20+ роскошных звезд, которые едят молодильные яблоки да запивают живой водой, не иначе

Некоторые знаменитости настолько давно в шоу-бизнесе, что создается ощущение, будто они сопровождают нас всю жизнь. И, конечно, про происшествии столько лет в какой-то момент сбиваешься со счету. А известные женщины с годами становятся все краше и краше, вызывая у нас неподдельное восхищение.