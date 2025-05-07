6 видов мебели, которую держать дома в 2025 году уже как-то не комильфо

я могу промолчать про всё, что хотела бы сказать об этом диване, в конце концов вкусы у всех разные. но....этот диван вроде как куцеват для такой формы. ну или хотя бы где его перила? как там сидеть-то? это же будет дико неудобно. я просто недавно покупала диван. и знаю о чём говорю. я год искала такой, чтобы мне было удобно сидеть, чтобы можно было выбрать хорошую ткань и современную расцветку, чтобы был надёжный механизм при разборке дивана (приятным бонусом было сиденье с независимым пружинным блоком и ортопедический матрас). ну и чтобы не продать почку при его покупке. муж сказал, что таких диванов ещё не придумали, но я нашла! )))