12 нехитрых советов, которые помогут продлить срок службы вашей техники

Современные бытовые приборы и гаджеты значительно облегчают нашу жизнь. Однако нередко случается, что дорогостоящие устройства ломаются гораздо быстрее, чем предполагалось. Поэтому важно использовать их правильно, чтобы продлить срок службы техники и избежать дорогостоящего ремонта. Мы собрали простые правила, которым стоит следовать, если хотите, чтобы техника исправно работала долгие годы.

Не следует оставлять фен включенным в розетку

YaYuTat 5 дней назад Я очень плохая хозяйка своим приборам. Понятия не имела, что фен нужно где-то чистить.

И вчера он умер окончательно...

Грустно. Больше 25 лет у меня жил)) - - Ответить

Помимо регулярной чистки фена каждые две недели, важно соблюдать правила его эксплуатации. Если во время сушки фен сильно нагревается или внезапно отключается, следует прекратить его использование на некоторое время. Такой «отдых» на день или два позволит прибору остыть, а заодно можно провести профилактическую чистку. Не нужно забывать выключать прибор из сети после использования. Кроме того, лучше не сушить волосы в ванной комнате. Ведь есть вероятность, что высокая влажность может повредить двигатель устройства, и он в скором времени сломается.

Не стоит пренебрегать уходом за чугунной решеткой плиты

Анна 1 час назад У меня нормальной фирмы стальные и я их просто сую в посудомойку - - Ответить

Для долгой службы плиты важно правильно ухаживать за чугунными решетками, так как они быстро покрываются налетом из-за пролитой жидкости и брызг. Следует поместить решетку в воду с горячей мыльной водой. Если раковина слишком мала, для этого можно использовать большой таз. Не рекомендуется держать чугунные решетки в воде дольше 10 минут, чтобы избежать появления ржавчины.

Не стоит сушить решетку для газовой плиты на солнце — это может способствовать появлению ржавчины. Лучше тщательно вытереть ее впитывающим полотенцем.

Не допускать полной разрядки аккумулятора телефона

Не стоит дожидаться, пока аккумулятор полностью разрядится. Это ускоряет износ устройства и может существенно сократить срок его службы. В итоге устройство может работать лишь несколько часов, поскольку емкость аккумулятора со временем уменьшается, и вскоре вашему смартфону придется сказать «прощай». Оптимальный уровень заряда батареи — в пределах 40-80%. А если все-таки случилось, что батарея находится на уровне 0%, то лучше подождать несколько часов, затем перегрузить гаджет.

Дверь стиральной машины лучше держать закрытой

Фрося Сумочкина 2 часа назад Если держать дверцу закрытой - не появится ли там плесень? Влажная теплая среда - милое дело для грибка - - Ответить

Если держать дверцу стиральной машины постоянно открытой, это может привести к поломке петли из-за давления ее собственного веса. Кроме того, производители говорят, что пользователи часто задевают открытую дверцу корзиной для белья и таким образом расшатывают механизм крепления. Если это будет происходить регулярно - стиральной машине придет капут. Чтобы избежать этих проблем, после стирки стиральную машину рекомендуется просушить, а затем плотно закрыть дверцу.

Не следует обматывать шнур вокруг фена

Обматывать шнур вокруг фена — привычное и на первый взгляд удобное действие. Однако на самом деле это вредно для прибора. Постоянное скручивание приводит к износу шнура, что может повредить его защитный слой и в итоге стать причиной удара током. Есть простой лайфхак, который ничего не будет стоить. Нужно взять картонную втулку от туалетной бумаги и аккуратно вложить в нее шнур фена. При желании ее можно красиво задекорировать.

Не забывать про «цифровую ротацию»

«Цифровая ротация» — это оригинальный способ продлить срок службы устройств и сохранить их работоспособность, своего рода «аэробика» для гаджетов. Она помогает поддерживать активность компонентов техники и выявлять мелкие проблемы до того, как они станут серьезными. Для этого следует регулярно включать даже редко используемые приложения, нажимать каждую клавишу и кнопку, переключать настройки и поворачивать устройство.

Не оставлять предметы на крышке ноутбука

Lilit313 2 часа назад Плоская поверхность ноута-крайне привлекательное место для кошачьего безмятежного сна ... - - Ответить

Плоская поверхность ноутбука порой кажется привлекательным местом для того, чтобы положить на нее зарядные устройства, смартфон и другие вещи. Некоторые даже используют ноутбуки как столики и ставят на них кружки. Вот только делать этого не стоит. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это рискованно, потому что может способствовать появлению царапин и мелких дефектов на поверхности ноутбука. Во-вторых, давление предметов на крышку компьютера может привести к деформации корпуса или даже трещинам на экране.

Очистить газовую горелку можно с помощью зубной щетки

Если пламя газовой горелки вдруг изменило свой цвет и стало желтым и оранжевым, значит, отверстия горелки загрязнились, и плиту давно пора почистить. Однако следует помнить, что чугунные горелки нельзя замачивать в воде, ведь это может привести к появлению ржавчины. Для очистки лучше использовать жесткую щетку для удаления грязи. А чтобы прочистить отверстия горелки, можно воспользоваться булавкой или тонкой проволокой. При этом следует быть очень осторожным, чтобы не деформировать отверстие. Горелки, как и подставки для кастрюль, не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Лучше смочить тряпку теплой мыльной водой, протереть, ополоснуть, а затем тщательно высушить.

Экран смартфона можно испортить, если протирать влажной салфеткой

AndreA 3 минуты назад Почти дурь. Влажные салфекти не следует использовать не по причине возможного попадания влаги в девайс (что за бред???), а потому что они могут повредить антиблкиковое/олеофобное покрытие.

От писаки, мать моя женщина... /фасепалм - - Ответить

Порой хочется быстро очистить поверхность телефона тем, что есть под рукой. Однако не рекомендуется протирать экраны гаджетов, смартфонов, планшетов и ноутбуков спиртовыми или влажными детскими салфетками и другими чистящими средствами. Ведь они могут привести к попаданию влаги в телефон. В идеале следует использовать салфетки, специально созданные для чистки технических устройств. Могут подойти сухие мягкие платочки, но не жесткие бумажные полотенца, которые могут поцарапать поверхность экрана.

Регулярно проверять уплотнительную резинку на дверце холодильника

Уплотнительная резинка играет важную роль в функциональности устройства. Если она неплотно прилегает, холодильник потребляет больше энергии для поддержания нужной температуры. А это значит, что продукты будут быстрее портиться, счет за электроэнергию повысится, в холодильнике может появиться плесень, а на полу рядом с ним — лужи. Проверить состояние уплотнительной резинки можно с помощью банкноты или листа бумаги. Нужно поместить купюру между уплотнителем и рамой холодильника и закрыть дверь. Если банкнота останется на месте, уплотнитель выполняет свою функцию. Если соскальзывает вниз, уплотнитель требует замены.

Очистить плитку поможет горячее полотенце

Чтобы быстро и эффективно удалить остатки пригоревшей пищи с плиты, следует распылить на загрязненную поверхность белый уксус и посыпать пищевой содой. Затем нужно накрыть эту пенящуюся смесь полотенцем, которое предварительно замочили в горячей воде и отжали. Подождать 15 минут и всего лишь протереть чистой тряпочкой, чтобы удалить остатки мусора.

Правильная сумка для ноутбука продлит жизнь устройству