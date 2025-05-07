6 видов мебели, которую держать дома в 2025 году уже как-то не комильфо
Многим хочется, чтобы дома было красиво, но обычно ремонт делать совсем некогда. В таком случае можно попробовать начать с мебели. Иногда смена всего двух-трех предметов мебели значительно преображает пространство. В сегодняшней подборке мы решили узнать, стоит ли выкидывать бабушкин диван и чем его заменить.
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Перебор с декором
Диваны с принтом, в узорчик, с деревянными вставками, цветастыми покрывалами и многие другие похожие дизайны стоит оставить в прошлом. Ведь минимализм все так же занимает первые места в списке трендов. Но в этом году наряду с нейтральной палитрой, стильным решением являются цвета драгоценных камней, например: изумрудный, рубиновый, бургунди, темно-синий и приглушенно золотистый. Также сейчас в тренде плавные линии и округлые формы мягкой мебели.
Стеклянный стол
Стеклянные столы, когда-то так полюбившиеся многим, на сегодняшний день уже не в тренде. Они придают интерьеру устаревший вид. Лучше отдать предпочтение в пользу более классических вариантов, которые прослужат долгие годы, а также намного удобнее в эксплуатации.
Скучные журнальные столики
Хороший способ освежить гостиную — поменять обыкновенный журнальный столик на что-то более интересное. Стол из уникального материала, смелой формы или необычной текстуры будет главным акцентом в комнате. Можно проявить креативность и, например, использовать старый винтажный сундучок в качестве журнального столика.
Угловой диван
я могу промолчать про всё, что хотела бы сказать об этом диване, в конце концов вкусы у всех разные. но....этот диван вроде как куцеват для такой формы. ну или хотя бы где его перила? как там сидеть-то? это же будет дико неудобно. я просто недавно покупала диван. и знаю о чём говорю. я год искала такой, чтобы мне было удобно сидеть, чтобы можно было выбрать хорошую ткань и современную расцветку, чтобы был надёжный механизм при разборке дивана (приятным бонусом было сиденье с независимым пружинным блоком и ортопедический матрас). ну и чтобы не продать почку при его покупке. муж сказал, что таких диванов ещё не придумали, но я нашла! )))
Удобные, но чуть надоевшие угловые диваны могут «утяжелять» пространство и придавать гостиной устаревший вид. Если вам нравится функциональность такой формы, то стоит присмотреться к модульным диванам. Они продолжают набирать популярность и завоевывать внимание любителей комфорта и мобильности. Отдельные блоки позволяют располагать диван в разных комбинациях.
Кожаный диван
Мягкая мебель в дворцовом стиле очень даже имеет право нна существование, главное умело вписать его в интерьер. и я точно знаю, что мебель может быть сколь угодно модной и какой-то там ещё современной, но диван и кресло - это святое. и это святое должно быть в первую очередь удобным! и уже от этого плясать концепт ремонта. а эта кушетка сручками нна картинке - это не для того, чтобы посидеть, это - чтобы нна нём красиво лежали пледы и кот
Мягкая мебель в дворцовом стиле с кожаными перетяжками, резными деталями и витиеватыми спинками теряет свою актуальность. Вместо нее можно попробовать теплый минимализм — это лаконичный вариант, который не нагружает пространство. В этой стилистике спросом пользуются более нейтральные, легкие ткани. Однако стоит избегать строгого минимализма и разбавлять простые формы уютными подушками и предметами декора.
Белый или черный кухонный гарнитур
Минималистичные дизайны, пользовавшиеся популярностью в последние годы, сдают свои позиции. Полностью белые фасады отталкивают людей своей стерильностью, а черный гарнитур — отсутствием тепла и уюта, которые многие хотели бы видеть на своей кухне. Сейчас в тренде нейтральные или более богатые, «земляные» оттенки.
Если вы вдохновились на изменения, то советуем прочитать эту статью, в которой мы рассказали, как с помощью небольших деталей придать интерьеру более дорогой вид.
Комментарии
А теперь пройдитесь по мебельным магазинам и найдите там ваши "самое то".
Вывод: ваша иишница рисовать удобную мебель (хотя бы нна вид) - еще не умеет)