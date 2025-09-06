Мы попросили нейросеть нарисовать 15 культовых персонажей такими, как их изначально задумывали авторы

1 час назад
Ales Draco
46 минут назад

"Мы попросили нейросеть нарисовать 15 культовых персонажей такими, как их изначально задумывали авторы"
Вы забыли дописать: "Как их представляли авторы нейросети".

Мы часто представляем себе любимых литературных героев, прежде всего опираясь на их внешний вид в знаменитых экранизациях. Однако многие авторы задумывали своих персонажей совсем другими. Мы попросили нейросеть воссоздать их внешность на основе книжных описаний, и некоторые результаты нас порядком удивили.

Анна Каренина

На страницах романа Каренина предстает как настоящая красавица. Анна — привлекательная, пышнотелая дама с сильной шеей и покатыми плечами. У нее темные, кудрявые волосы и красивые серые глаза.

Алексей Вронский

Алексей Вронский тоже описывается в романе как привлекательный мужчина. Главному герою около 25 лет, у него плотная, склонная к полноте фигура и прекрасная выправка. Единственный минус во внешности книжного Алексея — его темные волосы уже начали сильно редеть, что его порядком смущает.

Долорес Амбридж

В книгах о Гарри Поттере Долорес Амбридж даже внешне выглядит не слишком-то привлекательно. Это коренастая, полная женщина с широким и дряблым лицом. У дамы отвисшие губы, короткая шея, выпученные глаза и блеклые коричневые волосы. Она вообще немного напоминает окружающим жабу.

Джейн Эйр

© Jane Eyre / BBC, AI-generated image
Ёжик в авокадо
14 минут назад

Есть две экранизации, которые не переплюнуть- "Джейн Эйр" 1987 года и "Гордость и предубеждение" 1995.
Главные герои идеальны, и точка.

В романе Джейн описывается как хрупкая, бледная девушка, немного похожая на эльфа. У нее каштановые волосы и зеленые глаза. Сама Джейн считает себя неприметной и блеклой. В большинстве экранизаций героиня выглядит несколько иначе.

Эдвард Рочестер

© Jane Eyre / Focus Features, AI-generated image
Dedee
40 минут назад

Далтон вполне соответствует. Более того - шикарен)
(кажется, фото не из того сериала, но вы поняли 🤣🤣🤣)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Когда Джейн в первый раз повстречала мистера Рочестера, его внешность показалась девушке привлекательной, но далекой от канонов красоты. У мужчины было грубое волевое лицо с оливковой кожей, черные глаза, темные волосы, массивный лоб, кустистые, широкие брови и решительный рот. На экране Рочестер выглядит значительно симпатичнее.

Билл Денборо

В романе повзрослевший Билл описывается как «домашний» парень, порядком растерявший свое детское очарование, который бреет свою поредевшую шевелюру и носит очки. В экранизациях же он — привлекательный мужчина с мужественной внешностью.

Холли Голлайтли

Ёжик в авокадо
12 минут назад

Я не понимаю, как был сформирован запрос ии. Если бы дали описание из книги, получилась бы не слегка подправленная Одри. Там же Холли совсем иначе выглядела.
В прошлый раз получился один из братьев Уизли)

Книжная Холли — это 18-летняя девушка с золотисто-желтыми светлыми волосами и светло-голубыми глазами. Как бы ни была Одри Хепберн великолепна в этой роли, она мало подходит под описание.

Арья Старк

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

В книгах Джорджа Мартина Арья больше походила на отца, а не на мать. У нее было вытянутое, худое лицо и коричневые волосы. Да и сама девушка была худой и жилистой, над чем старшая сестра частенько подсмеивалась.

Энди Сакс

Конфуз
13 минут назад

И еще Энди была крайне материалистична. А не такая вся воздушная как в фильме. Ее сильно романтизировали.

В романе нет четкого описания внешности Энди, хотя ее характер заметно отличается от киношной версии. В книге Сакс была более резкой и раздражительной барышней. А еще там говорится, что девушка была блондинкой, а не брюнеткой.

Мэг Марч

В начале романа Мэг описывается как очаровательная, светлокожая девушка, пухлая, с большими красивыми глазами и пышной копной роскошных коричневых волос. С возрастом Мэг превращается в настоящую красавицу.

Теодор Лоуренс

У книжного Лори были итальянские корни, поэтому юноша был довольно смуглым. Кроме того, у Теодора были темные курчавые волосы и карие глаза.

Мелани Гамильтон

© Gone with the Wind / MGM, AI-generated image

В романе «Унесенные ветром» Мелани не красавица, но очень милая и интеллигентная девушка. У нее хрупкая, почти детская фигура, и слабое здоровье. Самое привлекательное во внешности Мелани — это ее большие, сияющие карие глаза.

Джек Ритчер

Ales Draco
14 минут назад

Вот тут-то зачем нейронку спрашивать? Есть же сериал, где Ричера согласно канону изобразили.

В триллерах Ли Чайлда Джек Ричер — высокий, мощный мужчина с широкой грудью. У него выдающиеся бицепсы, а тело покрыто многочисленными шрамами. Кроме того, Джек — блондин с яркими, пронзительно голубыми глазами.

Наташа Ростова

Наташа Ростова в романе описывается как живая, привлекательная девушка с темными волосами, темными глазами и широким, странным ртом. Все эти черты скорее красят ее, как и врожденная живость и некоторая хрупкость, и Наташа многим кажется настоящей прелестницей.

Дэйзи Бьюкенен

Dedee
35 минут назад

Император Клеон в экранизации Основание Азимова выглядит совсем не так, как в книге))). но, я не в претензии))). Азимову следовало его придумать.

Хотя в большинстве экранизаций Дейзи изображается как блондинка, в романе она была брюнеткой. Девушку отличало печальное и привлекательное лицо с яркими глазами и чувственным ртом.

А у вас были случаи, когда любимый персонаж в экранизации выглядел совсем иначе, чем вы представляли? Понравился вам после этого фильм? Делитесь в комментариях.

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros., AI-generated image, Anna Karenina / Universal Pictures, AI-generated image

User67452
37 минут назад

Не меньший шок вызывает "реальный" муж Татьяны Лариной - генерал, но не старикашка как его привыкли изображать. Во времена Онегина генералом мог быть и были вполне себе мужчины лет тридцати. То есть выглядевший еще сносно, даже на наш взгляд.

