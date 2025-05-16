Я тоже очень люблю читать с детства. Помню, что когда научилась читать (ещё до школы), то собирала в своём саду (жила na Юге) детей своего возраста и младше, и читала им детские книги и журналы. В последующем брала книги у родителей из их библиотеки, не всегда предназначенные для детей, когда они вечером уходили в кино или театр.
12 детских шалостей, от которых у взрослых отвисла челюсть
Истории
1 час назад
Дети — неисчерпаемый источник эмоций и интересных ситуаций. Именно поэтому мы так много говорим о детях и вспоминаем времена, когда сами были малышами. И сегодня мы собрали для вас истории о том, как дети способны поразить окружающих
- Выбралась со своим сыном в Испанию. У меня масса впечатлений: архитектура, узкие улочки, море, солнце, золотой песок и атмосфера праздника. Спросила сына, что ему больше всего понравилось. Ответил: «Баскетбольная площадка рядом с пляжем». Реально облегчил мне выбор места для следующего отпуска. © Подслушано / Ideer
- Я жуткая собственница ещё с детства. Однажды в наш двор забрёл бездомный кот. Я по доброте душевной регулярно кормила его, а зимой сделала ему дом из большой коробки и одеяла (домой взять не могла — аллергия). Мы стали хорошими друзьями, он каждый день ждал меня у двери подъезда и провожал в садик. Всю идиллию разрушили соседские дети, которых я поймала за кормлением МОЕГО кота. Это было моё первое и, как казалось, огромное разочарование. А теперь хочется разочаровываться только в животных. © Подслушано / Ideer
- В 13 лет поехал в лагерь на 3 недели. За пару дней до поезда домой накупил в киоске по соседству с этим самым лагерем кучу копеечных серег-обманок, не требующих проколов. Когда подъезжали к городу, натыкал их куда угодно — у меня волшебным образом оказались «пробиты» уши, бровь, нос и губы. Из вагона нарочно выходил самым первым. Надо было видеть лица толпы родителей, которые встречали своих ненаглядных чад и увидели, как из открывшейся двери выходит ЭТО © Подслушано / Ideer
- Лечили с дочкой 3 годика зуб в детской стоматологии, вечером зуб сильно начал болеть. Приехали в стоматологию, а там оказалось, дежурный врач именно та, что лечила ей зуб. Увидев ее, дочка с порога: «Ты что мне там наделала, а?» © 311125 Ахметова / Dzen
- У моей мамы была приятельница, которая работала в санатории «Сказка» в лесу. И однажды на одной из тусовок (мне было 3 года) я пропала. Искали меня долго-долго. А я ушла спать в будку к собаке размером с медведя. Потом когда меня всё-таки нашли, пришлось ждать, пока я не проснулась и не вышла самостоятельно © МКМ МКМ / Dzen
- С детства люблю читать. Мама до сих пор мне припоминает, как в начальной школе подружка позвала меня в гости на день рождения. Дети играли в одной комнате, взрослые сидели в другой. В какой-то момент мне, видимо, играть с ними наскучило, я взяла с полки первую попавшуюся книжку и ушла читать. Просто так. Посреди праздника! © Подслушано / Ideer
- Моему зятю было неохота искать пульт от телевизора. С дивана он позвал своего младшего, 5-летнего, дал ему 5 рублей и попросил найти пульт. Тот тут же побежал к старшему 10-летнему брату, и сказал: «Олег, папа дал 3 рубля и сказал тебе найти пульт от телевизора!» © Елена / Dzen
- Смотрели фильм, и тут сын-шахматист как выдаст: Папанов-то, оказывается, неправильно сделал рокировку! Всю свою жизнь пропускал мимо глаз, а тут сын-шахматист выдал! © offliner_x / X
- С cестрой разница у нас пять лет. Жили мы на юге в небольшой станице. Родители много работали и меня оставляли с ней. А мне какой интерес? Я с ребятами хочу гулять, а мне с ней сидеть. Вот и был у меня хитрый план: на большом нашем огороде, где было много посажено картошки, морковки и прочее, я закопал много игрушек. И сестре рассказал, что родители их достают из огорода. Так она днями и сидела их откапывала, искала, пока я с ребятами играл. © Подслушано / Ideer
- В детстве не любила мыть руки. Поэтому, когда родители перед едой отправляли меня в ванную, я просто включала воду и ждала положенное время, пока вода прожурчит. Как-то раз меня спалили и начали проверять влажные ли руки, когда я выхожу. Но и тут я нашла выход: включала воду, ждала, а перед выходом руки облизывала. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькая, всегда собирала свой игрушечный чемоданчик, когда ругалась с мамой. Уходила я не дальше лифта, мама это знала и закрывала за мной дверь. Сама смотрела на меня в глазок. Представьте лицо соседей, когда они однажды вышли из лифта и увидели маленькую девочку, стоящую рядом со своим мини-чемоданом и рассказывающую им, что собралась уйти из дома и мама об этом знает. © Подслушано / Ideer
- В детстве родители купили мандарины и, чтобы мы их не съели раньше времени, спрятали в чемодан. Я с соседским мальчиком чемодан обнаружила, и мы трескали эти мандарины. А чтобы родители не нашли кожуру от них, мы ели немытые мандарины вместе с кожурой. Последствия страшно вспоминать. Мандарины не ем до сих пор. © Подслушано / Ideer
Купила как-то ящик мандаринов, кг 15. Шутя слопали почти все с подружкиной дочкой, с малой помощью моей дочери и подруги. Потом мы с дочкой подруги покрылись сыпью и чесались . Больше не люблю мандарины
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Истории из жизни детей всегда радуют своей открытостью и непосредственностью. Если вам нравятся подобные материалы, то предлагаем вам несколько похожих:
Фото на превью Sharon Mollerus / Flickr, BY-SA 2.0
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