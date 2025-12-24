20+ комичных историй о том, как женская смекалка побеждает любые обстоятельства

Сейчас нельзя принимать напитки от незнакомых людей - есть вещества без вкуса и запаха, которые отключают волю и с человеком можно делать что угодно. Поэтому в шумных людных барах нельзя оставлять свой напиток без внимания, в идеале вообще крышкой закрывать или ладонью, так как подсыпать могут, когда вы просто отвернетесь на мгновенье.

А недавно видела ролик, в котором мужик просто курил рядом со старшеклассником и тому поплохело, чуть не похитили ребенка - подбежала женщина и забрала мальчика.

Так что правильно девушка сделала, что вылила напиток.