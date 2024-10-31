10+ лайфхаков, которые помогают людям поддерживать чистоту дома

Поддерживать безупречный порядок в квартире не всегда бывает просто, особенно если дома маленькие дети или домашние любимцы. Однако любители чистоты не сдаются и постоянно находят новые способы отмыть неотмываемое. И, к счастью, делятся ими в сети, чтобы и мы с вами могли воспользоваться.

Купили мы квартиру, и оказалось, что прошлые хозяева позволяли кошке ходить в туалет на ковер. Ковер-то мы сняли, а запах остался — все впиталось в пол. Но мы все отмыли, комната чистенькая и свеженькая. Всего-то понадобилось купить средство для удаления мочи на основе ферментов, щетку для деревянных поверхностей и плотный такой лист полиэтилена. Распыляете средство на пол, трете щеткой, чтобы впиталось, и накрываете все это дело полиэтиленом на сутки, чтобы средство не испарилось. Ферменты растворят кристаллы мочевой кислоты. Спустя сутки промойте несколько раз чистой водой, и все. © Joe****1961 / Reddit

«Спасла свой старый фен»

«Мне подсказали, что вот это вот липкое — это изношенное резиновое покрытие. Немного изопропилового спирта на ватку — и я смогла все это стереть».

«Отмыла душевую кабину без капли химии. Просто взяла салфетки, которые обычно кладут в сушилку»

«Я просто намочила салфетки для сушилки водой, терла-терла-терла кабину, пока результат меня не устроил, а потом смыла водой и вуаля. Из чего бы там ни делали эти салфетки, при намокании они дают мыльную пену».

«Быстрая чистка металлического фильтра кухонной вытяжки»

«Итак, нам понадобится: старая губка для мытья посуды, готовая на выброс; растительное масло; средство для мытья посуды, которое вы используете, и перчатки любые (это опционально, но я использую). Находим удобное место для чистки. У меня она помещается в кухонную раковину, но можно проделать процедуру очистки в ванне, например, или в каком-либо подходящем по размеру тазу. Не смачивая водой вытяжку, надеваем резиновые перчатки и наливаем на губку масло так, чтобы губка впитала в себя достаточное его количество. Затем начинаем чистку с грязной лицевой стороны решетки, масляной губкой от края идя сверху вниз по всей площади, при этом смоляной нагар будет сворачиваться и легко отходить от сетки. Остается только промыть решетку горячей водой со средством для мытья посуды, чтобы вымыть растительное масло, хорошенько прополоскать и высушить».

«У нас в наличии есть „убитый“ подоконник. Использовались более 6 профессиональных средств, и даже великая и могучая сода, но результат минимальный»

«Обратил внимание, что в составе средств, которые использовались, присутствовала хлорка в небольших количествах. И подумал: а что если применить царицу бытового хлора — «Белизну? Терять по сути уже нечего. А результат приятно удивил. Разбавляем „Белизну“ с водой 1 к 3, наносим на поверхность, 3-5 минут выдерживаем, трем, промываем чистой водой несколько раз». (Отбеливатель «Белизна» — это очень мощное средство. Чтобы защититься, важно соблюдать меры предосторожности: лучше всего надеть очки, маску и перчатки. Если это неудобно, хотя бы используйте резиновые перчатки. Если отбеливатель попал на кожу или слизистые, сразу промойте их под проточной водой. — прим. ADME)

Лайфхак для мойки окон⁠⁠. Сначала смываете всю грязь со стекла обычным моющим средством для стекол, потом наносите на стекло автомобильный «Жидкий воск» (можете использовать любой). и сразу вытираете насухо. После этой процедуры на стекле образуется защитная пленка, и вам больше не страшны пыль и дождь. Ваши окна будут оставаться в чистоте долгое время. © m1690.ru / Pikabu

«Легко вывела пятна на подмышках»

«Просто взяла и намазала их смесью 12% перекиси водорода с пищевой содой. Сделайте такую пасту, нанесите на одежду и оставьте на ночь. Смойте пасту. Затем я постирала в горячей воде с порошком, но пятна уже и так исчезли. Самое важное — взять высокопроцентную перекись водорода. Надевайте перчатки, избегайте попадания на кожу. Я эту пасту, кстати, и для всего остального использую. Она отлично справляется с затиркой и плиткой, на столешнице все пятна отмывает. Тот же процесс: сделайте пасту, нанесите ее, оставьте на ночь, соскребите утром и смойте».

«Открыла для себя новый способ быстро и просто удалить застывший старый жир с посуды. Даже с рельефных мест»

«Надо в раковине или тазу замочить посуду в мыльном растворе из горячей воды и хозяйственного мыла (обычного, коричневого). Буквально минут на 10-15. И можно мыть. Губкой обычной, той стороной, которая пожестче. Но вместо жидкого средства губку надо намылить все тем же хозяйственным мылом. И получается просто магия. Все оттирается за несколько секунд при минимальных усилиях. Пенится хорошо, смывается легко. Дешево и сердито».

«Возможно, у вас, как и у меня, после покупки ювелирных изделий остаются вот такие бархатистые мешочки»

«Не спешите их выбрасывать, т.к. они отлично подходят для протирки небольших глянцевых поверхностей от отпечатков и пыли: экранов гаджетов, мониторов, клавиатуры, окуляров, поверхностей картин, полировки хромированных смесителей и прочего».

Пару лет назад поставил новый унитаз. Желая сохранить его первозданный вид, убираюсь в туалете регулярно, но после пары недель забивания на уборку работы скопилось немало. И тут мой взгляд случайно упал на банку WD-40, стоящую в коридоре. Искра, буря, безумие Скажу так. Пусть все «туалетные утята» идут лесом! Да, какое-то время мой туалет пах как гараж, но это только лишний раз напоминало мне о моей гениальности. Теперь не страшно забивать на чистку ванной, ибо знаю, что у меня есть секретное средство. © Chubaca73 / Pikabu

Как-то возвращаюсь домой из теплых стран и нахожу на столе бутылек. Открываю — нашатырь. Думаю: «Что тут, блин, происходило, пока меня не было?» Звоню маме — оставляла ее за своим пушистым следить, — а она радостно сообщает: «Так это я тебе окна помыла!» Я продолжаю недоумевать, а она раскрывает свой секрет. Наливаешь в тазик воды, бахаешь туда нашатыря, промываешь окно на пару раз. И все! Ни тебе полирования газеткой, как делала моя бабушка, ни тряпочками с «мистером мускулом», как делала я... И никаких разводов! Да, воняет, но запах быстро улетучивается. Главное подобрать тряпочку, которая не оставляет мелких ворсинок. © ZakharovaKs / Pikabu