16 комиксов о том, что жить в квартире и частном доме — это обалдеть какая разница

Переехавшие из квартиры в частный дом делятся на два типа: те, кто светятся от счастья, и те, кто выглядят так, будто только что вернулись из кругосветки на плоту. Самое интересное, что иногда это одни и те же люди. Дело в том, что «свой угол» в многоэтажке и «свой дом» на земле — это две разные планеты. Везде свои радости и трудности. Мы решили показать это на примере жизненных и забавных комиксов, в которых многие узнают себя.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Время уборки сильно разнится в зависимости от того, живете вы в компактной квартирке или в двухэтажном домике

Дети хотят играть и веселиться в любое время дня и ночи. В доме у них больше свободы — никто не придет на стук маленьких пяточек

Доставка — это настоящее спасение для занятых людей. Правда, не всех. Некоторые ждут курьера часами, а порой и днями

Шумоизоляция иногда оставляет желать лучшего. Отличаются только источники шума

Олена-на-на 30 минут назад Сов ни разу не слышала, достают мартовские коты по ночам, птичья перекличка в 5 утра и белки, которые забрались на чердак. А вот в квартире и сигнальщики, и "уличные музыканты", сигнала многие, и был один супер-мотоциклист, любивший стоять на нейтрален под окнами, вот он раздражал больше всех, но был переучен ведром воды с 16 этажа. - - Ответить

Личное пространство — это неотъемлемая часть жизни в любом месте. Просто в доме его порой бывает больше

С котами все как обычно: позовешь — ни за что не подойдет, попросишь отойти — ни за что не уйдет

Дождь Из Мужиков 19 минут назад У нас кошка сделала подкоп к соседям. Сосед подкоп засыпал, кошка опять раскопала, сосед засыпал, кошка раскопала.

Кошку увезли в город, приходил соседский кот, орал. - - Ответить

Метель может застать нас как в квартире, так и в доме. Но в доме эта сказочная вьюга грозит последствиями

Бруннера 4 минуты назад Почему они все так тепло одеты, что в квартире, что в доме? Понимаю, что в квартире от тебя мало что зависит, но в доме можно и увеличить температуру - - Ответить

Что в квартире, что в доме звукосопровождение от соседей неминуемо. Меняется лишь его характер

Бруннера 3 минуты назад А летом и у тех, и у других это будет газонокосилка - - Ответить

Снег — зимнее волшебство! Но жители квартир и домов радуются ему по-разному

Кошачья прислуга 21 час назад Что ж за дорожки там километровые такие? Я за час парковку на 3 машины расчищала, и это не свежевыпавший снег. Я свежий - это ж прям песня, особенно если в доме есть собака и дети - действо быстро превнащается в игру. - - Ответить

Общение с соседями значительно разнится. Жильцы муравейников не очень хорошо относятся к чужому мусору на общей площади

Услуги в шумном городе часто предоставляются гораздо быстрее, чем за городом, где все течет неспешно

Кошачья прислуга 21 час назад Нефига. Как раз по котлам, особенно газовым, стараются приезжать в день заявки. - - Ответить

Нарядить ель — дело непростое. А ее ведь нужно сначала как-то до дома донести

Иногда на входе в свое гнездышко нас ждут сюрпризы

Почему-то люди не очень склонны делиться своей едой. Вот сами приготовим вкусняшек, пусть всем завидно будет

А закрыла ли я дверь? Может, утюг остался включенным? — это те сомнения, которые одолевают всех

Кошачья прислуга 21 час назад Знакомо. Но для соседской псины и закрытая калитка не была препятствием, чтоб зайти и зарыть вкусную косточку у меня на грядке... - - Ответить

Празднование Нового года — это самая уютная семейная традиция. Посиделки в квартире и в доме проходят чуть по-разному

Кошачья прислуга 21 час назад Блин, ну холодно на улице за столом сидеть!

И да, нам лично ничего не мешает в 12.00 выйти из квартиры, чтоб снежками популяться друг в друга и соседей, пока другие нам салют запускают. При этом мы друг друга знаем только в лицо - и то не всех... - - Ответить