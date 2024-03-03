13 приемов стиля Дженнифер Лопес, благодаря которым она легко затмевает своих 30-летних коллег по Голливуду

Для многих из нас Джей Ло стала не только любимой певицей и актрисой, но и иконой стиля. На протяжении десятилетий звезда демонстрирует грациозную элегантность, следует модным трендам и при этом неизменно придерживается собственного стиля. Мы решили узнать, в чем же секрет 54-летней дивы, чье имя не перестает звучать так же громко, как и двадцать лет назад.

Выбирает комфортные свитера

Вдалеке от камер и ярких софитов, где Джей Ло поистине предстает блистательной королевой, певица предпочитает комфортный и сдержанный стиль. В холодное время года нередко ее можно увидеть в свитерах и свитшотах. Чаще всего это модные вещи в стиле оверсайз. Свободный крой, который отлично сидит на любой фигуре, не сковывает движения и, главное, легко комбинируется как с брюками, так и с юбками.

Использует броские аксессуары

Evan Agostini / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Звезда не изменяет себе, ведь аксессуары и украшения всегда были ее фишкой. Достаточно вспомнить знаменитые серьги-кольца, которые она начала носить еще в начале карьеры. Осенью 2023 года Дженнифер произвела фурор, появившись в полупрозрачном платье с кожаным поясом в ковбойском стиле и роскошном многослойном ожерелье. А пару лет назад певица выбрала шляпу в том же стиле, дополнив образ крупным серебряным ожерельем и кожаным колье на шее.

Дополняет образы бантиками

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

С недавных пор Дженнифер нередко появляется с очаровательным аксессуаром — бантом в волосах, словно отдавая дань французской кинодиве Катрин Денев и ее образу в культовом фильме «Шербурские зонтики». Кокетливый бант на голове певицы элегантно обрамлял волосы, уложенные в стиле 60-х, на показе высокой моды Весна/лето 2024. А на Неделе высокой моды в Париже в январе 2024 года она вновь появилась с бантом из бархата оливкового цвета.

Не забывает про длинные пальто и пиджаки

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , RW / Associated Press / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Даже обладательница такой сногсшибательной спортивной фигуры, как Дженнифер Лопес, выбирает многослойные образы, которые выглядят стильно и непринужденно. Нередко это длинное пальто или плащ, если дело касается прогулки по улице или мероприятия под открытым небом. Но даже на красной дорожке звезда может появиться в пиджаке, длиной до самого пола, — как это произошло на премьере фильма «Мать» в мае 2023 года. В тот день Дженнифер ослепительно выглядела в наряде цвета слоновой кости, который включал тренч в пол, топ и макси-юбку с высокой талией от Brunello Cucinelli.

Не боится розового

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , ABACA / Abaca / East News

Кто сказал, что розовый цвет могут носить исключительно девочки и юные девушки? Зрелые женщины тоже великолепно выглядят в платьях и костюмах этого цвета. 54-летняя Джей Ло — прямое тому доказательство. Звезда выбирает как нежно розовый, так и более яркие и сочные оттенки в своих нарядах на красные дорожки и просто на прогулки. Более того, считается, что розовый цвет освежает и даже помогает выглядеть моложе.



Следит за модными трендами

RW / Associated Press / East News

Похоже, Джей Ло следит за последними трендами социальных сетей и в курсе, что носить шубы сейчас — это ультрамодно. Не так давно звезда была замечена в роскошной коричневой шубе, больших квадратных очках и перчатках светлых тонов, образ дополняли крупные ювелирные украшения. Все это является частью популярного в последнее время гламурного тренда под названием «эстетика жены мафии». Тут поощряется все, что ассоциируется с роскошью и представлением о том, как должна выглядеть жена богача из фильмов 30-летней давности.

Помнит, что туфли на платформе помогают выглядеть стройнее

Jason Howard / Associated Press / East News , RB / Associated Press / East News

Звезда, рост которой 164 сантиметра, не скрывает свою страсть к туфлям на высокой платформе. Нередко диву можно увидеть на невероятно высоких каблуках. Причем держится она на них удивительно свободно, словно носить массивные каблуки столь же комфортно, что и домашние тапочки. Кстати, ни для кого не секрет, что высокие каблуки делают ноги длиннее. Беспроигрышным вариантом будет сделать выбор в пользу прозрачной обуви на платформе. Они подчеркнут ступни и придадут рельефность икроножным мышцам.

Не боится экспериментов в маникюре и даже сама создает тренды

Evan Agostini / Invision / East News

На неделе моды в Нью-Йорке Деннифер продемонстрировала оригинальный маникюр, который был назван «Чай Латте». Этот светло-лиловый цвет с бежевым отливом поистине универсален и подойдет к любому оттенку кожи. Кстати, сейчас в трендах маникюра немало забавных названий, которые были вдохновлены едой. Например, глазурованные ногти-пончики и ногти-желе. Джей Ло снова в тренде.

Доказывает, что спортивная одежда тоже может быть элегантной

Bellocqimages / Associated Press / East News , Bellocqimages / Associated Press / East News

Поскольку Джей Ло следит за своей спортивной фигурой, поддерживая идеальную форму, она регулярно посещает тренажерный зал. По дороге туда актрису чаще всего можно увидеть в монохромном спортивном костюме или в гармонично подобранных футболках, свитерах и леггинсах. Кстати, последних у звезды большое количество. Образ для похода в спортивный зал Дженнифер, как правило, дополняет простой прической — фирменным пучком волос на макушке, а также кроссовками и элегантными сумками.

Правильно ухаживает за бровями

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Дженнифер знает, как выглядеть моложе с помощью макияжа. Порой достаточно правильно подобрать уход за бровями. А чтобы добиться таких же эффектных, густых, аккуратно оформленных бровей, как у звезды, можно последовать ее простым советам. Ключевым моментом ухода является расчесывание бровей перед тем, как заполнить пробелы с помощью карандаша. Кроме того, у Джей Ло, как и у всех, есть несовершенства. Актриса признается, что одна бровь у нее короче другой, поэтому каждый раз она делает ее немного длиннее. А чтобы добиться естественности, вместе с карандашом следует использовать прозрачный гель для бровей.

Доказывает, что джинсы — предмет гардероба стильной женщины

ABACA / Abaca / East News , ABACA / Abaca / East News

В расслабленной обстановке, вне работы и деловых встреч, Дженнифер позволяет себе комфортную одежду. Этот простой и всеми любимый предмет гардероба звезда сцены и киноэкранов носила несколько дней подряд во время медового месяца в Париже. В один день она выбрала классические джинсы-клеш, в другой — мешковатые брюки из денима от Frame.

Помнит о минимализме

thecelebrityfinder / Associated Press / East News

Мы привыкли видеть Дженнифер Лопес при полном параде: в роскошных платьях с длинным шлейфом, смелым декольте и мгновенно приклеивающими взгляд аксессуарами. Однако в ее гардеробе есть место и минимализму — продуманному и выдержанному стилю. На прогулке в Лос-Анжелесе певица была одета в сдержанный черно-белый наряд. Она выбрала классическую белую майку, укороченный кардиган, широкие черные брюки и лоферы. А золотые браслеты и большие серьги с бриллиантами аккуратно дополняли образ, не перетягивая на себя все внимание.

Комфорт для нее — состояние души

И хотя Джей Ло раньше редко можно было увидеть в обуви без платформы, в последние годы удобные туфли на плоской подошве стали частью ее гардероба. Так, во время медового месяца со своим мужем Беном Аффлеком в Париже она была замечена в комфортных бежевых балетках. А осенью 2023 года она прогуливалась по Беверли-Хиллз в балетках из черной лакированной кожи. Возможно, такая перемена в стиле любительницы высоких каблуков произошла именно после замужества. Ведь, по словам Дженнифер, с Беном она ощущает себя более красивой и расслабленной, чем когда-либо.