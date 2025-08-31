Есть приятель, который делает кошельки, ремни и прочую кожгалантерею на заказ. Но это так и остается самоокупаемым хобби, жить на такой доход с семьей не получится, пока это все происходит без наемных работников в крупных масштабах.
15 человек, которым все говорили, что на этом денег не заработаешь, а они взяли и доказали обратное
3 часа назад
Им твердили, что на их затее не заработать ни гроша. Но эти люди не стали слушать скептиков и превратили свои идеи в источник дохода. Они доказали, что заработок на хобби — это не миф, а реальность для тех, кто не боится работать.
- У меня было несколько подруг, которые просто замучили просьбами: «Найди мне нормального парня! Сведи с кем-нибудь!» Начал с одной — и тут же все ее подружки захотели того же. Короче. Их подруги начали платить мне за мою службу знакомств. Вы не представляете, какие бешеные деньги они мне несут каждую неделю! Никогда б не подумал, что можно так заработать на роли купидона. © No_Dogeitty / Reddit
- Родители в детстве мне твердили, что человек я нетворческий и, мол, это вовсе не мое. Прошло время, и я решил заняться изделиями из кожи ручной работы (кошельки, сумки, барсетки, картхолдеры и так далее). Данное хобби уже приносит дополнительный доход. Словами не описать, какое было удивление родителей, когда я маме подарил сумку, сшитую своими руками. Притом такую сумку, что ходит с ней уже порядка пяти лет, и ей хоть бы что! © Подслушано / Ideer
- Приобрел электронную книгу о том, как создавать букеты из искусственных цветов, букеты из огромных шаров и разные подарочные боксы (на гендер пати, дни рождения и т.д.). Иногда доход доходит до $ 3 тысяч в месяц, особенно под Рождество или День Cвятого Валентина. © leitzformula1 / Reddit
- Выгорела и ушла в репетиторство после 15 лет работы в школе. Муж и мама отговаривали. Мол, стабильная зарплата, соцпакет, уважение и почет, а тут двоечники будут домой ходить. Сказала, что буду работать онлайн, успокоились. А потом притихли, когда через пару месяцев увидели, что мои доходы выросли в 3 раза. Просто они не знали, что я работаю с иностранцами, которые платят в разы больше. По школе и живому общению с детьми скучаю, конечно, но пока что возвращаться не спешу.
- Летом я продала онлайн кучу карточек, марок и альбомов для коллекционирования, и вообще много чего ценного, что было у меня дома. Люди не верят мне и постоянно критикуют меня за это. Но летом я действительно заработала на этом крупную сумму. Да, это может быть прибыльно — достаточно найти свою нишу. © animalcrossinglifeee / Reddit
- Я выращиваю деликатесные грибы. Первые четыре месяца я не получала никакой прибыли, пока не отладила все процессы. Для меня, как для гурмана и опытного садовода, это скорее хобби. В итоге грибов стало так много, что я арендовала место на фермерском рынке по выходным. Это привело к контрактам с двумя местными ресторанами. Спустя год я уже занимаюсь поставками своей продукции для ресторанов. © DoLittlest / Reddit
- Все началось с кожаной куртки в секонд-хенде, которая свела меня с ума, но пугала тем, что она б/у. Потом я увидела, какие толпы перекупов атакуют дни завоза, и меня осенило! Я начала покупать вещи за копейки. Сейчас мой магазин — основной заработок. Да, были моменты выгорания, но я научилась заниматься этим в кайф, без перегруза. © Alexacocacola / Pikabu
- А я просто сдаю свою машину в аренду благодаря специальным онлайн-сервисам. Сам я буквально не мог найти никого, кто заплатил бы мне такие приличные деньги за это. © haha-hehe-haha-ho / Reddit
- Все думали, что я просто бездельничаю. Моя подработка казалась им странной и несерьезной, пока в один прекрасный день я не смогла покрыть всю свою арендную плату за одну лишь смену. Оказалось, что моя забота о пожилых собаках — лекарства, прогулки, ночные дежурства — превратилась не только в любимое дело, но и в стабильный источник дохода.
- Мое хобби — выращивание овощей — выросло в полноценный бизнес с ресторанами и оптом. Но я в шоке с некоторых ребят: они растят микрозелень прямо в спальне, торгуют на выходных на рынках и стабильно имеют достойный заработок! © DirectionFragrant829 / Reddit
- Мое дело — создание фотоальбомов, особенно для пожилых людей, которые не очень дружат с технологиями. Это очень благодарная работа, которой можно заниматься из дома, ведь ты буквально возвращаешь к жизни чьи-то воспоминания! Моя первая клиентка нашлась через общего друга семьи: она хотела сделать альбом для внука. Так как она живет неподалеку, я приезжала к ней домой, чтобы забрать фотографии. Мы встречались каждую неделю, чтобы она лично могла видеть прогресс (она плохо разбиралась в технике). Но у меня были и такие клиенты, которые просто присылали все фото и пожелания по электронной почте или в мессенджерах. © JuiceOk7521 / Reddit
- Выпечка. Начала печь в 2015-2016 году. Изредка продавала. В 2023 году вышла на официальный уровень и начала работать на рынках. А теперь через несколько недель открываю кафе! © ellesresin / Reddit
- Раньше я был фельдшером «скорой» на выезде — обожал работать на больших мероприятиях в режиме полной готовности. Вел несколько крупных клиентов с их сезонными ивентами. Со своей классной командой мы координировали помощь именно там, где она была нужнее всего. © cormacpara / Reddit
- Есть у меня хобби — занимаюсь перепродажей авто. Я покупаю интересные мне тачки в плохом состоянии, восстанавливаю, езжу на них какое-то время и потом продаю. Делаю так уже семь лет, за это время у меня было 16 авто. Все провожу в белую, даже налог с продажи плачу. Но в глазах большинства я перекуп. А мне просто в кайф ковыряться в классных машинах, видеть, как они преображаются и потом на них, красивых и свежих, рассекают по городу. © Подслушано / Ideer
- Я сначала для интереса стала делать маникюр себе, насмотрелась видео. Так как со школы сама себе делала маникюр обычным лаком, гель быстро освоила. Коллеги хвалили, потом одна попросила сделать ей после работы, затем другая. В итоге я регулярно делаю маникюр нескольким женщинам, у каждой свой набор инструментов. Получается хоть какая-то, но прибавка к бюджету. Плюс мы в это время общаемся, меня это не напрягает. Еще раз в неделю я забираю ребенка соседей с тренировки и он у меня сидит пару часов, пока его мама занята. За это мне тоже платят. © Аноним 759 / u-mama
Хобби для многих — важная часть жизни, помогающая отвлечься от рутины. В этой статье люди делятся теми занятиями, которые позволяют им переключаться и выражать себя.
Я когда-то писала картины "для себя". Несколько картин подарила знакомым (по их просьбе). Потом одна коллега убедила меня выставлять свои картины на продажу. Цена была символическая, но нет, ни одной так и не купили.
