18 забавных историй о родителях, которые держат своих взрослых детей в тонусе, а иногда и в легком шоке

Быть родителем — это навсегда. Даже когда дети выросли, переехали, обзавелись семьями или карьерой, некоторые мамы и папы не перестают их изумлять. Иногда — до слез трогательной заботой, иногда — неукротимой фантазией, а порой и такими непредсказуемыми выходками, что не знаешь — плакать или смеяться. Наверняка и ваши родители хоть раз чудили так, что это запомнилось на долгие годы — как и произошло с героями нашей статьи.