20+ роскошных звезд, которые едят молодильные яблоки да запивают живой водой, не иначе
Некоторые знаменитости настолько давно в шоу-бизнесе, что создается ощущение, будто они сопровождают нас всю жизнь. И, конечно, про происшествии столько лет в какой-то момент сбиваешься со счету. А известные женщины с годами становятся все краше и краше, вызывая у нас неподдельное восхищение.
Анастасия Стоцкая — 41 год
Любовь Толкалина — 46 лет
Ирина Безрукова — 59 лет
Ксения Бородина — 41 год
Елена Яковлева — 63 года
Анна Седокова — 41 год
Анна Плетнева — 46 лет
Валерия — 56 лет
Лера Кудрявцева — 52 года
Анфиса Чехова — 46 лет
Екатерина Варнава — 39 лет
Ирина Тонева — 47 лет
Алена Свиридова — 61 год
Светлана Бондарчук — 55 лет
Роза Сябитова — 62 года
МакSим — 41 год
Екатерина Климова — 46 лет
Ольга Бузова — 38 лет
Ирина Алферова — 73 года
Виктория Боня — 44 года
Алсу — 41 год
Елена Подкаминская — 45 лет
Ирина Понаровская — 71 год
У каждой знаменитой женщины есть свои секреты, помогающие оставаться в прекрасной форме на протяжении долгих лет. О некоторых из них мы уже писали:
Комментарии
Господа! Время вспять здесь повернули пластические хирурги,а не эти тетеньки.
Всё выглядят как ухоженные женщины в соответствующем паспорту возрасте. Молодильные яблоки это время для себя и правильное питание с поддержанием здоровья путём отказа от вредных привычек и профилактики.
"все смешалось :кони ,люди" В одну подборку добавили: реально хорошо выглядящих, отфотошопленных, жертв пластических хирургов, плохо выглядящих , неактуальные старые фото и просто еще молодых женщин 🤦