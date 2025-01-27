16 историй про имена, которые нарочно и не придумаешь
В мире столько имен и столько родителей с фантазией. И казалось бы все уже привыкли к Аврорам, Генрихам и трудновыговариваемым фамилиям. Но когда мы сталкиваемся с носителями непривычных имен лично — очень хочется рассказать другим об этом. Или поделиться своей историей.
- Едем в Греции в поезде в купе: нас двое славян и двое китайцев. Заглядывает проводник, который должен сверить наши имена-фамилии с местами, обычно озвучивает фамилию вслух и ждет реакции. Проводник смотрит на нас, в список, тяжело вздыхает и говорит: «23, 24, 25, 26». Закрывает дверь и уходит. © villiss / ADME
- Рассказывала мама. Когда она была студенткой, то была у них в группе одна красивая, но стеснительная девушка. Звали ее Оля Кошкина. Однажды подружки заметили, что на Олю с интересом поглядывает один парень с соседнего факультета. А она тоже будто бы и неравнодушна, но подойти и познакомиться не решается. Одна из девчонок в группе, побойчее, уж неизвестно как, но устроила им личную встречу. А сама с подружками за углом прячется, хочет посмотреть, как все пройдет.
Ну, вот стали они знакомиться. Девушка первая протягивает руку и говорит: «Меня Оля зовут. Кошкина». А парень ей руку пожимает и как брякнет: «А я Коля Собакин». Оля обиделась тогда и убежала. Позже выяснилось, что парень над ней не прикалывался, его на самом деле звали Николай Собакин. А история закончилась хорошо, они в конце концов стали встречаться, поженились еще до окончания учебы и к моменту выпуска жили хорошей дружной семьей. © Дарья / ADME
- Знал женщину одну с отчеством Кристалловна. Оказалось, что бабушка и дедушка были какими-то научными сотрудниками в сфере кристаллов, вот они сына в честь открытия какого-то кристалла и назвали — Кристалл. © Хорек Сонный / Dzen
- С рассказа подруги. Вызвали срочно на замену в первый класс. На столе помимо всего прочего лежит записка: «Вася — фамилия, Петя — имя». Провожу урок, отвечает мальчик. Спрашиваю фамилию:
— Вася.
— Вася — это имя, а фамилия как?
— Вася.
— А зовут тебя как?
— Петя.
И только тут до меня доходит смысл оставленной записки, как оказалось, мальчика зовут Вася Петя Петрович. © Zahra / Pikabu
- Подруга — заведующая детсадом. Рассказывает, что привели мальчика в сад, имя — Мечеслав. Мама мальчика говорит: «Называйте его Меч». Воспитатель: «Нет. Я буду называть Мечеслав.» Мама: «Так он не знает свое имя. Знает только Меч.» Воспитатель: «Дома хоть Саблей называйте. А в садике он будет так, как вы его назвали по документам — Мечеслав». © Анна Быстрова / Dzen
- Работала с девушкой по фамилии И. Много было комичных ситуаций в связи с этим. И там же еще была сотрудница по фамилии Куку — очень позитивная активная девушка, занималась организацией корпоративных праздников, ей подходило. Иногда до истерики доводила контрагентов по телефону. © CatKate / ADME
- Меня назвали в честь дворовой кошки. А дело в том, что родители договорились, что сыновей называет мама, а дочерей папа. Я родилась, а папа в командировке. И мама назвала меня Марией. Папа вернулся и переназвал Серафимой. Начался дикий скандал. И тут вмешался его величество случай, мой брат убежал в магазин и столкнулся с дворовой мадам кошачьего семейства по кличке Даша. По возращению, заметив, что в процессе не мирных родительских переговоров, может пострадать его любимая кружка, он крикнул: «Да назовите вы ее Даша, и дайте мне чаю попить!» Ну, собственно, прошу любить и жаловать. © Дарья Лопатина / ADME
- Давным давно, родился у моих бабушки с дедушкой первый ребенок. Девочка. "Будет Зульфира", - говорит бабушка. Пока дед дошел до сельсовета - имя начисто из головы вылетело. И записали - Райхана. Вторая дочка - опять забыл, назвал Зубайда. Дальше один за одним родились у них трое моих дядей. А потом у них родилась моя мама. Шестой ребенок.
"Зульфира", - отчеканила моя бабушка. Дед даже на бумажке записал. Но чернила растеклись и записали - Зульфия. А Зульфира все-таки появилась. Через три года после рождения мой мамы. Она стала последним ребенком в семье. © MiraKa / Pikabu
- Давно это было. Сижу дома, слышу как какая-то бабулька под окнами орет: "Милиция! Милиция!" Я в окно выглядываю, ничего не поняла. Вечером мама пришла домой, я ей и рассказала, что какая-то бабушка милицию звала. Мама мне и говорит: "Так это у нас на 5 этаже Милица Тимофеевна живет". © Екатерина Третья / Dzen
- Заведующего нашей кафедре в универе звали Генрих Владиславович. Его сына, что работал там же - Владислав Генрихович. Жаль, универ я закончила раньше, чем у почтенного семейства пошли внуки, очень интересно, продолжилось ли чередование. © trollkvinnan / ADME
- Гуляли как-то вечером четыре друга. Взрослые мужики. Их останавливает милиция, спрашивает фамилии. Первый - Окбаев (ок означает белый). Второй - Корабаев (кора - черный). Третий - Маллабоев (малла - рыжий). Четвертый - Кунгиров (кунгир - бурый).
Милиционер разозлился, что его разыгрывают и посадил их. Те позвонили домой и попросили принести паспорта. Милиционер, прочитав фамилии, долго смеялся и спросил: "И давно вы дружите?" Те с гордостью: "С самого детства!" © Nozima Usmanova / ADME
- Моего свекра звали Сфонлен. И в мире был единственный человек с таким именем. Проверяйте! Я уже проверила. И да сейчас в мире только три человека с отчеством Сфонленович: мой муж, его брат и сестра. Муж хотел сына так назвать - он единственный внук. Спасибо свекру - отговорил. © Галина / Dzen
- Была в юности подруга, ее отца звали Электрон. Подруга Ольга Электроновна. Я всю жизнь проработала педагогом. Три самые интересные фамилии встречала: Хвостик, Теремок и Карлсон. Сон час, детский сад, после планерки расходимся из музыкального зала по группам. Одна воспитательница смотрит задумчиво в окно и говорит: "О, Карлсон пришел!" Осторожно спрашиваю, мол, кто-кто? Она оборачивается: "Ты чего, не в курсе, что у нас папа есть по фамилии Карлсон? Он когда первый раз к заведующей пришел и назвал фамилию - заведующая офигела, думала кого ей вызывать сейчас - охрану или скорую". А в Швеции это обычная фамилия, очень распространенная. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Знакомая назвала сына Ангелос. Правда, она жила в то время в Греции. А фамилия у мужа - Алванос. Ангелос означает Вестник. Алванос с греческого - албанский. Получается, сын - Албанский Вестник. © elenaki / Dzen
- У меня была соседка Галина Джоновна. Ее дед Иван встретился на Эльбе с Джоном и они поклялись друг другу назвать сыновей именами друг друга. Где-то в штатах возможно есть кто-то с отчеством Иванович (Ивановна). © Игорь Якунин / Dzen
- Моя знакомая училась в школе с девочкой Олей, и только когда вывесили экзаменационные списки все узнали, что ее настоящее имя Ципленок. Оказывается, ее отец побратался с болгарином и обещал назвать дочку болгарским именем - Ципляна. Вот только папаша пошел регистрировать ребеночка с заплетающимся языком. Ну, как народ его понял, так и зарегистрировали дочь. А когда он через несколько дней осознал случившееся, то ему отказались менять документ. © svetlana X / Dzen
А вот еще подборочка историй от людей, чье имя способно привнести немного оказий в жизнь их хозяев.
Комментарии
Жил когда то с рядом с семейством по фамилии Бармалеев. Отец семейства очень гордился своей фамилией. Предки занимались изготовлением "барм"-деталь праздничной одежды князей и кого то там еще
я когда в универе учился, у нас был препод, которого звали Яков Фридрихович. хороший был дядька, уважаемый человек
Ещё вспомнила: когда жила в общаге мед.колледжа, жил там же парень, был он Михаил Поносов (пОносов), история его интересна, но об этом в другой раз. Решил он имя сменить, "не хочу быть мишкой из леса, да и фамилия - понОс какой-то" и стал Владом Новиковым.
Мне один раз в Сбербанке написали, что среди клиентов Сбера нет полной моей тёзки. Я там с моим ФИО. одна.