Я уехала в отпуск без мужа, а вернулась другим человеком

Приехали в деревню, а там так красиво! Вокруг все зеленое, речка небольшая течет — так хорошо и тихо. Заселились в домик, и я пошла знакомиться с соседями. У одной женщины купила домашних яиц и сыра, а у другой заказала парное молоко. Дети успели подружиться с деревенскими ребятами. Сын им планшет показывал — мальчишки аж пищали от восторга.

Почти сразу, конечно, побежали на море, накупались. Стою на линии прибоя в сарафане, волосы распустила, они взбились в локоны от солнца и морской воды. Почувствовала себя не меньше, чем Блейк Лайвли. И тут с лежака встает мужчина, вытирает руки о волосатую грудь и говорит: «Девушка, пойдемте вместе загорать, тут рядом свободно!» Я как услышала, что он меня девушкой назвал, так и начала хохотать. А он, видать, на свой счет это принял и обиженно нырнул в море.

Дочке 14 лет. Как быстро летит время! Заметила, что она глаз положила на жгучего брюнета лет 16. Просыпается каждое утро, чтобы посмотреть, как он быков выгоняет. А тот парень заметил, что она выглядывает, подошел и в окно камушек бросил. Тут я в приоткрытую дверь вижу: дочка окно открывает, а парень протягивает ей какой-то яркий, красивый цветок, даже не видела таких раньше. Больше я подглядывать не стала. А вечером, когда младший уснул, мы пошли на кухню пить чай. Вера сказала, что травы дала мама того парня и сама их заварила. Той ночью мы проговорили почти до рассвета, и дочь впервые призналась, что в школе есть мальчик, которого она любит, а тот над ней насмехается. Так странно, что раньше это мы не обсуждали. Вообще мало что обсуждали. Оценки и успехи в музыкалке, иногда ее подружек. И все. Той ночью я увидела, что передо мной уже не девочка, а рассудительная, взрослая, загорелая девушка. Еще немного, и она уедет от меня. В тот момент мне отчаянно захотелось остановить мгновение, пока она такая открытая и рядом со мной. Захотелось по-настоящему проживать время, когда мои дети рядом, чаще обнимать их, говорить, глядя им прямо в глаза, как сильно мама их любит.