18 комиксов, после которых хочется поцеловать свой смартфон и сказать спасибо прогрессу

Сейчас сложно даже представить, как мы жили без сотовых телефонов! Ведь с их помощью можно не только звонить, но и общаться по видеосвязи, вызывать такси, заказывать что угодно — от продуктов до мебели, покупать билеты и многое другое. Этот девайс изменил нашу жизнь настолько, что мы стали забывать, каково это, когда у тебя под рукой нет знаний всего интернета, а также фотоаппарата, калькулятора и прочих полезных штук. А сегодня мы решили вспомнить и сравнить жизнь до сотовых и нашу современность.

Раньше для того, чтобы составить мнение о человеке, нам надо было с ним пообщаться, а сегодня многое можно узнать буквально за пару кликов на телефоне — в соцсетях

Помогать животным стало гораздо проще. Не надо писать и вешать объявления — достаточно сделать фото на телефон и разместить в группах. И шанс пристроить питомцев выше

Нередко телефон становится инструментом влияния. Например, при плохом обслуживании можно сразу оставить отзыв, а испорченная репутация никому не нужна

Помните дилемму: хочешь купить какую-то вещь для близкого, но сомневаешься — нужна она ему или нет? Сейчас эта проблема легко решается в мессенджерах

Даже предложение «руки и сердца» теперь можно сделать и получить онлайн. Оно в таких случаях приходит по электронной почте

В анкетах на сайтах знакомств можно сразу указать свои предпочтения и ожидания. Хотя сюрпризы все равно случаются

Балади 6 часов назад Конечно "мимо", тоже мне, ещё чего придумал. Я со сюда, общаться припёрлась? Всю неделю ждала, что пожрaть хоть нормально, а он, такой сякой - плати за себя сама.

'картинно вздыхает и удаляется в закат.....

........не заплатив'

🤣🤣🤣 - - Ответить

А помните, как, чтобы получить свой портрет, приходилось позировать художникам часами? А сейчас нейросети могут из фотографии сделать картину в любом стиле

Когда-то о новостях приходилось сообщать каждому по отдельности. Сейчас же благодаря соцсетям обо всем интересном в вашей жизни узнают сразу все ваши друзья

Чтобы купить что угодно, не нужно идти по магазинам: на маркетплейсах можно найти все, от одежды до продуктов

Проверить давление можно прямо на улице с помощью умных часов или фитнес-трекеров

За советом теперь можно обратиться не только к подруге, но и к искусственному интеллекту

Кодовые замки превратились в умные домофоны с камерами, которые имеют функцию распознавания по лицу. То есть могут открыть дверь, просто «узнав» вас

Чтобы заниматься с инструктором, больше не обязательно ходить в зал. Можно купить подписку и заниматься дома онлайн

Еще не так давно домашнее обучение было диковинкой. Сейчас же этим никого не удивишь

Когда-то для всего были отдельные гаджеты, и приходилось брать с собой, например, карту, телефон, фотоаппарат. Сейчас все эти функции выполняет телефон

Больше не нужно слепо доверять специалистам, можно прочитать о них отзывы

По фотографиям и постам в соцсетях можно узнать о человеке многое. По малозаметным деталям на фото люди порой вычисляли изменщиков. Удобно же!

Всю ретушь приходилось вручную делать на компьютере. Сейчас ее в режиме реального времени могут сделать встроенные фильтры

Евгений Каминский 6 часов назад Потом приходишь на свидание, думаешь королева, а на деле лягушка. 😁 - - Ответить