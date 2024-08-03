Как изменились 18 победительниц конкурсов красоты, от красоты которых перехватывает дыхание и сегодня
Многим нравится любоваться участницами всевозможных конкурсов красоты. Так вот мы решили сравнить, как выглядели обладательницы титулов Мисс Мира, Мисс Вселенная и Мисс Земля в день их победы на конкурсах и какие они сейчас.
1. Ангела Виссер, Мисс Вселенная 1989
2. Мариасела Альварес, Мисс Мира 1989
Прям лицо программы состаривания - все по классике, хрящевые ткани увеличиваются, нос и подбородок растут, щеки чуток оплывают. Но при этом хороша, и макияж приятный. Кстати, увеличение носа подтверждает натуральность носа, разве не так?
3. Астрид Каролина Эррера, Мисс Мира 1984
4. Диана Хейден, Мисс Мира 1997
5. Лупита Джонс, Мисс Вселенная 1991
6. Даянара Торрес, Мисс Вселенная 1993
7. Азра Акын, Мисс Мира 2002
8. Розанна Дэвисон, Мисс Мира 2003
9. Лара Датта, Мисс Вселенная 2000
10. Дайана Мендоса, Мисс Вселенная 2008
11. Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004
12. Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006
13. Ролин Страусс, Мисс Мира 2014
14. Присилла Мейреллис, Мисс Земля 2004
15. Тереза Файксова, Мисс Земля 2012
16. Мона Грудт, Мисс Вселенная 1990
17. Сушмита Сен, Мисс Вселенная 1994
18. Алисия Мачадо, Мисс Вселенная 1996
Недавно у нас вышла статья, где мы сравниваем сыновей, когда они были в одном возрасте со своими звездными отцами. Взгляните, например, на Майкла Джексона и его сына Принса в 26 лет.
Комментарии
Временный диапазон немного смущает. Сравнивать фото с разницей 35 и 10 лет - это не совсем справедливо. И тем не менее все модели сохранили свою красоту.
Некoторые кaк были oчень крacивыми в мoлодости, тaк и oстались. Нeкоторые прeвратились в мукл. Нeкоторые и в молoдости не пoнятно, как выигрaли кoнкурс. Нeкоторые прoсто постaрели. Однo нeизменно - нecпособнoсть эдми пoискать кaчественные фoтографии. С - стaбильность