20+ женщин, которые мастерски овладели магией макияжа
Фотоподборки
2 часа назад
Удачно сделанный макияж помогает подчеркнуть достоинства внешности. А иногда нанесение косметики позволяет примерить на себя новые образы. Героини нашей статьи умеют пользоваться ею, и мы им даже немного завидуем.
«Мое „до“ и „после“»
- Из-за тебя мне теперь дико хочется научиться краситься. © ceciliabee / Reddit
«Немного поменяла угол на второй фотографии, чтобы тени было лучше видно»
«Мне 66 лет. Между снимками „до“ и „после“ — всего 5 минут»
- Выглядишь шикарно! © kittykattsue / Reddit
«Вчера я накрасила свою 85-летнюю бабушку»
- Какая она у вас элегантная! © littlemiss****craft / Reddit
«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»
«Как сильно меняется лицо, если сделать макияж и прическу»
- Боже-кошечки, какие брови! © dfn_youknowwho / Reddit
«Мой вид без макияжа и с „естественным“ макияжем»
«Попробовала новую палетку теней, и вот что у меня вышло»
Надо поменять выражение лица, с таким выражением никакой макияж не спасёт.
-
-
Ответить
«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»
«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»
«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»
Макияж красивый, и внешне девушка красивая, а вот вид - ужасно усталый, особенно взгляд. Надеюсь, со временем ей станет полегче, и улыбка, и жизнерадостный взгляд, вернутся к ней.
-
-
Ответить
- Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit
«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»
«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»
«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»
«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»
«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».
«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»
«Простой летний образ»
«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»
«Муж говорит, я чутка перестаралась»
- Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit
«Образ получился именно таким, каким я хотела! Редко так выходит»
«По советам заменила подводку и тушь на коричневые. Согласна, так намного лучше»
Фото на превью seagazer / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
6 месяцев назад
20+ человек рассказали о моментах, когда просто захлебывались от счастья
Истории
5 месяцев назад
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
Народное творчество
1 год назад
15 женщин поделились историями, в которых их терпению пришел конец
Истории
8 месяцев назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
15+ человек, которые умудрились добиться своего там, где любой бы уже плюнул да рукой махнул
Народное творчество
3 года назад
15 человек, в чьих поступках полно веры в себя, но не всегда есть логика
Истории
2 месяца назад
13 историй про учителей, после прочтения которых хочется портфель и тетрадь в клеточку, а не вот это вот все
Добро
2 года назад
20 историй о девушках, которые решили не краситься — и с ними сразу тако-о-ое произошло
Народное творчество
3 года назад
17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
Народное творчество
1 год назад
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
6 месяцев назад
15 историй о том, в какие дебри может завести неправильно набранный номер
Народное творчество
1 неделя назад