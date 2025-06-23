Нога в гипсе, это конечно, очень плохо. Но почему страдать должны все, тем более дети? Особенно если за всё заплачено и возврат невозможен?
Я уехала в отпуск без мужа, а вернулась другим человеком
Этого отпуска мы ждали пару лет, копили и сильно потратились, даже заранее нашли небольшой домик недалеко от моря. Наконец-то! Даже дети лишний раз ничего у нас не просили, потому что знали, как много денег мы потратили. Фантазировали, как будем купаться в море на закате, ходить пешком в горы и есть фрукты прямо с дерева и даже немытыми. Но, как говорится, хочешь насмешить судьбу — расскажи ей о своих планах.
До отъезда два дня — и муж ломает ногу, гипс до колена. Свекровь сразу начала: «Ну куда вы теперь поедете! Оставайтесь и ухаживайте за Сашенькой!» А депозит невозвратный, и для нас это немалая сумма. Поначалу я хотела со свекровью согласиться, потому что было страшно ехать одной с двумя детьми, так далеко, еще и на две недели! Как я там буду справляться? Если начнутся капризы, а они начнутся, я просто не выдержу. Мы и вдвоем с мужем еле справлялись! А потом посмотрела на то, как дочка и сын расстроились, и решила попробовать. В конце концов, муж уже не маленький, тем более родители живут в соседнем квартале.
Приехали в деревню, а там так красиво! Вокруг все зеленое, речка небольшая течет — так хорошо и тихо. Заселились в домик, и я пошла знакомиться с соседями. У одной женщины купила домашних яиц и сыра, а у другой заказала парное молоко. Дети успели подружиться с деревенскими ребятами. Сын им планшет показывал — мальчишки аж пищали от восторга.
Почти сразу, конечно, побежали на море, накупались. Стою на линии прибоя в сарафане, волосы распустила, они взбились в локоны от солнца и морской воды. Почувствовала себя не меньше, чем Блейк Лайвли. И тут с лежака встает мужчина, вытирает руки о волосатую грудь и говорит: «Девушка, пойдемте вместе загорать, тут рядом свободно!» Я как услышала, что он меня девушкой назвал, так и начала хохотать. А он, видать, на свой счет это принял и обиженно нырнул в море.
Дочке 14 лет. Как быстро летит время! Заметила, что она глаз положила на жгучего брюнета лет 16. Просыпается каждое утро, чтобы посмотреть, как он быков выгоняет. А тот парень заметил, что она выглядывает, подошел и в окно камушек бросил. Тут я в приоткрытую дверь вижу: дочка окно открывает, а парень протягивает ей какой-то яркий, красивый цветок, даже не видела таких раньше. Больше я подглядывать не стала. А вечером, когда младший уснул, мы пошли на кухню пить чай. Вера сказала, что травы дала мама того парня и сама их заварила. Той ночью мы проговорили почти до рассвета, и дочь впервые призналась, что в школе есть мальчик, которого она любит, а тот над ней насмехается. Так странно, что раньше это мы не обсуждали. Вообще мало что обсуждали. Оценки и успехи в музыкалке, иногда ее подружек. И все. Той ночью я увидела, что передо мной уже не девочка, а рассудительная, взрослая, загорелая девушка. Еще немного, и она уедет от меня. В тот момент мне отчаянно захотелось остановить мгновение, пока она такая открытая и рядом со мной. Захотелось по-настоящему проживать время, когда мои дети рядом, чаще обнимать их, говорить, глядя им прямо в глаза, как сильно мама их любит.
Сыну 10. Он каждую свободную секунду проводит за компьютером. Когда ест — берет планшет. Едем в машине — уткнулся в телефон. Я уже не знаю как, да и устала с этим бороться. Пробовала все: угрозы, наказания, даже отбирала гаджеты вовсе — все без толку. Мы с супругом записывали его в разные секции — но ему без телефона везде скучно. А тут в деревне Денис вообще забыл про телефон. Потому, что наконец нашел хобби! И это — изумлению моему нет предела — готовка! Талант стал открываться еще на рынке, когда сын с азартом и горящими глазами торговался и выбирал ароматную зелень, самый спелый арбуз, идеальной формы кабачки. Продавцы-мужчины его зауважали, через пару дней уже начали по-взрослому здороваться за руку. Мы с сыном вместе готовили, смеялись и много болтали, потом он усадил меня на кресло и сказал: «Ладно, мам, я сам справлюсь, а ты со мной посиди, чаю из травок попей».
Я пила чай и вспоминала, как мы проводили отпуск раньше: вставали ни свет, ни заря, я спешно готовила что-то на завтрак, мы торопились на море, а потом наш папа всенепременно тащил нас на очередную экскурсию по жаре или на прогулку в горы. Возвращались мы уставшие и злые, чтобы утром все повторилось снова. Но так хотел папа.
На 7-й день отпуска позвонил муж. Я попросила показать кота — соскучилась по наглой морде! Муж пошел за ним, и на экране промелькнули коробки от пиццы и стаканы. У меня внутри прям закипело все! И шут с ним, что кто-то еще у нас бывал дома, проблема в том, что он никому не разрешал заказывать пиццу. Даже сыну с дочкой. А тут не только себе, но и кому-то еще заказал, да еще и не самую дешевую. Я не знаю, кто там был у него в гостях. Но мне абсолютно все равно.
Потом у мужа начались какие-то отговорки постоянно, почему он не может видео включить. Тут я поздно вечером по мессенджеру позвонила ему, он не успел камеру выключить спросонья, и я заметила, что ночует он не дома. Я сразу же прошу его объясниться, а он говорит, что дома ремонт затеял в спальне к моему приезду.
А сейчас мне тут так хорошо и спокойно. Кажется, впервые за много лет. Я осознала, что мои дети уже выросли. Что они могут даже приготовить себе еду сами. Просто нужно дать им чуть больше свободы. И поддержки, если они попросят. А еще гораздо важнее говорить и слушать, чем ухаживать и развлекать.
Вернулись домой. Муж перед телевизором лежит. В квартире беспорядок, в холодильнике только пельмени. Дети сразу разбежались по своим комнатам и уткнулись в телефоны. Все вернулось на свои места, стоило нам только переступить порог. А я вышла в продуктовый, остановилась, глядя на закат, и очень сильно задумалась.
Комментарии
За две недели н а ноги встал, чтоб по чужим койкам ночевать? 🤣 отдохнуть от семьи хотел просто
А что, муж со сломанной ногой должен был уборкой заниматься? И забивать холодильник разнообразными продуктами? Ежу ясно, что заказывал пиццу, пельмени и прочую быструю еду. Измены в гипсе - плод воображения автора, вероятно супруг к соседу ходил рюмашку пропустить.
А там походу пофиг, изменяет, не изменяет... аффтор просто поняла, что без мужа ей лучше, чем с ним, и задумалась. Сдается мне, недолго этому браку жить
а как муж может не разрешать пиццу? ребёнок плиту и зелень только в деревне увидел? вообще очень много вопросов