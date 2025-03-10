16 знаменитостей, которым не всегда нужен макияж, чтобы выглядеть уверенными в себе
Знаменитости
1 час назад
Большую часть времени знаменитости находятся под пристальным вниманием. Поэтому они стараются выглядеть идеально, нанося большое количество макияжа. Но в этой статье речь пойдет о звездах, которые с радостью показывают свою природную красоту, и напоминают нам, что естественность всегда в моде.
Виктория Дайнеко
Екатерина Волкова
Ольга Бузова
Равшана Куркова
Юлия Барановская
Алена Апина
Александра Ребенок
Анна Семенович
Лариса Гузеева
Юлия Пересильд
Наташа Королева
Наталья Бочкарева
Марина Кравец
Юлия Савичева
Марина Федункив
Екатерина Климова
Другие знаменитые дивы так же не прочь показать свои фото без макияжа. И делают это без грамма стеснения.
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Нуачо бы и не выглядеть - свисток накачали, филерами обкололись, кучу процедур сделали - чего бы и не выглядеть хорошо?
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