18 историй о том, что зимой радость летает среди снежинок
Кто-то обожает зиму, кто-то ненавидит, но что-то в ней определенно есть. Снег, большие уютные свитера, литры какао. А еще вот это праздничное ощущение, что вот-вот наступит что-то хорошее. Вот вам истории о том, что даже самая суровая или серая зима не лишена радости.
- В новогоднюю ночь сели с друзьями поиграть в настолки. Беру я коробку, заглядываю в нее и аж обалдеваю! Там под всеми карточками лежит целая куча денег! Никак не могла понять — откуда. Оказалось, несколько лет назад, когда я встречалась с парнем и работала как лошадь, а он не работал, я спрятала деньги поглубже, чтобы он не нашел. Уже не доверяла ему, а потом мы расстались. Это был потрясающий новогодний подарок!
- Зимой отламываю несколько веточек с разных деревьев, чтобы дома поставить их в вазочку с водой. В тепле они отогреваются, набухают почки... За окном мороз и снег, а у меня в квартире — весна! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз собирала мужа на свадьбу к куму. Я, будучи беременной, осталась дома. Муж надел пиджак, начал рыться по карманам и вдруг достал из пиджака 500 евро! Мы оба были в шоке от радости! Со свадьбы нашей так и остались эти деньги, отложенные на что-то, так они и постирались, и погладились вместе с пиджаком. И как я их тогда не заметила! © Подслушано / Ideer
- Помню, была зима, падал снег, а я решил научиться печь хлеб. Позвонил маме девушки, сделал все точь-в-точь по ее инструкции и отправил тесто в духовку. Ну и пошел в магазин. Возвращаюсь, а там — мамочки! Тесто, как живое, все росло и будто хотело выбраться из духовки! Оно заполнило ее всю и уже начало вытекать через дверцу! Я в панике — что происходит вообще? Оказалось, у моей будущей тещи всегда был полон дом детей, и она выпекала хлеб сразу по 12-15 буханок за раз. Ей как-то в голову не пришло, что я живу один. © RabidFisherman3411 / Reddit
А у нас в этом году была очень теплая осень, что некоторые деревья по второму разу почки набрали. Я тоже веточку такую отломила, и она у меня распустилась)
- Прошлой зимой я купила черно-белую куртку и белую меховую шапку. По дороге на работу столкнулась с девушкой в такой же куртке и такой же шапке. Потом еще раз. И еще. К концу зимы мы стали здороваться друг с другом, как старые знакомые. Потом пришла весна, и мы больше ни разу не смогли узнать друг друга без одинаковых-то курток и шапок. Я как будто даже скучаю и с нетерпением жду зимы. Надеюсь, она наденет ту же куртку. И ту же шапку. © Подслушано / Ideer
- Я долгое время жила на севере. Как вы знаете, зимы там холодные. Мужчины в огромных пуховиках, а женщины в основном в шубах. Как-то раз мы с бабушкой поехали покупать проездной билет на автобус, но началась метель, и видимость, естественно, уменьшилась, поэтому шли мы за руку. Тут у меня падает платочек, и я кричу бабушке, чтобы подождала меня. Возвращаюсь, беру ее опять под руку, и мы идем. Идем до тех пор, пока моя бабушка сзади меня не окликнула. Я шла с чужой женщиной под руку! А она даже не заметила. Вот такие зимние отношения. © Подслушано / Ideer
Когда ходил в детсад то родители подписывали обувь изнутри. Часто случалось что у кого-то в группе есть точно такая же обувь. Однажды даже в студенческой общаге у земляка была такая же обувь как у меня.
- Шла сегодня из спортзала домой, погода чудесная, так захотелось поваляться в снегу — жуть. Зашла во дворы, кинула сумку на скамейку и плюхнулась в снег... О-о-о, это был кайф. Через пару минут подходит молодой человек с собакой и спрашивает, мол, все нормально? Я ему говорю: «Да, присоединяйся!» И он лег! Пролежали с ним так пару минут, абсолютно молча. Только собака нарушала идиллию тишины. Встали. Он сказал: «Спасибо!» И мы разошлись. © Подслушано / Ideer
- Зима, утро, −28 °C. По пути на работу ломается автобус, на следующем уже опоздала бы. Подъезжает подходящая маршрутка, но из-за занятой остановки тормозит чуть подальше, у самого опасного «катка». Стою в нерешительности, падать не хочется, а обувь скользящая. Подходят два мужичка из того же сломавшегося автобуса, спрашивают, чего не иду. Услышав мое жалобное «там скользко», вздыхают, хватают с двух сторон под локти и вперед. Дошли. Водитель ржал: «Я бы подъехал». © Подслушано / Ideer
- Когда мне кто-то под ноги падает, у меня хватательный рефлекс возникает — поднять и поставить на ноги. Сколько я всяких детей и неустойчивых взрослых в вертикальное положение возвращал — не счесть. Тут иду зимой по рынку, весь в своих мыслях, а там реально каток. И тут мне прямо под ноги падает бабушка. Я на автопилоте ее подхватываю, а в голове тут же срабатывает: здесь лед, надо поставить, где не скользко. Ну и несу ее перед собой на вытянутых руках, благо, она легкая оказалась будто пушинка. Опомнился, когда бабуля начала барахтаться и верещать. © CePblU.Pe6eHoK / Pikabu
- Иду из магазина с пакетами, а там целый квест. Хватаешься за все подряд, ноги врозь, зубами в лед. Грохнулся уже у подъезда. Думаю, ну и ладно, поползу. А самому неудобно: вдруг соседи увидят. Вдруг рядом голос: «Здорово, брат!» Ну все, думаю, вот и попал. Еле поворачиваю голову, а там рядом сосед, тоже с пакетами, тоже ползет © YsenKolins / Pikabu
Такая история приключилась и с моей дочкой, только она не ползла, а передвигалась наа четвереньках с рюкзаком наа спине. Она училась тогда классе во втором или третьем.
- Бывший муж повез ребенка в лес, кататься на лыжах. Пишет восторженно: «Сынок молодец! Падал, но вставал и шел к финишу! Дошел! Герой!» Сын мне: «Знаешь, мам, в лесу остаться вообще не вариант было». © Poor.Sheep / Pikabu
- Начало зимы, слякоть. Я развожусь с мужем, и очень хочется поныть кому-нибудь близкому, но мама с папой в разводе давно. Папа уехал в другой город, мама сложный человек, с ней трудно разговаривать. Звоню друзьям. Они, мол, без проблем, приходи к нам, мы как раз беляши будем жарить. Прихожу к ним, обалдеваю. Муж подруги поставил тесто (не ожидала вообще от него такого, раньше все время его жена, моя подруга, готовила, а тут он!) и уже начинает его раскатывать. Мы садимся все вместе, лепим, жарим и едим. Представляете? Кухня, стол, над ним лампа светит. Люди сидят и душевно общаются за приятным делом... Именно то тепло, которое мне нужно было. И отлегло. А потом, когда уходила, мне дали парочку беляшей с собой. Я положила их во внутренний карман куртки. И вот иду, та же слякоть, темень и холод. А у меня внутри тепло, и беляши подогревают. © white.shark / Pikabu
- Подрабатываю дворником в организации недалеко от дома. Территория располагается на берегу небольшого озера. Зимой сталкиваю туда снег. В этом году решил залить горку. Тетки из организации похвалили: «Какой молодец, детям веселье будет!» Тактично промолчал, не стал говорить, что я сам буду кататься. Мальчик, 33 годика. © rpv5 / Pikabu
- На учебу ездила на маршрутке. Зимы у нас на севере бывают очень холодные. Вот стою я в 7 на остановке, вокруг темно, холодно до жути, а автобуса нет уже 30 минут. Тут наконец-то приехала маршрутка, когда я зашла — осталось последнее место, но по обе стороны от него сидят два больших мужика, и для меня пространства почти нет. Ничего не поделаешь, и ехать надо, и замерзла сильно. Ладно, впихнулась между ними, меня как будто засосало туда. И это была лучшая поездка за четыре года учебы! Эти два мужика были такие мягкие и теплые, они меня так крепко держали своими боками с обеих сторон. Я быстро согрелась и проспала всю дорогу до универа то на одном плече, то на другом. Теперь, когда не могу уснуть, иногда вспоминаю то утро. © Подслушано / Ideer
- Шла с работы домой, на улице снег. Возле магазина стоит парень и смотрит на небо, открыв рот. Я подумала, что там что-то интересное произошло, тоже голову подняла. Оказалось, ничего странного нет, он просто ловил ртом снежинки. © Подслушано / Ideer
- Навалило у нас снега. Муж поднял старшего сына, вышли они во двор. Ладно, думаю, снег чистят. И кот бежит к дверям на улицу. Ну, я его выпустила. Не успела двери закрыть, а кот обратно влетает с ошарашенной мордой. Что там, думаю, так его напугало? Выхожу, а там перед дверью стоят семь снеговиков с грозными рожами и рогами из сосулек. И у главаря вместо носа огурец соленый. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад зимой возвращалась домой, ни ожидая ничего необычного. Открываю дверь подъезда, задумавшись о чем-то своем, и утыкаюсь в заднюю часть лошади. А жила я тогда в блочной пятиэтажке. Немая сцена и голос сбоку: «Можно мы здесь погреемся?» Внимательно смотрю и вижу пони. Думала, что пора в дурку. Как выяснилось, девочки из соседней конюшни увидели незакрытый подъезд и завели животинок погреться. © Подслушано / Ideer
- Шел в магазин в плохом настроении. Идет мне навстречу мужик в плавках, сланцах и кепке. Падает в сугроб, лежит так минуты 2. Потом резко встает и со словами: «Меня не волнует, я на Мальдивах!» — убегает. Я стоял в шоке еще минуты три. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Классная подборка!!! История со снеговика и вообще улёт,прямо представила их перед собой 😂
У меня раньше был сосед - дедушка лет 65, он каждое утро бегал. В любую погоду. В шортах и майке
Завести животинок погреться, вроде бы гуманно, но... Эти девчули убрали потом г-но??? Ну, как бы, лошадки какают, где и когда вздумается. Исправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.