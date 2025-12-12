Я тоже Ольга Викторовна, но боюсь, что сюрприз с сосулькой бы не оценила.
19 историй с таким зимним настроением, что хочется радостно закружиться в снежинках
Зима — это не только холод, теплая одежда и скользкие улицы, но и особое настроение, которое незаметно пробирается в сердце. В бесконечной суете будней мы словно разучились замечать, как красиво хрустит свежий снег под ногами. И пусть мы уже давно выросли, но где-то внутри все еще живет маленький ребенок, который ждет чуда. А ведь стоит лишь на миг отвлечься от бешеного ритма жизни, как зима снова станет поводом для улыбок.
- Дочка подбегает с горящими глазами: «Мам, я знаю, что хочу на Новый год! Но боюсь, что посчитаете меня избалованной». Говорю: «Пиши на листочке». В голове перебираю варианты: телефон, планшет... И вот приносит листок. Мои брови взлетают вверх, ведь там написано: «Большой набор полимерной глины»! Ну, избалованней только дочка подруги, которая попросила цветные ручки. © v_more_knig
- Сижу на работе. Звонит начальник и кричит: «Ольга Викторовна, готовьтесь! Подарок несу». Я обалдела. Залетает в кабинет и дает мне... сосульку! Говорит: «Если за 10 минут она в руке не растает, получите премию!» Я похлопала глазами, а потом молча накинула куртку, надела перчатку, взяла сосульку и вышла на улицу. Постояла 10 минут и вернулась, чтобы показать, что выполнила условие. Начальник только было хотел сказать, что так не считается, но я возразила, мол, все по-честному. В итоге выписал премию, причем хорошую. Эх, почаще бы так.
- Раннее зимнее утро, на улице темно и 27 градусов мороза. Стою на остановке уже минут 30, жду автобус до универа, замерзла уже очень. Народу много. Подъезжает маршрутка, и все туда ломанулись. Когда зашла туда я, то заметила только одно свободное место, но его почти не было видно, так как по обе стороны сидели два крупных мужика. Я миниатюрная, но расстроилась, что даже мне будет тесно между ними. Но рискнула и кое-как втиснулась. Ехать-то надо, да и на остановке мерзнуть больше не хотела. Это была моя лучшая поездка! Мужчины оказались такими теплыми, и я очень быстро согрелась! Они были крупные, да еще и в куртках, а мне было так мягко! Вот бы еще разок так прокатиться. © Подслушано / Ideer
- Иду по улице. Какой-то мальчик бежит рядом с родителями, загребает снег, кидает и попадает в меня. Карапуз замер. Я молча беру снег и легонько бросаю в малыша, в куртку. Мальчик изумленно посмотрел на отца, а тот выдал: «Ну что, понял?» © Аноним2248580 / Ideer
- Однажды, бегая по сугробам, я застряла и не смогла вытащить сапог. Пришлось прыгать до дома на одной ноге с шерстяным носком. Периодически останавливалась с задумчивым взглядом, потому что было стыдно перед прохожими. В итоге мама шла вместе со мной откапывать потерянный сапожок. © Подслушано / Ideer
- Шла сегодня из спортзала домой, погода чудесная, так захотелось поваляться в снегу — жуть. Зашла во дворы, кинула сумку на скамейку и плюхнулась в снег... О-о-о, это был кайф. Через пару минут подходит молодой человек с собакой и спрашивает, мол, все нормально? Я ему говорю: «Да, присоединяйся!» И он лег! Пролежали с ним так пару минут, абсолютно молча. Только собака нарушала идиллию тишины. Встали. Он сказал: «Спасибо!» И мы разошлись. © Подслушано / Ideer
- Когда мне кто-то под ноги падает, у меня хватательный рефлекс возникает — поднять и поставить на ноги. Сколько я всяких детей и неустойчивых взрослых в вертикальное положение возвращал — не счесть. Тут иду зимой по рынку, весь в своих мыслях, а там реально каток. И тут мне прямо под ноги падает бабушка. Я на автопилоте ее подхватываю, а в голове тут же срабатывает: здесь лед, надо поставить, где не скользко. Ну и несу ее перед собой на вытянутых руках, благо, она легкая оказалась будто пушинка. Опомнился, когда бабуля начала барахтаться и верещать. © CePblU.Pe6eHoK / Pikabu
- Помню, была зима, падал снег, а я решил научиться печь хлеб. Позвонил маме девушки, сделал все точь-в-точь по ее инструкции и отправил тесто в духовку. Ну и пошел в магазин. Возвращаюсь, а там — мамочки! Тесто, как живое, все росло и будто хотело выбраться из духовки! Оно заполнило ее всю и уже начало вытекать через дверцу! Я в панике — что происходит вообще? Оказалось, у моей будущей тещи всегда был полон дом детей, и она выпекала хлеб сразу по 12-15 буханок за раз. Ей как-то в голову не пришло, что я живу один. © RabidFisherman3411 / Reddit
А парня не смутило, что ингредиенты для хлеба стоят слегка поболе буханки? Раз этак во много
- Прошлой зимой я купила черно-белую куртку и белую меховую шапку. По дороге на работу столкнулась с девушкой в такой же куртке и такой же шапке. Потом еще раз. И еще. К концу зимы мы стали здороваться друг с другом, как старые знакомые. Потом пришла весна, и мы больше ни разу не смогли узнать друг друга без одинаковых-то курток и шапок. Я как будто даже скучаю и с нетерпением жду зимы. Надеюсь, она наденет ту же куртку. И ту же шапку. © Подслушано / Ideer
- Подрабатываю дворником в организации недалеко от дома. Территория располагается на берегу небольшого озера. Зимой сталкиваю туда снег. В этом году решил залить горку. Тетки из организации похвалили: «Какой молодец, детям веселье будет!» Тактично промолчал, не стал говорить, что я сам буду кататься. Мальчик, 33 годика. © rpv5 / Pikabu
- Я долгое время жила на севере. Как вы знаете, зимы там холодные. Мужчины в огромных пуховиках, а женщины в основном в шубах. Как-то раз мы с бабушкой поехали покупать проездной билет на автобус, но началась метель, и видимость, естественно, уменьшилась, поэтому шли мы за руку. Тут у меня падает платочек, и я кричу бабушке, чтобы подождала меня. Возвращаюсь, беру ее опять под руку, и мы идем. Идем до тех пор, пока моя бабушка сзади меня не окликнула. Я шла с чужой женщиной под руку! А она даже не заметила. Вот такие зимние отношения. © Подслушано / Ideer
- Зимой отламываю несколько веточек с разных деревьев, чтобы дома поставить их в вазочку с водой. В тепле они отогреваются, набухают почки... За окном мороз и снег, а у меня в квартире — весна! © Подслушано / Ideer
- Шел в магазин в плохом настроении. Идет мне навстречу мужик в плавках, сланцах и кепке. Падает в сугроб, лежит так минуты 2. Потом резко встает и со словами: «Меня не волнует, я на Мальдивах!» — убегает. Я стоял в шоке еще минуты три. © Подслушано / Ideer
- Зима, утро, −28 °C. По пути на работу ломается автобус, на следующем уже опоздала бы. Подъезжает подходящая маршрутка, но из-за занятой остановки тормозит чуть подальше, у самого опасного «катка». Стою в нерешительности, падать не хочется, а обувь скользящая. Подходят два мужичка из того же сломавшегося автобуса, спрашивают, чего не иду. Услышав мое жалобное «там скользко», вздыхают, хватают с двух сторон под локти и вперед. Дошли. Водитель ржал: «Я бы подъехал». © Подслушано / Ideer
- Бывший муж повез ребенка в лес, кататься на лыжах. Пишет восторженно: «Сынок молодец! Падал, но вставал и шел к финишу! Дошел! Герой!» Сын мне: «Знаешь, мам, в лесу остаться вообще не вариант было». © Poor.Sheep / Pikabu
- Как-то раз собирала мужа на свадьбу к куму. Я, будучи беременной, осталась дома. Муж надел пиджак, начал рыться по карманам и вдруг достал из пиджака 500 евро! Мы оба были в шоке от радости! Со свадьбы нашей так и остались эти деньги, отложенные на что-то, так они и постирались, и прогладились вместе с пиджаком. И как я их тогда не заметила! © Подслушано / Ideer
- Начало зимы, слякоть. Я развожусь с мужем, и очень хочется поныть кому-нибудь близкому, но мама с папой в разводе давно. Папа уехал в другой город, мама сложный человек, с ней трудно разговаривать. Звоню друзьям. Они, мол, без проблем, приходи к нам, мы как раз беляши будем жарить. Прихожу к ним, обалдеваю. Муж подруги поставил тесто (не ожидала вообще от него такого, раньше все время его жена, моя подруга, готовила, а тут он!) и уже начинает его раскатывать. Мы садимся все вместе, лепим, жарим и едим. Представляете? Кухня, стол, над ним лампа светит. Люди сидят и душевно общаются за приятным делом... Именно то тепло, которое мне нужно было. И отлегло. А потом, когда уходила, мне дали парочку беляшей с собой. Я положила их во внутренний карман куртки. И вот иду, та же слякоть, темень и холод. А у меня внутри тепло, и беляши подогревают. © white.shark / Pikabu
- Несколько лет назад зимой возвращалась домой, не ожидая ничего необычного. Открываю дверь подъезда, задумавшись о чем-то своем, и утыкаюсь в заднюю часть лошади. А жила я тогда в блочной пятиэтажке. Немая сцена и голос сбоку: «Можно мы здесь погреемся?» Внимательно смотрю и вижу пони. Думала, что показалось. Как выяснилось, девочки из соседней конюшни увидели незакрытый подъезд и завели животинок погреться. © Подслушано / Ideer
- Шла с работы домой, на улице снег. Возле магазина стоит парень и смотрит на небо, открыв рот. Я подумала, что там что-то интересное произошло, тоже голову подняла. Оказалось, ничего странного нет, он просто ловил ртом снежинки. © Подслушано / Ideer
И все же зима каждый год напоминает нам о том, что чудеса никуда не исчезают — просто нужно дать им шанс проявиться. Стоит лишь позволить себе немного замедлиться, оглянуться вокруг и снова почувствовать ту самую праздничную искру внутри. Наверняка и у вас есть теплые зимние истории, которые согревают сердце. Ждем вас в комментариях.
Утыкаться в заднюю часть лошади - плохая идея. Лошади лягаются. А лягаются они сильно. Очень. Даже если сквозь пуховик и даже если приземляться в сугроб.
Однажды морозным зимним вечером прогуливались с другом (быстрым шагом). Посмотрели на небо и обомлели - там летела целая флотилия инопланетных кораблей! Красные огни на аппаратах подавали друг другу загадочные сигналы! Мы несколько минут на полном серьезе так думали, было реально страшно. Как вы уже поняли, это звезды мерцали, красным почему-то, холодный воздух дрожал и создавал иллюзию полета.