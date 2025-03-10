16 знаменитостей, которым не всегда нужен макияж, чтобы выглядеть уверенными в себе

Большую часть времени знаменитости находятся под пристальным вниманием. Поэтому они стараются выглядеть идеально, нанося большое количество макияжа. Но в этой статье речь пойдет о звездах, которые с радостью показывают свою природную красоту, и напоминают нам, что естественность всегда в моде.