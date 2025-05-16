12 детских шалостей, от которых у взрослых отвисла челюсть

Я тоже очень люблю читать с детства. Помню, что когда научилась читать (ещё до школы), то собирала в своём саду (жила na Юге) детей своего возраста и младше, и читала им детские книги и журналы. В последующем брала книги у родителей из их библиотеки, не всегда предназначенные для детей, когда они вечером уходили в кино или театр.