Как изменились 18 победительниц конкурсов красоты, от красоты которых перехватывает дыхание и сегодня

Культура
4 часа назад

Многим нравится любоваться участницами всевозможных конкурсов красоты. Так вот мы решили сравнить, как выглядели обладательницы титулов Мисс Мира, Мисс Вселенная и Мисс Земля в день их победы на конкурсах и какие они сейчас.

1. Ангела Виссер, Мисс Вселенная 1989

2. Мариасела Альварес, Мисс Мира 1989

Ana.Rok
2 часа назад

Прям лицо программы состаривания - все по классике, хрящевые ткани увеличиваются, нос и подбородок растут, щеки чуток оплывают. Но при этом хороша, и макияж приятный. Кстати, увеличение носа подтверждает натуральность носа, разве не так?

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3. Астрид Каролина Эррера, Мисс Мира 1984

4. Диана Хейден, Мисс Мира 1997

5. Лупита Джонс, Мисс Вселенная 1991

6. Даянара Торрес, Мисс Вселенная 1993

7. Азра Акын, Мисс Мира 2002

EAST NEWS

8. Розанна Дэвисон, Мисс Мира 2003

9. Лара Датта, Мисс Вселенная 2000

10. Дайана Мендоса, Мисс Вселенная 2008

11. Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004

ASSOCIATED PRESS/East News

12. Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006

13. Ролин Страусс, Мисс Мира 2014

14. Присилла Мейреллис, Мисс Земля 2004

15. Тереза Файксова, Мисс Земля 2012

George Calvelo/News Pictures/EAST NEWS

16. Мона Грудт, Мисс Вселенная 1990

17. Сушмита Сен, Мисс Вселенная 1994

18. Алисия Мачадо, Мисс Вселенная 1996

Недавно у нас вышла статья, где мы сравниваем сыновей, когда они были в одном возрасте со своими звездными отцами. Взгляните, например, на Майкла Джексона и его сына Принса в 26 лет.

Комментарии

Уведомления
Любовь Ерёменко
4 дня назад

Временный диапазон немного смущает. Сравнивать фото с разницей 35 и 10 лет - это не совсем справедливо. И тем не менее все модели сохранили свою красоту.

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Вианна
3 часа назад

Некoторые кaк были oчень крacивыми в мoлодости, тaк и oстались. Нeкоторые прeвратились в мукл. Нeкоторые и в молoдости не пoнятно, как выигрaли кoнкурс. Нeкоторые прoсто постaрели. Однo нeизменно - нecпособнoсть эдми пoискать кaчественные фoтографии. С - стaбильность

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