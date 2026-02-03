20 добрых историй о зимних чудесах, от которых на душе становится тепло даже в мороз
1 час назад
Зима — это не только колючий мороз и короткие дни, но и время, когда чудеса случаются буквально на каждом шагу. Из этой подборки вы узнаете, как обычный домик для бездомного кота помог найти любовь, а одна маленькая Снегурочка заставила взрослых поверить в сказку. Впрочем, зимнее волшебство — штука непредсказуемая, ведь забавных моментов в это время происходит не меньше, чем чудес. Так что без курьезов в нашей подборке тоже не обошлось.
- Зима, холодрыга, у магазина сидит кот. Купила ему колбаску. Через пару дней поселила его в подъезде в старом домике. Иду кормить, а в доме пусто! Соседей на уши поставила — никто кота не видел. Расстроилась, разбираю домик и вдруг нахожу внутри гору сладостей и записку с номером: «Это мой кот, он пропал неделю назад. Позвоните, как прочтете это письмо». Позвонила. Оказалось, парень из соседнего дома. В гости позвал, чаем напоил. Теперь хожу к ним регулярно. И уже не только ради того, чтобы кота погладить.
- Наткнулась в интернете на идеальный пуховик — элегантный, красивый, еще и по скидке. Думаю, ну, теперь такой будет только у меня и Моники Беллуччи. Прихожу на работу, готовлюсь ловить комплименты. Захожу — и на весь офис слышится смех. Три девчонки пришли в точно таких же пуховиках. Стоим, смотрим друг на друга. Потом одна говорит: «Ну, хоть теплый?» Теперь шутим, что у нас такая корпоративная форма. © Не все поймут / VK
- Однажды возвращалась с ночной смены зимой. Когда переходила дорогу, поскользнулась. Лежу и встать не могу. Тут смотрю, а ко мне бежит собака. Кусает мою куртку зубами и пытается меня поднять. И я встала! Отблагодарила ее сосиской в тесте. © ayahuca_561
«У моей подруги этой зимой почти нет снега, так что пришлось подключать фантазию»
- После работы зимним вечером пытаюсь сесть в машину. Все замерзло. Дверь получилось открыть только переднюю пассажирскую. Сел через нее в салон. Электроподъемники стекол тоже не работают. Ну, поехал.
Через 200 метров останавливает меня сотрудник автоинспекции. Я сразу перебираюсь на пассажирское сидение и выхожу. В руках держу документы.
Сотрудник, не глядя на меня, ломится в водительскую дверь. Но там никто не открывает. Сотрудник смотрит на меня и спрашивает: «А где водитель?»
Набираю в легкие воздух, чтобы ответить, и ненароком киваю на пробегающего мимо лыжника. Мужик подрывается за ним, но лыжник едет слишком быстро.
Подходит второй сотрудник. Смотрит на меня и на этих двух удаляющихся. «Документы есть?» — Я киваю. — «Счастливого пути!» © Fatherbig / Pikabu
- Каждый раз, когда мы с женой ругались, моя машина напрочь отказывалась ехать. На днях снегопад был. Я ехал после работы домой и заглох. Решил проверить, не из-за жены ли это, и набрал ей: «Любимая, а ты случайно на меня не обижаешься?» На что получил очень эмоциональный ответ: «Обижаюсь! Ты обещал, что сегодня пораньше приедешь домой, а тебя уже два часа нету!» После извинений я попытался завести машину. О чудо, она завелась! © Карамель / VK
- У меня голубые глаза и длинные ресницы. Зимой они покрываются инеем и «дорастают» почти до бровей, когда я гуляю по улице. Как-то, прогуливаясь, услышала, как маленький мальчик спрашивает шепотом своего дедушку: «Деда, это снегурочка?» Я вернулась к ним и подарила ребенку шоколадку, которая была в сумочке. Видели бы вы улыбки у обоих! © Подслушано / Ideer
«У нас холодно. Так холодно, что сосульки растут горизонтально»
- Мама отправила меня гулять с 2-летним братом. На улице мороз. Мы пошли на детскую площадку, а там горки железные. Ему понравились заледеневшие железные прутья, и он хотел их лизнуть. Благо, я успел его остановить, но братишка не понял почему — пришлось ему объяснить и продемонстрировать. Я прислонился к пруту и сделал вид, что лизнул его, чтобы показать брату, что будет. В итоге слегка переборщил, и у меня реально язык прилип. Так и стоял, согнувшись в три погибели, с прилипшим к железу языком в окружении смеющихся детишек. © Leviatos / Pikabu
- Этой зимой впервые в жизни побывала на крайнем севере. Ездила знакомиться с родителями парня. Я родом с жаркого юга, поэтому вся эта снежная сказка для меня была чистой магией наяву. Даже долгая дорога не утомила — меня удивляло все. Приехали наконец-то в поселок. Мне показали кучу трюков с водой, которую из бутылки красиво выливают. Но самое удивительное — медведь. Моя первая реакция, когда увидела его на краю поселка: «Ой, какой милый мишка». А через 10 секунд: «Бежим, медведь!» Летела домой быстрее ветра. Что могу сказать: жить здесь тяжело, но очень интересно! © Карамель / VK
- В детстве я очень интересовалась погодой (все еще интересуюсь) — читала про нее, смотрела документалки. Короче, для своего возраста я была прямо экспертом. Однажды я написала рассказ, в котором во время метели гремел гром и сверкали молнии. Родители мне сказали, что такого не бывает. Но я, зная о том, как «работает» гроза, настаивала на том, что гром и молнии могут появиться, если метель достаточно сильная.
20 с лишних лет спустя сижу я у себя дома и смотрю в окошко. Третий день идет снег, на улице страшенная метель, ничего не видно. И тут вдруг как бабахнет! А по небу пробежала молния голубого цвета! И я как заору: «Я была права!» Пришлось домашним рассказывать ту давнюю историю с родителями, чтобы объяснить этакий выпад. © attheark / Reddit
«Мы поехали в Исландию на 6 суток и видели северное сияние каждый день!»
- С утра завел машину и, пока она грелась, счищал с нее снег. Подходит дворник, и у нас происходит такой диалог.
— Зачем ты снег с машины стряхиваешь? Я только здесь почистил! Не мог отъехать куда-нибудь?
У меня ничего не получилось ответить на такой вопрос... © bombshell01 / Pikabu
- Однажды морозным зимним вечером прогуливались с другом. Посмотрели на небо и обомлели — там летела целая флотилия инопланетных кораблей! Красные огни на аппаратах подавали друг другу загадочные сигналы. Мы несколько минут на полном серьезе так думали. А это звезды мерцали, красным почему-то, а холодный воздух дрожал и создавал иллюзию полета. © Alena / ADME
- Хорошо посидели у друга и его жены в гостях, а утром пошли чистить снег перед подъездом. Намело, дворники не справляются. Бабуля попросила почистить перед ее подъездом тоже — без проблем помогли. Стоим отдыхаем, и тут появляется незнакомая мадам и требует продолжить уборку снега. Пообещала пожаловаться, чтобы нас уволили. Стоим, ждем увольнения! © good_leshy
«Кажется, Пиппину не понравился слепленный мною снегопес»
- Бывший муж повез ребенка в лес кататься на лыжах. Пишет мне восторженно: «Сынок молодец! Падал, но вставал и шел к финишу! Дошел! Герой!» А сын потом рассказывает свою версию: «Знаешь, мам, в лесу остаться вот вообще не вариант было». © Poor.Sheep / Pikabu
- У нас крайне редко бывает снег, поэтому, когда он вдруг выпадает, мы все оказываемся абсолютно не готовы. Несколько лет назад моя сестра ехала домой с работы, а в тот день снег шел несколько часов подряд. Километров за 20 до дома она застряла и позвонила своему на тот момент парню (потом они поженились). Так он тут же выскочил из дома и побежал к ней. Вытащил ее машинку, сел сам за руль и довез ее домой. Эта история стала у нас семейной легендой. © MedicinalLeech / Reddit
- Много лет назад я решил встать на лыжи. В прокате мне дали лыжи синего цвета, и я пошел к кассе покупать абонемент. Воткнул лыжи и палки в сугроб недалеко от кассы, купил абонемент, взял лыжи и пошел на склон учиться с инструктором. Инструктор, рассмотрев лыжи, похвалил их и удивился, услышав, что я их взял в прокате.
Часов через 5 с момента покупки абонемента я спускался вниз на базу. Навстречу мне шел парень с синими лыжами на плече. Увидел меня и говорит:
— Это твои лыжи?
— Нет, взял в прокате здесь.
— Мне кажется, что это мои лыжи, а вот эти — твои.
Выяснилось, что, когда я вернулся с абонементом из кассы, я схватил его синие лыжи и помчался учиться, а он, сообразив, что кто-то по ошибке взял его лыжи, ходил полдня с моими и искал свои. © daurenali726
Зимний закат
- Я с Севера. У нас частенько дверь в подъезд заваливало сугробами. После очередной пурги мы собирались в школу, выходили из квартиры, открывали подъездную дверь, а там — стена из снега. Значит, не идем в школу (причина-то уважительная) — разворачиваемся и обратно домой спать. Но иногда соседи успевали утром откопать дверь. И вот такой доброте мы не очень радовались! © masha.gde
- Как-то раз ко мне на лыжи пришел заниматься мальчик 3,5 года. При знакомстве уверенно представился: «Я — Петр Иванов». А на занятии выяснилось, что он пока не готов отпускать от себя маму. Буквально. Он занимался, только если мама держала его за ручку. Что поделать, так мы и передвигались по учебке: я и Петр Иванов на лыжах, а мама пешком. В день, когда мы наконец пошли на подъемник, мальчик был с няней. Ее он тоже не отпускал. И вот подходим мы к подъемнику. Надо ехать наверх. Няня посмотрела на меня, на него, тяжело вздохнула и пошла с нами рядом. Благо, учебная горка была маленькая и пологая. Занятий через пять случился прогресс, и мальчик решил, что теперь он может заниматься самостоятельно. © luckyluda
- В детстве я почему-то боялась снега. Когда меня водили в садик, я всю дорогу нервничала от того, что на меня падают хлопья снега или его крупинки. Родители выходили из ситуации с юмором: надевали на меня огромный пакет, делали там три дырки (для носа и глаз) и вели в детсад. Работало! © Подслушано / Ideer
«Теперь, когда наконец растаял снег, мы и узнали, куда пропадали все мои носки...»
- Каждый раз, когда приезжаю в гости к бате, обязательно беру с собой как минимум одну палку салями. Как-то зимой, когда я был маленьким, мы с отцом поехали ловить рыбу на озеро. Батя заехал на машине на лед, и он начал трескаться. Мы выскочили и отбежали метров на пять. И вот папа стоит, глядя на то, как исчезает под водой его машина, поворачивается ко мне и с бесконечной жалостью в голосе говорит: «Там в бардачке салями осталась». © Палата № 6 / VK
- Ждал пассажира у подъезда, а навстречу машина. Ну, я отъехал к мусорке. Выходит дородная такая девица и с ходу мне: «Чего это вы не у подъезда?» Я ехать собрался, а не могу — застрял в сугробе. Моргнуть не успел, как пассажирка отмочила — взяла и выскочила на улицу, крича на бегу: «Так я толкну!» — и действительно толкнула. Выехали.
