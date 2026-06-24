17 солнечных историй и фото о маленьких радостях, которые могли произойти только летом

Многие согласятся, что у лета есть только один существенный недостаток — оно так быстро пролетает, что никак не получается насладиться им досыта. Хочется, чтобы каждый день в году можно было гулять по парку, наслаждаясь зеленью. Любоваться городскими фонтанами или отводить душу на даче, вечерами смакуя ароматный чай под щебетание птиц. И никакая жара с комарами неспособна испортить эту атмосферу.

Покупала мороженое в киоске. Пока тетенька наполняла рожок, рядом со мной встала девушка с огроменным хаски. Я беру свое мороженое, а пес смотрит на меня, явно собираясь отобрать его. Терпение лопнуло, и я заявила девушке в лоб: «Я сейчас просто возьму и затискаю вашего милаху, а потом утащу с собой на работу и буду весь день угощать мороженым». Девушка рассмеялась, сказала, что ее Грант только рад будет обнимашкам и вниманию. Следующие 15 минут я просто не могла отлипнуть от этого замечательного мальчика. Потом девушка сказала, что недавно переехала в наш район и если я захочу, то могу ходить на прогулки вместе с ней и Грантом. Это ли не счастье? ADME

Сосед сказал, что вся черешня, которая растет на нашей стороне — наша. Я от радости насобирала целое ведро. А с другой стороны сада наш абрикос выходит на сторону другого соседа и действует то же правило. А у вас какие отношения с соседями? alinamilevskaya_psy Влад Ива только что Так это по закону так и есть. Ответить

«Начиталась в интернете, что надо посадить в саду лук, чтобы отпугивать диких кроликов. Ага, как же»

На работе теперь полная морозилка мороженого. Сегодня пломбир в вафельном рожке, залитый шоколадной глазурью. Знаете, что самое вкусное? Это кончик рожка, заполненный шоколадом. Прямо, как вишенка на торте. Летом у нас всегда мороженое на работе. Это входит в наш местный all inclusive. А с кофе-то как хорошо! elena_pulkkinen

Ехал в поезде: плацкарт, верхняя полка. Внизу мужик лет 50, с дочкой, лет 7. Она первый раз ехала на поезде, не спала всю ночь, смотрела в окно и каждые 5 минут спрашивала: «Пап, а что это за город? А это деревня, да? А это лес?» Он спокойно отвечал каждый раз, совсем не раздражаясь. Под утро она уснула, он укрыл ее и сел у окна. Я спросил, чего он не спит? А он говорит: "Мы едем в отпуск первый раз за 4 года. На море. Она ни разу там не была и я завтра хочу увидеть ее лицо, когда она впервые увидит море. romansamuel12

«Этот малыш просто с ума сходит от огурцов. У нас уже были подозрения, что он таскает их из огорода, но сегодня нам удалось получить документальное подтверждение»

Сегодня видела, как девушка в широкой длинной юбке шла по городу и на ее пути возникла лужа. Она подобрала юбку и перепрыгнула, а на том берегу ей навстречу шел молодой человек. И что-то ее побудило сделать неожиданное: она подобрала юбку и сделала РЕВЕРАНС. И знаете, что самое удивительное? Молодой человек остановился и ПОКЛОНИЛСЯ ЕЙ. Вроде бы ничего такого, но у меня от этой истории мурашки. Чистая магия жизни, которая случается, когда поддаешься чувству в нужный момент. amura.moon

Июнь у нас выдался дождливый. Я зашла в магазин, чтобы посмотреть дождевики. Смотрю, стоят три манекена, а на одном из них именно такой, как я хочу. Зеленый, с капюшоном и козырьком. Подошла сзади, взяла рукав, трогаю, и тут манекен оживает и убирает руку, но я в своих мыслях и у меня в голове не срабатывает, что что-то тут не так. Я снова дергаю за рукав. Потом манекен говорит: «Девушка, зачем вы меня за рукав дергаете?» И тут до меня доходит... Тот, кого я приняла за манекен, на самом деле был живым мужчиной. А я затупила. К счастью, у мужчины было нормальное чувство юмора. Я извинилась, мы посмеялись и каждый пошел по своим делам. infernolucia

«В моем маленьком палисаднике посажено 130 растений. Мне очень нравится сочетать декоративные садовые цветы с полевыми, высаживая их плотными группами. Это создает благоприятную среду для птиц и букашек»

Маша, моя старшая сестра вышла вечером в магазин. Лето, вечер после дожда, прекрасная погода. Возвращается домой и слышит, как сзади нее кто-то тяжело дышит... Она ускоряет шаг, и он ускоряет. Она бежит — он за ней, и пыхтит еще громче. Сестра забегает в подъезд, бросает продукты и на весь подъезд: «КАТЯ! ОТКРЫВАЙ ДВЕРИ!» Перепрыгивая через три ступеньки, забегает на второй этаж и селедкой ныряет в открытую дверь квартиры. «ЗАКРЫВАЙ!» Катя смотрит в подъезд — там никого, но дверь закрыла. Маша сидит на полу и рассказывает, как кто-то громко дышал и бежал за ней. Встает на ноги, делает шаг и слышит звук дыхания... Смотрит вниз, а этот звук издает ее ТАПОК! Она наступила в лужу и он начал издавать этот звук! Она напугала себя сама и чем быстрее бежала, тем громче и чаще тапок «пыхтел». romanova.ro

Где-то год назад иду я с работы. Лето, вечер, темнеет уже, а по затылку пробегает приятный ветерок. Подошел к своему подъезду, там как всегда какие-то объявления висят, но одно на их фоне заметно выделяется. Маленькая соседская девочка потеряла своего плюшевого медведя и написала фломастерами: «Я потеряла Мишаню. Он небольшой, коричневого цвета, добрый и умный! Я не могу без него спать, верните, пожалуйста!» Меня растрогало это объявление, поэтому на следующий день я купил плюшевого медведя, который подходил под описание. Звоню в дверь, открывает мама этой девочки. Я ей протягиваю этого медведя, а она говорит мне, улыбаясь: «Спасибо большое за вашу доброту! Это уже 14-ый за сегодня, теперь она точно будет спокойно спать в такой большой компании плюшевых защитников!» © Палата №6 / VK Ольга Курпякова только что История отличная, но она повторялась уже раза три на этой неделе. Ответить

«Супруга много лет говорила мне, что хочет такую теплицу, и в этом году я исполнил ее мечту. Каждый день, когда она приходит с работы и сразу бежит туда, я вижу, как она счастлива»

Казалось бы, что там того маленького клубочка шерсти? Маленький котеночек британец вырос в полноценного двухлетнего 5 килограммового лентяя. Улицу он видел только в окно, а тут, внезапно, на втором году жизни поехал на дачу. Мы были очень удивлены тому, что он не просто диванная подушка, а действительно настоящий кот. Каждое утро к кровати тащил мышь, как доказательство. Лето закончилось, мы вернулись в город и кот вернулся с нами. Приехали мы тогда поздно и сразу легли спать. Утром кот опять притащил мышь к кровати. А теперь главный вопрос: где он взял ее на 11 этаже?! © Палата № 6 / VK Влад Ива только что С собо с дачи взял про запас Ответить

Сегодня впервые увидел цветущий жасмин. 35 лет прожил. Страны видел. Города видел. Море видел. А жасмин — нет. Шел мимо и вдруг почувствовал запах. Такой, будто кто-то открыл дверь в другое лето. Остановился. Стоял возле куста минут пять и просто наслаждался ароматом. maksim_surkov_rrr Ирина Журавлева только что У нас жасмина в городе много, иной раз идёшь по аллее и прямо удушающий аромат, как-будто одеколон разлит, особенно, после дождя. Когда его не так много, то запах приятный. Ответить

«Я избавилась от сорняков на своем участке и убрала все кусты. Вместо этого я решила засеять все полевыми цветами. Руки до этого дошли только в мае и я боялась, что уже поздновато, но получилось очень красиво!»

© Miss_Type / Reddit Noumen только что Как это, интересно, у неё получилось. Просто разбросать семена недостаточно, даже если пройтись мотоблоком, пробовали. Всходят как попало, надо сеять и сеять. И цветочки все равномерные такие)))Этому газону лет пять точно Ответить

Моему папе в этом году исполнилось 60. Он всю жизнь работал на заводе, вставал в пять утра, никогда не жаловался.. Из одежды у него было три рубашки и одни нормальные брюки, я это только сейчас понимаю, оглядываясь назад. Мы с братом скинулись и купили ему путевку в Турцию. Он первый раз в жизни летел на самолете. Первый раз видел море. Он звонил оттуда каждый день и рассказывал все подряд: какая вода теплая, какой закат был вечером, что на шведском столе было жареное мясо, и он взял три порции. Говорил это все немного растерянно, как будто не верил, что это с ним происходит. Прилетел загорелый, привез нам магнитики и весь вечер рассказывал маме про море. Я сидел, слушал и думал: «Как же мало иногда человеку надо, чтобы почувствовать, что его любят». © Палата № 6 / VK Влад Ива только что А на маму денег не хватило? Ответить