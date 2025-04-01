8 правил для тех, кто хочет всегда иметь чистую кухню

Замачивание идеально подходит для приборов, которые используются несколько раз во время готовки.

Все, что нужно сделать, — это наполнить раковину или большую миску горячей водой и добавить пару капель моющего средства. Когда вы закончили использовать прибор — венчик, щипцы, шумовку — просто опустите его в воду для замачивания. Если он снова понадобится, просто быстро ополосните его. Когда у вас появится свободная минутка, например, пока лук жарится или основная подготовка завершена, вы можете поменять воду в раковине на чистую с мылом и окончательно ополоснуть приборы, а затем высушить их. Это также отлично подходит, если вы принимаете гостей и нужно повторно использовать вилки для салата в качестве десертных.

Два важных предупреждения: