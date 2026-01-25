15 забавных историй о том, что в женской сумочке есть решение на все случаи жизни

Народное творчество
23 минуты назад
15 забавных историй о том, что в женской сумочке есть решение на все случаи жизни

Даже дети знают, что женская сумочка — это черная дыра, в которой одновременно все есть и ничего нельзя найти. Хотя дамы уже наловчились одним движением извлекать оттуда нужный предмет. Мы заглянули в женские сумки и нашли там все: от плоскогубцев до телескопической удочки.

  • У меня в сумочке всегда есть зубная щетка, паста и носки. А еще — плоскогубцы. Зачем? Да все очень просто: без них у меня не застегивается сапог. Видели бы вы глаза того человека, который как-то спросил, нет ли у кого плоскогубцев. © Не все поймут / VK
  • Примчался на собеседование на пустой желудок. Кандидатов было несколько, сидим в полной тишине, и тут мой желудок выдает громовое «У-у-у». Меня в жар бросило. А девушка рядом молча протягивает мне пирог в фольге и термос с кофе. Жую, думаю, как к ней подкатить. И тут незнакомка достала из сумочки обручальное кольцо и спокойно надела его на палец. Я в осадок выпал. Уже потом она объяснила, что хотела выглядеть солидно в глазах работодателя, а на самом деле была свободна. К слову, работу мы тогда оба не получили, зато так я познакомился со своей будущей женой.
  • В один прекрасный день в нашей квартире исчезли все вилки. Спрашиваю жену, что происходит. Она молча берет свой рюкзак и вываливает на стол вилок 15. Оказывается, она каждый день вместе с обедом брала на работу новую вилку.

«Чтобы я еще хоть раз искал что-то в сумке жены»

  • Пошел на свидание. Погода отличная, купили мороженое, на лавочку присели, беседуем. Сам не знаю, чего так разнервничался, но все время очки дергал. В итоге расшатался винтик, упал куда-то, дужка отвалилась. Без очков не особо хорошо вижу. Я нервничаю, а девушка спрашивает: «Винтик из чего был?» Думаю, какая разница? И так не до смеха. А она достает из сумки магнит и начинает под скамейкой и возле водить им. И, представьте себе, винтик был найден!
  • На днях меня сын удивил. Купили ребенку жевательные конфеты. Он всегда делится со всеми, поэтому предложил и мне. Я сладкое не особо люблю, говорю: «Положи в мою сумку». Сын удивленно на меня посмотрел и выдал: «Но ты там ее потом сможешь найти?» М-да, в 4 года ребенок уже знает мистические свойства женских сумочек. © Мамдаринка / VK

«Я сама не понимаю, как вмещаю все это в малюсенькую сумочку»

  • В студенчестве отдыхали на берегу реки. Я что-то задумался и вслух говорю: «Вот бы сейчас порыбачить, да снастей нет». Девушка из нашей компании молча открыла сумочку, достала маленькую телескопическую удочку (где-то 30 см в сложенном состоянии, 1,5 м — разложенная), леску, поплавок, коробочку с крючками и грузилами. © CatOfCthulhu / Pikabu
  • Я уже перестал удивляться тому, что в сумочке моей жены помещается все! С виду небольшая сумочка, но там гора карточек, какие-то бумажки, огромная связка ключей, косметика, зеркальце, зонт, телефон, зарядка и наверняка что-то еще. Но сегодня она меня удивила. Сидела спокойно за компьютером, а потом рванула к сумочке и вытащила оттуда рулетку! С деловым видом начала замерять тумбу под телевизором, чтобы новую купить. На вопрос, откуда рулетка, ответила, что всегда ее носит с собой. © Unknown author / Pikabu

«Портативный аккумулятор, кошелек, наушники, бальзам для губ, солнцезащитные очки, шопер, зонт, бутылка с водой, ключи. В эту сумку помещается почти все!»

  • В моей сумке много разной всячины. Но и мой парень, и наши друзья больше всего неравнодушны к набору для ремонта велосипедов. Они все время подшучивают над этим, ведь самого велосипеда у меня нет. © Darksilverbuttons / Reddit
  • Выехали мы компанией на природу. Все отлично, шашлыки, музыка, свежий воздух. Мы с подружками фотографируемся. За шутками-прибаутками треснули мы селфи-палку о дерево. Не страшно, конечно, но обидно. И тут Юлька достает из сумочки своей изоленту. У парней челюсти отвисли, а подруга на них посмотрела и говорит: «Так я всегда ее ношу с собой, мало ли что...»
  • Приехали на дачу, нужно было баллон поменять, а газовую прокладку найти не могу. У супруги спросил, так она в сумочке сразу две штуки нашла. © SSD80 / Pikabu

«По чехлу можно понять, как сильно я люблю собак»

  • Я занимаюсь астрономией. И в моей сумочке можно найти обычный кошелек, ключи, расческу, мятные конфеты и... лазер мощностью 55 мВт с длиной волны 532 нм для случайных наблюдений за звездами. © jevanses / Reddit
  • Гуляли с подругой летом по городу. Вдруг начался сильный ливень. Мы в кафешке все это дело переждали. Выходим на улицу — лужи по колено. А у меня новые замшевые босоножки. Я думаю, ну все, нет у меня их больше. Тут подруга достает из сумочки рулон целлофановых пакетов и протягивает мне: «Надень на ноги по пару штук». Молча все сделала, она тоже. Причем пакеты такие удобные, с завязками. Я удивилась, что она их с собой носит. А подружка с улыбкой ответила: «Катя, у меня же две собаки! Пакеты в каждой сумочке лежат, чтобы убирать за ними, если что». В общем, от добросовестных собачников есть польза.

«Если что, у меня еще и место осталось»

  • У моей сестры раньше была огромная сумка, похожая скорее на ручную кладь в самолете. Однажды она искала там бальзам для губ. За эту минуту она вытащила полноразмерный баллончик лака для волос, маникюрный набор, лосьон, спрей, фен, аптечку и еще кучу всего, что можно было бы найти в сумке Мэри Поппинс. © Unknown author / Reddit
  • Я всегда ношу с собой мяч для игры в гольф. Просто он лучше всего подходит для упражнений, чтобы снять дискомфорт с пяток. © olgamarudova
  • Я вообще не сторонник историй, когда сумка превращается в магазин «1000 мелочей» и стараюсь таскать минимум. Но всегда беру с собой мини-обогреватель для рук в холодную погоду, карманный вентилятор в жару, и зонтик-капсулу в то время года, когда возможен дождь. Эти вещи делают мой день комфортнее при любом раскладе. © Лика Безумная / ADME

Какие тайны хранит ваша сумочка и чем вы можете нас удивить? Возможно, какие-то вещи и мы, и другие читатели возьмем на заметку и забросим в свои рюкзаки, клатчи, тоуты и шоперы.

Еще несколько примеров загадочных сумочек вы можете найти здесь. Но женская смекалка проявляется не только в том, чтобы запихнуть все нужное в небольшую кладь:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее