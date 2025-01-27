16 историй про имена, которые нарочно и не придумаешь

Ещё вспомнила: когда жила в общаге мед.колледжа, жил там же парень, был он Михаил Поносов (пОносов), история его интересна, но об этом в другой раз. Решил он имя сменить, "не хочу быть мишкой из леса, да и фамилия - понОс какой-то" и стал Владом Новиковым.