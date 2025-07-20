Бабуля за несколько месяцев раскрутила кулинарный блог, и получает бешеный доход? Да лааадно, сейчас поверю, конечно.
18 забавных историй о родителях, которые держат своих взрослых детей в тонусе, а иногда и в легком шоке
Быть родителем — это навсегда. Даже когда дети выросли, переехали, обзавелись семьями или карьерой, некоторые мамы и папы не перестают их изумлять. Иногда — до слез трогательной заботой, иногда — неукротимой фантазией, а порой и такими непредсказуемыми выходками, что не знаешь — плакать или смеяться. Наверняка и ваши родители хоть раз чудили так, что это запомнилось на долгие годы — как и произошло с героями нашей статьи.
- Моей маме 63 года. Она — женщина старой закалки, которая до недавнего времени даже слово «вай-фай» произносила как «вай-фу». Но все изменилось, когда в гости приехал мой 12-летний сын и попросил: «Бабуль, можно я сниму, как ты готовишь блинчики с творогом, а потом выложу в интернет?» Мама, конечно, сначала фыркнула, мол, «что за фигня», но внуку отказать не смогла. И вот стоит она на кухне, в фартуке, жарит блины и бормочет: «А теперь добавляем щепоточку любви». Сняли, выложили, забыли. Через день — 80 тысяч просмотров. Еще через неделю — 200 тысяч и первые подписчики. Потом сын говорит: «Бабуль, тебе надо завести свой канал — будешь звездой!» И все. Понеслась. Теперь она варит борщи под музыку из трендов, режет салаты с подписями, как в кино, и серьезно говорит: «Контент должен быть с душой». Спустя пару месяцев мама зарабатывает на рекламе в 5 раз больше своей пенсии. Снимает все на старенький телефон, свет — настольная лампа, оператор — мой пацан, а успех — реальный. Я смотрю на них и думаю: «Жизнь, ты точно приколистка!» © Мамдаринка / VK
- Больница, приемное отделение, тетка беснуется: «Вы обязаны госпитализировать меня вместе с ребенком!» Объясняю, что это невозможно, потому что «ребенку» 24 года, и лежать он будет в палате с мужиками. И мамаша тут же: «В смысле? У него же тяжелое заболевание, и я должна лежать с ним! В боксе! Отдельном! Какие мужики?» Объясняю, что у «ребенка» просто бронхит и, прямо скажем, он в госпитализации не особо-то и нуждается, и отдельный бокс ему никак не положен. «Ну, тогда мы вообще не ляжем в вашу ужасную, гадкую, отвратительную больницу!» — закричала женщина. Изо всех сил стараясь не запрыгать от радости, врач протянул тетке бланк отказа. Сыночка, размером со шкаф, все это время молча маялся в сторонке... © Медицинские байки / VK
- Мне 33 года. На прошлой неделе у меня был день рождения, но никто из моей семьи меня не поздравил — все просто забыли. Честно говоря, я не ожидала каких-то подарков от родни или чего-то особенного, но уж поздравить-то можно было! Раздражало ли меня это? Конечно. Но, в целом, я отлично провела этот день с моим парнем и несколькими друзьями. А на следующий день начался настоящий ад, когда мне позвонил отец, который был очень зол. Оказалось, мой парень выложил в соцсетях пост о том, что вот такая бывает родня, и его увидела моя семья. В общем, отец орал в трубку, мама плакала на заднем плане, а основной посыл был такой: «Мы, конечно, извиняемся, что забыли о твоем дне рождения, но молчать, а потом написать об этом в интернете — подлость!» Это было в субботу. Все выходные семья меня игнорировала. А в понедельник я проснулась от кучи уведомлений, потому что мама опубликовала в соцсетях пост о неблагодарных детях и о том, как я испортила им вечеринку-сюрприз, и отметила меня. Я пытался позвонить маме, но она не взяла трубку, поэтому я написал свой ответ: «Вы, ребята, просто забыли про мой праздник, и никто так и не поздравил меня с днем рождения, если не считать орущего по телефону отца». Теперь родители названивают, но я не хочу с ними разговаривать. Разве я виновата в том, что произошло? © anon_78912 / Reddit
- Я побрил голову в 21 год и ходил с такой стрижкой следующие 28 лет. Помню, мне было лет 26, когда отец зашел ко мне в комнату и попросил расческу! Потом он посмотрел на меня, на секунду задумался и рассмеялся. Ох, как же я скучаю по папе! © Unknown author / Reddit
Ужасные родители. Не поздравить своего ребенка с днем рождения - в голове не укладывается.
Парень действовал нa эмоциях, но им руководила обида за любимую девушку, ничего прям ужасного он не сделал.
- Мой муж до брака со мной жил с родителями. Естественно, помогал им и активно участвовал в их жизни. Потом мы поженились, купили свою квартиру, и муж стал все ресурсы вкладывать в нашу семью (ипотека, ремонт). Родители постоянно звонили и просили помочь. Помощь — это отвезти мать в больницу, заехать к другу отца за каким-то инструментом для дачи, а заодно и поработать на даче этим самым инструментом, съездить к родственникам в область, собрать кухню. Причем оба родителя мужа довольно молодые, активные, отец за рулем, мог бы и сам поехать по всем делам. Деньги есть — можно нанять сборщика мебели, но им принципиально, чтобы сын помогал. Обижались, когда он отказывал. А как ему не отказывать, когда в будние дни работа по 10 часов, а по выходным — ремонт (многое мы делали сами, чтобы сэкономить)? Ну, и отдохнуть тоже хотелось бы. Как у родителей подгорело, когда вместо того, чтобы жить у них на даче и строить там гараж, мы поехали на море. Как они обиделись на сына! А когда речь зашла о наших будущих детях, свекровь выдала: «Какие вам дети? Мне внуков еще рано! И вообще: ты матери родной не помогаешь, а о детях вообще заботиться не сможешь!» Логика вышла из чата, как говорится. © Подслушано / VK
- Мы маму первый раз вывезли в Индию (на Гоа), когда ей было уже 65. Там она больше всего полюбила кататься на скутере. Просто хлебом не корми — дай сесть за руль! В первую поездку она сломала палец на ноге, а в остальном все было прекрасно. Потом мы ее еще 2 раза возили в Индию, затем — в Таиланд. В первую поездку в Тай она на скутере въехала в парикмахерскую, после чего скутер у нее уже отобрали. Остановило это ее? Нет! Она продолжает ездить в Тай, только перемещается на велике и скучает по скутеру. © Olka.mk / Pikabu
У меня есть примеры перед глазами, когда родители (здоровые, не пожилые, работающие, зарабатывающие, активные) впадают в инфантильную позицию и начинают буквально требовать опеки со стороны детей. Выглядит это отвратительно.
- Мама развлекалась на старости лет. Я жила в другом городе. Однажды она звонит и говорит, что они с папой решили пол на кухне поменять, мол, не могу ли я немного помочь материально. Конечно, я сказала, что оплачу весь кафель и что там еще надо, а они пусть бригаду найдут. Мама: «Нет, мы сами будем делать. Я никого в дом не пущу!» У меня возникли сомнения, что они в состоянии это осилить — все-таки людям под 70. Но папа всегда сам любил делать ремонт — думаю, ладно, пусть развлекается. Дальше месяц они выбирали кафель. У нас старый дом, деревянные полы, на них слои линолеума с 30-х годов, местами пол вздулся. Спрашиваю, поднимали ли они линолеум и не надо ли половые доски менять? Мама: «Что ты, что ты, мы ничего поднимать не будем!» А как вы, спрашиваю, кафель собираетесь класть? «Приклеим сверху», — отвечает. Прошу позвать папу, она звать отказывается. Сильно поругались мы тогда, я отказалась платить, и мама бросила трубку. Папа потом несколько раз звонил и уговаривал меня не обижать маму, купить кафель, и пусть уж он как-нибудь полежит, мол, им недолго осталось, а после них я переделаю, как хочу. Вот спасибо! © Татьяна Лобанова / ADME
- Мой папа — тот еще тролль. Приехал я как-то к нему в гости — он один живет. Отец такой:
— Садись обедать: картошечка есть, котлетки.
— Да я не хочу, спасибо, пап.
— Ну, хоть чай попей с печеньем, шоколадка вон есть.
— Да не хочется пока.
— А рыбки красной соленой хочешь?
— О, рыбки хочу!
— А нету.
Понравился папа-приколист. Надо запомнить для привередливых отпрысков и гостей: "А нету!"
- Проснулась от шелеста — папа подкладывал шоколадную плитку мне под подушку. Сразу так радостно и тепло на душе стало, хоть мне и 28 лет. Обыкновенное чудо! © Подслушано / VK
- У нас с женихом скоро свадьба. Мы долго думали, где провести медовый месяц, и вот нашли идеальное место. Я была вся в предвкушении, но внезапно выяснилось, что родители жениха тоже едут туда в те же даты в тот же отель! Я в шоке, а жених спокойно так: «Мама сказала, что они не будут вмешиваться в наш отпуск — чего ты так нервничаешь?» А я так ждала, когда мы побудем только вдвоем! У жениха очень плотный рабочий график, и мы собирались извлечь из медового месяца максимум пользы. Я просила его поговорить с родителями, чтобы они перенесли свой отдых на другие даты, но будущая свекровь говорит, что они уже взяли отпуск на свадьбу, и это хорошо вписывается в их планы. А мне аж плакать хочется! Зная маму жениха, которая бывает очень прилипчивой и постоянно жалуется, что сыночек живет от них очень далеко, я уверена, что спокойно отдохнуть у нас не получится. Я представляла себе медовый месяц, как рай вдвоем, а тут такое. И вот что делать? © Impressive-Garlic488 / Reddit
кажется, история про потенциальный медовый месяц с родителями уже была
- Как бы я ни поругалась со своим мужем, как бы он ни был неправ, моя мама всегда старается приложить максимум усилий, чтобы нас помирить. Всегда говорит, что надо уметь прощать и все забывать. Из-за этого я всегда считала маму бесхребетной. Но недавно снимали передачу с одним психологом. После съемок я рассказала ему про мамину слабость и что мне где-то даже стыдно за эту ее черту. А психолог сказал, что так поступают только очень сильные личности. Скорее всего, мама потеряла любимого человека, перенеся невероятную боль, и теперь пытается меня уберечь всеми силами от этой боли. Основная масса женщин, переживших предательство, будет учить своих дочерей не верить мужикам. А моя учит меня быть счастливой! И только после разговора с психологом я поняла, что, действительно, мой папа бросил маму и ушел к другой, когда мне было 7 лет. Она много лет страдала, но не обозлилась на весь мир, а наоборот — еще и учит меня прощать своего мужа и всегда помогает нам помириться. © Подслушано / Ideer
- Позвонила мама и сказала, что нужно приехать в деревню, мол, папа что-то важное сообщить хочет. А мой папа приколист, и, если он хочет сказать что-то важное, значит, дела серьезно обстоят. И вот, собрались все на кухне вокруг папы, а он выдает: «Ну, а чего приехали-то? Вы думаете, я вас так собрал? Ага, эти 10 соток сами себя не засадят!» Короче, всей семьей дружно сажали картошку, а мама с папой командовали. Давно мы не собирались так все вместе. Я уже и забыла, как это весело. Надеюсь, что еще повторим. © Мамдаринка / VK
Папа бросил маму и ушел к другой, поэтому она учит дочь всё прощать и со всем мириться, лишь бы от нее тоже не ушел муж?
- Мой батя ушел к любовнице, когда мне было 7-9 лет (не один год это длилось). Пытался забрать с собой все, что не приколочено, нам с мамой же «уже не нужно». Помню, например, как отец забрал микроволновку, и мне после школы приходилось есть холодное, потому что разогреть негде было. Все последующие годы папа не отсвечивал особо, хотя жил недалеко. От алиментов не уклонялся, были подарки на день рождения, новый год и 8 Марта, а общения не было.
А потом отец вышел на пенсию, и ему стало скучно. Теперь ко мне регулярно текут претензии: «А почему в гости не приходишь? А где внуки? Я бы понянчился. Пусть твой муж приходит в гости без тебя, мы посидим, пообщаемся по-мужски». Двадцать с лишним лет его почти не было в моей жизни, а теперь: «Я бы пообщался с твоим мужем и детьми». Гениально! © Unknown author / Pikabu
- Когда я или сестры приезжаем к родителям, мама становится вот совсем странной. Например, когда варю суп, говорит, чтобы сначала я положила мясо, а потом все остальное. Она прекрасно знает, что суп я варить умею более 20 лет, но все равно надо это сказать. А потом смотрит на меня с наивной улыбкой, глазками хлопает. И вот стоишь и тупо на нее смотришь, не понимая: то ли она шутит так, то ли издевается. И на все такие советы: «Ты цветное с белым не стирай, цветы кипятком не поливай, овощи с огорода принесешь — помыть не забудь». Ага, сейчас морковку с землей и ботвой в суп засуну. Вообще она адекватная в основном женщина, но вот иногда такое выдает. © Unknown author / Pikabu
"забрал микроволновку => приходилось есть холодное".. эээ...либо этой бедняге никто не показал, как разогревать еду на плите, либо плиты у них тоже не было? во втором варианте все же сомневаюсь.
- Мама рассказала мне, что когда-то она годами вела дневник своих менструальных циклов. Мой отец почему-то заинтересовался этим и решил создать что-то вроде графика на своем старом компьютере конца 70-х или 80-х годов. Затем он с помощью программы создал на основе этого музыкальную мелодию! Музыкальную мелодию к менструациям моей мамы. Потрясающе. По крайней мере, он так подумал, а потом решил показать ее своим родителям, которые приехали в город в гости. Они, конечно же, посчитали это самым неуважительным и безвкусным поступком, который он когда-либо совершал. Ну, папа дает! © mgale85 / Reddit
- Я вышла замуж в 19 лет. И вот собираемся мы в театр. Муж приносит брюки — погладь, мол. Ладно. Ставлю доску, беру марлю. Утюг шипит, муж улыбается. И тут свекровь заходит и спрашивает: «Что это ты делаешь?» Я говорю, мол, брюки глажу. А она как набросились на своего сына: «Ах, ты! Чего выдумал! А ну, бери утюг, гладь сам! Отец! Отец, глянь, чего наш придумал!» Отец пришел, посмеялся. Мама, в смысле, свекровь, говорит: «У нас в семье заведено так: брюки мужчины гладят сами. Всегда!» Муж недовольно пробурчал: «Я что, зря женился?» Мать от этих слов просто взвилась и говорит мне: «Еще раз попросит, так ты ему стрелки поперек нагладь, чтоб в следующий раз не просил. Он с 12 лет сам себе брюки гладит. А до этого — отец гладил — он его и научил». В общем, повезло мне со свекровью. © nuussi / Dzen
Брюки и рубашки отцу глажу; думаю, и мужу тоже буду гладить. Руки не отсохнут. Но, если муж будет уметь гладить и то и другое, буду только рада)
- У меня отпуск. Просыпаюсь утром, потягиваюсь в кровати, думаю: «Может, еще поспать?» Не тут-то было! Из кухни доносятся вопли дочери: «Не лезь! Отстань! Не надо!» Ничего не поделаешь — встаю и иду на кухню. Дочь спиной закрывает свой блендер, перед ней стоит моя насупленная мама с банкой сахара и ложкой в руках. Спрашиваю у них, что происходит. Мама жалуется, что вот, сахарку внучке в коктейльчик хочет добавить, чтобы повкуснее было, а она не дает. Дочка орет: «Да я сто раз ей сказала — не надо!» Говорю маме, чтобы отстала от дочки и не мешала ей готовить себе смузи. Мама обижается: «Я же как лучше хочу, чтобы ей сладенько было!» Вдыхаю побольше воздуха и пытаюсь терпеливо объяснить: «Мама, ей так вкусно. Поставь сахарницу и отойди от нее». Мама дует губы: «Ну, одну ложечку — так же вкуснее!» Тут я повышаю голос: «Мама, поставь сахарницу на место и отойди от моей дочки! Она сама сделает так, как ей вкусно». Мама в слезах уходит из кухни: «Неблагодарные, злые! Мешает вам бабушка!» Дочь ей вслед кричит: «Да, мешаешь!» Я пытаюсь утихомирить дочку, мама в соседней комнате рыдает. Сейчас она уедет домой с дикой обидой, но спустя два дня все забудет и опять будет напрашиваться в гости, говорить, что соскучилась. Я по маме тоже скучаю, люблю ее, но никак не могу донести, что моя дочь вполне взрослая, чтобы позаботиться о себе сама. Она просто хочет, чтобы от нее отстали, а мама хочет влезть во все ее дела и во всем помочь. Спокойно они никак не могут сосуществовать. И что мне с этими двумя делать? © Подслушано / VK
- Девять коробок с мамиными закрутками и ящик с помидорами, заботливо завернутыми по одной штучке в газетку, привезли мы от мамы через полстраны. Братья научены, встречают на двух машинах: «О, пожалела она вас, в этот раз меньше положила! В прошлый раз 21 коробку грузили». Но с возрастом я поняла, что маме это нужно больше, чем нам: заниматься выращиванием и закручиванием, чтобы зимой дети звонили и хвалили ее дело. Ей важно чувствовать себя нужной. Поэтому мы больше не отговариваем ее от закруток и ни от чего не отказываемся — только просим всегда беречь себя. © MestVrednaya / Pikabu
А у нас есть свежая статья, в которой родители показали своим детям, насколько крутыми они были в молодости. И от этих снимков перехватывает дыхание.
Комментарии
Нидайбох дожить до состояния бабушки с сахарницей или той, с бесплатными советами...
на фразу "так вкуснее", ответ один "кому вкуснее?". и обязательно добиться ответа. Тебе вкуснее? ща сделаем тебе отдельно как тебе вкуснее и попробуй не выпить!
На бабушку с сахарницей надо надавить с вопросом "зачем ты это делаешь?" - "чтобы ей было вкуснее" - "но она говорит ей так невкусно, зачем ты настаиваешь" - или дойдет что так не надо или вскроется истинная причина, скорее всего связанная с максимально дурацким убеждением 50тилетней давности.
Девочка из истории про сахар находится у себя дома. Если бабушка её достаёт - защищать нужно только девочку, даже думать глупо на тему «что с ними делать». Тем более, что ничего плохого она не делает.
После операции бабушка живет у нас (на время восстановления). Вчера, сижу в другой комнате (ей выделили мою) крашу ногти. После того, как закончила, бабушка говорит мне: чего грохочешь, спать мешаешь!
Интересно, чем это я шумела, кисточкой!?