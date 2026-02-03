20 добрых историй о зимних чудесах, от которых на душе становится тепло даже в мороз

Зима — это не только колючий мороз и короткие дни, но и время, когда чудеса случаются буквально на каждом шагу. Из этой подборки вы узнаете, как обычный домик для бездомного кота помог найти любовь, а одна маленькая Снегурочка заставила взрослых поверить в сказку. Впрочем, зимнее волшебство — штука непредсказуемая, ведь забавных моментов в это время происходит не меньше, чем чудес. Так что без курьезов в нашей подборке тоже не обошлось.