь Ксению от первого брака. В 2006 году женился на Юлии Абдуловой, от нее есть дочь Евгения. Скончался от рака легких.

Андрей Миронов (1941–1987)

Родители записали днем рождения Андрея 8 марта, сказав, что он подарок всем женщинам на праздник. Этот по-настоящему талантливый и красивый артист был всю жизнь очень востребован и любим. Он сыграл множество ролей в театре, воплотил более 60 образов на экране, озвучивал мультгероев, много гастролировал. На его счету работы в лентах "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля", "Три плюс два", "Невероятные приключения итальянцев в России", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Соломенная шляпка" и др. Артисту стало плохо прямо во время спектакля, он упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался в возрасте 46 лет от обширного кровоизлияния в мозг. Был женат на Екатерине Градовой, в этом браке родилась Мария Миронова, известная актриса. Вторая жена - Лариса Голубкина.

Вячеслав Тихонов (1928–2009)

© Звезды на крыльях / Киностудия имени А. Довженко , East News East News

Кроме всем известного фильма в копилке актера были работы в фильмах «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове» и др. Сыграл множество театральных ролей, озвучивал фильмы, читал закадровый текст, с 1989 по 2009 год руководил ТПС «Актер кино». Получил множество наград, званий и премий. В конце XX века актеру пришлось трудно, он отказывался от многих ролей, считая их неприемлемыми, и не получал прежнего удовольствия от тех, на которые все-таки соглашался. 13 лет был женат на Нонне Мордюковой (общий сын Владимир умер в 40 лет), второй женой стала Тамара Иванова, от которой есть дочь Анна. Есть двое внуков. Умер от болезни сердца и сосудов.

Николай Еременко — младший (1949–2001)

© 31 июня / Мосфильм , East News East News

Дебютировал в фильме "У озера", затем была роль в ленте «31 июня». Выход первого боевика "Пираты ХХ века", где актер показал современный тип защитника, принес ему шквал зрительской любви. Был признан лучшим актером 1980 года. В конце XX века продолжил сниматься в кино и даже попробовал себя в роли режиссера, сняв фильм "Сын за отца". Был женат на Вере Титовой, в этом браке у пары родилась дочь Ольга. В союзе с Татьяной Масленниковой у актера родилась еще одна дочь. Скончался от инсульта и похоронен рядом с отцом, Николаем Еременко - старшим, также известным актером.

Юрий Яковлев (1928–2013)

© Идиот / Мосфильм , EAST NEWS EAST NEWS

Это по-настоящему разноплановый артист, который хорош как в комедийном («Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматическом жанре («Идиот», «Опасный поворот», «Любовь земная»). Он сыграл несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивал фильмы, участвовал в радиопостановках, читал закадровый текст в нескольких лентах. Артист получил множество наград и званий, премий за свои работы. Трижды был женат, есть трое детей, которые тоже пошли в актерскую профессию, и пятеро внуков. Скончался от болезни сердца.

Николай Рыбников (1930–1990)

Слава к актеру пришла вместе с фильмом "Весна на Заречной улице". Ему вообще отлично удавались роли простых парней и работяг, что он не раз доказал, снявшись в известнейших фильмах "Девчата", "Высота", "Девушка без адреса", "Хоккеисты". Имел удивительный талант имитировать чужие голоса. К слову, чтобы выглядеть моложе своих лет в фильме "Девчата", Рыбников похудел на 20 кг. Был женат на актрисе Алле Ларионовой, воспитал 2 дочерей, внуков у актера не было.

Владимир Коренев (1940-2021)

© Человек-амфибия / Ленфильм , EAST NEWS EAST NEWS

Оглушительная известность пришла к актеру в 21 год, когда он сыграл главную роль в ленте "Человек-амфибия". Мягкие черты лица и голубые глаза мгновенно влюбили в себя миллионы женщин. Он сыграл десятки ролей в театре и кино, был приглашен в труппу Московского драматического театра им. Станиславского. До 2015 года руководил театральным факультетом ИГУМО, который впоследствии расформировали. С 1961 года был женат на актрисе Алефтине Константиновой. У супругов появилась дочь - актриса Ирина Коренева, а также внук Егор.

Олег Стриженов (1929)

© Овод / Ленфильм , East News East News

Актер громко заявил о себе еще в молодости, сыграв главную роль в фильме «Овод» (1955). Еще одной удачей стала роль Афанасия Никитина в совместном с Индией фильме «Хождение за три моря» (1958), а затем в лентах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Третья молодость», «Неподсуден». Благодаря яркой внешности за актером закрепилось звание одного из самых красивых и романтичных актеров страны. Играл во МХАТе, затем в Театре-студии киноактера, имеет множество наград и званий. Был трижды женат. С третьей женой, актрисой Лионеллой Стриженовой, в браке с 1976 года. Есть двое детей, 3 внучки и 4 правнука.

Василий Лановой (1934-2021)

© Алые паруса / Мосфильм , Lomohov Anatoly / East News Lomohov Anatoly / East News

Кинокарьера Ланового началась сразу с главной роли - в фильме "Аттестат зрелости". Затем последовали "Алые паруса", театральные роли, каждая из которых становилась событием. Артист занимался озвучиванием, написал несколько книг, преподавал в Театральном институте им. Щукина. Получил множество наград и званий. Был женат на актрисах Татьяне Самойловой и Тамаре Зябловой. От третьей жены, Ирины Купченко, родились двое сыновей (младший умер от сердечного приступа), также у актера была внучка.

Олег Янковский (1944–2009)

© О любви / Киностудия имени М. Горького , East News East News

Янковский собирался стать врачом, но благодаря счастливому стечению обстоятельств попал в театральный вуз. На его счету работы в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо», "Доктор Живаго", "Царь" и др. Даже в последнее десятилетие ХХ века актер не оставался без работы на родине, хотя на некоторое время был вынужден уехать за границу. Скончался от рака поджелудочной железы. В 1962 году, еще будучи студентом, женился на актрисе Людмиле Зориной, и они стали основателями актерской династии. Их сын Филипп - известный актер и режиссер, внук Иван - актер, внучка Елизавета окончила театральный вуз. Братья и племянники также имеют отношение к актерской профессии.

Владимир Этуш (1922-2019)

© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм , East News East News

Владимир Этуш был востребован в профессии и любим публикой. Этуш окончил Щукинское училище и был принят в Театр им. Вахтангова. В 1958 году стал руководителем своего первого курса и за многие годы воспитал плеяду известных актеров. В 1987 году стал ректором Щукинского училища. А всенародное обожание артисту принесли роли в лентах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино". Актер чуть ли не до кончины играл в театре и телеспектаклях, успел выпустить 2 книги воспоминаний. Был женат на актрисе Нинели Мышковой, Елене Измайловой. С третьей женой, Ниной Крайновой, мужчина прожил 48 лет.

Александр Демьяненко (1937–1999)