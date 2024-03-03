13 приемов стиля Дженнифер Лопес, благодаря которым она легко затмевает своих 30-летних коллег по Голливуду
Для многих из нас Джей Ло стала не только любимой певицей и актрисой, но и иконой стиля. На протяжении десятилетий звезда демонстрирует грациозную элегантность, следует модным трендам и при этом неизменно придерживается собственного стиля. Мы решили узнать, в чем же секрет 54-летней дивы, чье имя не перестает звучать так же громко, как и двадцать лет назад.
Выбирает комфортные свитера
Вдалеке от камер и ярких софитов, где Джей Ло поистине предстает блистательной королевой, певица предпочитает комфортный и сдержанный стиль. В холодное время года нередко ее можно увидеть в свитерах и свитшотах.
Чаще всего это модные вещи в стиле оверсайз. Свободный крой, который отлично сидит на любой фигуре, не сковывает движения и, главное, легко комбинируется как с брюками, так и с юбками.
Использует броские аксессуары
Звезда не изменяет себе, ведь аксессуары и украшения всегда были ее фишкой. Достаточно вспомнить знаменитые серьги-кольца, которые она начала носить еще в начале карьеры.
Осенью 2023 года Дженнифер произвела фурор, появившись в полупрозрачном платье с кожаным поясом в ковбойском стиле и роскошном многослойном ожерелье. А пару лет назад певица выбрала шляпу в том же стиле, дополнив образ крупным серебряным ожерельем и кожаным колье на шее.
Дополняет образы бантиками
С недавных пор Дженнифер нередко появляется с очаровательным аксессуаром — бантом в волосах, словно отдавая дань французской кинодиве Катрин Денев и ее образу в культовом фильме «Шербурские зонтики».
Кокетливый бант на голове певицы элегантно обрамлял волосы, уложенные в стиле 60-х, на показе высокой моды Весна/лето 2024. А на Неделе высокой моды в Париже в январе 2024 года она вновь появилась с бантом из бархата оливкового цвета.
Не забывает про длинные пальто и пиджаки
Даже обладательница такой сногсшибательной спортивной фигуры, как Дженнифер Лопес, выбирает многослойные образы, которые выглядят стильно и непринужденно. Нередко это длинное пальто или плащ, если дело касается прогулки по улице или мероприятия под открытым небом.
Но даже на красной дорожке звезда может появиться в пиджаке, длиной до самого пола, — как это произошло на премьере фильма «Мать» в мае 2023 года. В тот день Дженнифер ослепительно выглядела в наряде цвета слоновой кости, который включал тренч в пол, топ и макси-юбку с высокой талией от Brunello Cucinelli.
Не боится розового
Кто сказал, что розовый цвет могут носить исключительно девочки и юные девушки? Зрелые женщины тоже великолепно выглядят в платьях и костюмах этого цвета. 54-летняя Джей Ло — прямое тому доказательство.
Звезда выбирает как нежно розовый, так и более яркие и сочные оттенки в своих нарядах на красные дорожки и просто на прогулки. Более того, считается, что розовый цвет освежает и даже помогает выглядеть моложе.
Следит за модными трендами
Похоже, Джей Ло следит за последними трендами социальных сетей и в курсе, что носить шубы сейчас — это ультрамодно. Не так давно звезда была замечена в роскошной коричневой шубе, больших квадратных очках и перчатках светлых тонов, образ дополняли крупные ювелирные украшения.
Все это является частью популярного в последнее время гламурного тренда под названием «эстетика жены мафии». Тут поощряется все, что ассоциируется с роскошью и представлением о том, как должна выглядеть жена богача из фильмов 30-летней давности.
Помнит, что туфли на платформе помогают выглядеть стройнее
Звезда, рост которой 164 сантиметра, не скрывает свою страсть к туфлям на высокой платформе. Нередко диву можно увидеть на невероятно высоких каблуках. Причем держится она на них удивительно свободно, словно носить массивные каблуки столь же комфортно, что и домашние тапочки.
Кстати, ни для кого не секрет, что высокие каблуки делают ноги длиннее. Беспроигрышным вариантом будет сделать выбор в пользу прозрачной обуви на платформе. Они подчеркнут ступни и придадут рельефность икроножным мышцам.
Не боится экспериментов в маникюре и даже сама создает тренды
На неделе моды в Нью-Йорке Деннифер продемонстрировала оригинальный маникюр, который был назван «Чай Латте». Этот светло-лиловый цвет с бежевым отливом поистине универсален и подойдет к любому оттенку кожи.
Кстати, сейчас в трендах маникюра немало забавных названий, которые были вдохновлены едой. Например, глазурованные ногти-пончики и ногти-желе. Джей Ло снова в тренде.
Доказывает, что спортивная одежда тоже может быть элегантной
Поскольку Джей Ло следит за своей спортивной фигурой, поддерживая идеальную форму, она регулярно посещает тренажерный зал. По дороге туда актрису чаще всего можно увидеть в монохромном спортивном костюме или в гармонично подобранных футболках, свитерах и леггинсах. Кстати, последних у звезды большое количество.
Образ для похода в спортивный зал Дженнифер, как правило, дополняет простой прической — фирменным пучком волос на макушке, а также кроссовками и элегантными сумками.
Правильно ухаживает за бровями
Дженнифер знает, как выглядеть моложе с помощью макияжа. Порой достаточно правильно подобрать уход за бровями. А чтобы добиться таких же эффектных, густых, аккуратно оформленных бровей, как у звезды, можно последовать ее простым советам.
Ключевым моментом ухода является расчесывание бровей перед тем, как заполнить пробелы с помощью карандаша. Кроме того, у Джей Ло, как и у всех, есть несовершенства. Актриса признается, что одна бровь у нее короче другой, поэтому каждый раз она делает ее немного длиннее. А чтобы добиться естественности, вместе с карандашом следует использовать прозрачный гель для бровей.
Доказывает, что джинсы — предмет гардероба стильной женщины
В расслабленной обстановке, вне работы и деловых встреч, Дженнифер позволяет себе комфортную одежду. Этот простой и всеми любимый предмет гардероба звезда сцены и киноэкранов носила несколько дней подряд во время медового месяца в Париже. В один день она выбрала классические джинсы-клеш, в другой — мешковатые брюки из денима от Frame.
Помнит о минимализме
Мы привыкли видеть Дженнифер Лопес при полном параде: в роскошных платьях с длинным шлейфом, смелым декольте и мгновенно приклеивающими взгляд аксессуарами. Однако в ее гардеробе есть место и минимализму — продуманному и выдержанному стилю.
На прогулке в Лос-Анжелесе певица была одета в сдержанный черно-белый наряд. Она выбрала классическую белую майку, укороченный кардиган, широкие черные брюки и лоферы. А золотые браслеты и большие серьги с бриллиантами аккуратно дополняли образ, не перетягивая на себя все внимание.
Комфорт для нее — состояние души
И хотя Джей Ло раньше редко можно было увидеть в обуви без платформы, в последние годы удобные туфли на плоской подошве стали частью ее гардероба. Так, во время медового месяца со своим мужем Беном Аффлеком в Париже она была замечена в комфортных бежевых балетках.
А осенью 2023 года она прогуливалась по Беверли-Хиллз в балетках из черной лакированной кожи. Возможно, такая перемена в стиле любительницы высоких каблуков произошла именно после замужества. Ведь, по словам Дженнифер, с Беном она ощущает себя более красивой и расслабленной, чем когда-либо.
Другая звезда, перешагнувшая 50-летний рубеж, Сальма Хайек, знает, как получить заслуженные комплименты. Ведь с помощью одежды ей всегда удается удачно подчеркнуть пышные формы своей фигуры и остаться при этом эталоном изысканного вкуса.
Так... Щас на неё насмотримся, и тренд следующего лета готов.