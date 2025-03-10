20+ женщин, которые мастерски овладели магией макияжа

Удачно сделанный макияж помогает подчеркнуть достоинства внешности. А иногда нанесение косметики позволяет примерить на себя новые образы. Героини нашей статьи умеют пользоваться ею, и мы им даже немного завидуем.

«Мое „до“ и „после“»

Из-за тебя мне теперь дико хочется научиться краситься. © ceciliabee / Reddit

«Немного поменяла угол на второй фотографии, чтобы тени было лучше видно»

«Мне 66 лет. Между снимками „до“ и „после“ — всего 5 минут»

«Вчера я накрасила свою 85-летнюю бабушку»

Какая она у вас элегантная! © littlemiss****craft / Reddit

«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»

«Как сильно меняется лицо, если сделать макияж и прическу»



«Мой вид без макияжа и с „естественным“ макияжем»

«Попробовала новую палетку теней, и вот что у меня вышло»

«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»

«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»

«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»

Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit

«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»

«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»

«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»

«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»

«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».

«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»

«Простой летний образ»

«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»

«Муж говорит, я чутка перестаралась»

Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit

«Образ получился именно таким, каким я хотела! Редко так выходит»