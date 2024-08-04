20+ роскошных звезд, которые едят молодильные яблоки да запивают живой водой, не иначе

Знаменитости
2 часа назад

Некоторые знаменитости настолько давно в шоу-бизнесе, что создается ощущение, будто они сопровождают нас всю жизнь. И, конечно, про происшествии столько лет в какой-то момент сбиваешься со счету. А известные женщины с годами становятся все краше и краше, вызывая у нас неподдельное восхищение.

Анастасия Стоцкая — 41 год

Диди
1 день назад

И что? В 41 почти все так выглядят, ну если не алкашки какие-нибудь

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Любовь Толкалина — 46 лет

Ирина Безрукова — 59 лет

Ксения Бородина — 41 год

Елена Яковлева — 63 года

Анна Седокова — 41 год

Анна Плетнева — 46 лет

Валерия — 56 лет

Лера Кудрявцева — 52 года

Анфиса Чехова — 46 лет

Екатерина Варнава — 39 лет

Ирина Тонева — 47 лет

Lomohov Anatoly / East News

Алена Свиридова — 61 год

Светлана Бондарчук — 55 лет

Роза Сябитова — 62 года

МакSим — 41 год

Екатерина Климова — 46 лет

Ольга Бузова — 38 лет

Ирина Алферова — 73 года

Виктория Боня — 44 года

Алсу — 41 год

Елена Подкаминская — 45 лет

Ирина Понаровская — 71 год

У каждой знаменитой женщины есть свои секреты, помогающие оставаться в прекрасной форме на протяжении долгих лет. О некоторых из них мы уже писали:

Комментарии

Уведомления
Strizh3109
1 день назад

Всё выглядят как ухоженные женщины в соответствующем паспорту возрасте. Молодильные яблоки это время для себя и правильное питание с поддержанием здоровья путём отказа от вредных привычек и профилактики.

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Елена
1 день назад

Все перешитые и перекроеные и тяжелее хрена ничего не поднимали.

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Ио
9 минут назад

"все смешалось :кони ,люди" В одну подборку добавили: реально хорошо выглядящих, отфотошопленных, жертв пластических хирургов, плохо выглядящих , неактуальные старые фото и просто еще молодых женщин 🤦

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