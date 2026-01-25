15 забавных историй о том, что в женской сумочке есть решение на все случаи жизни

Какие тайны хранит ваша сумочка и чем вы можете нас удивить? Возможно, какие-то вещи и мы, и другие читатели возьмем на заметку и забросим в свои рюкзаки, клатчи, тоуты и шоперы.

Еще несколько примеров загадочных сумочек вы можете найти здесь. Но женская смекалка проявляется не только в том, чтобы запихнуть все нужное в небольшую кладь: