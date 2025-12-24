"А я просто хитрая женщина"
20+ комичных историй о том, как женская смекалка побеждает любые обстоятельства
Мир полон сложных задач, но для некоторых женщин это не повод для грусти, а повод проявить характер. У них есть фирменный рецепт: щепотка авантюризма, стакан здравого смысла, капелька хитрости и внутренняя искорка, которая не дает заскучать. Некоторые называют это женской мудростью, другие — коварством, но результат всегда один: все довольны, а проблема решена за 5 минут.
- «Тетка — мега-крутая, мощная! Я до сих пор под впечатлением! Мурашки бегают по спине. Но, балда, мало денег берет. Я бы на ее месте брала бы тысяч по тридцать!» Это одна моя клиентка перепутала чаты и отправила мне же отзыв про нашу встречу. А я ответила ей так: «Ира, благодарю вас за искренний отзыв! Учитывая ваши пожелания, я повышаю стоимость наших консультаций. Следующая будет для вас стоить 30 тысяч». © nametle_zannapodi
- Когда у нас родилась первая дочь, муж сказал, что памперсы — зло и дома ребенок будет без них. Я согласилась. Но он передумал на следующий же день, потому что всю ночь бегал к ней каждые два часа. Потом мой муж сказал, что я много трачу денег на еду. Я согласилась. С тех пор продукты покупает и готовит большую часть времени он. Я никогда не спорю со своим мужем. Он большой мальчик и если что-то решил, то и воплотить это может сам. © cod_blizosty
- Была в гостях у своего парня. Налил мне чай, а я заметила внутри кружки на стенках полоски. Ну, знаете, когда чай попьешь, следы остаются. Терпеть это не могу, но я и вида не подала. Через несколько дней парень гостил у меня. И я во время мытья посуды между делом заметила, что не люблю, когда в кружках следы остаются. На что он мне ответил: «Да, вот я никогда их не оставляю». В общем, в следующий раз, когда я к нему пришла, все кружки были отмыты. © Карамель / VK
- Мой муж считает, что он глава семьи. Все решения принимает он, хорошо зарабатывает и делает меня счастливой. А я просто хитрая женщина. Я способствовала смене его работы, понимая, что на предыдущей он ничего не добьется. Порекомендовала его своему однокласснику в хорошее место, а муж уверен, что его резюме нашли и выбрали из десятков претендентов. Я всегда намекаю на то, что хочу, оставляю подсказки, и муж в восторге от того, как искусно угадывает мои желания. © My Story / VK
- На выходных мама сказала, что сделает мои любимые пирожки с картошкой. Попросила меня почистить картошку для начинки, пока она будет в магазине. На радостях бросила свои дела, начистила кастрюлю картошки. Пришла мама. Дальше пюре дело не ушло. Ох уж эта коварная женщина. © Подслушано / VK
- Коллега как-то поделилась, как она вычислила два раза, что муж не жил дома в ее отсутствие. Один раз все вилки и ложки дома спрятала, а он ни словом об этом не обмолвился. А второй раз вообще записала показания воды и электричества до отъезда и проверила после. По электричеству явно работал чисто холодильник. А вода не использовалась вообще. © Bether / Pikabu
- Моя любимая история из семейной жизни моих родителей. Отец — заядлый футбольный фанат. Когда он встречался с моей мамой, они ходили на все футбольные матчи на стадион. Папа смотрел футбол, мама наводила уют — пледы, пирожки, чай в термосе.
Так получилось, что центральный матч сезона попал как раз на первые выходные после свадьбы. Папа всеми правдами и неправдами достал на него билеты. Диалог со слов отца:
— Ленка, быстро собирайся! Достал билеты!
— Ты знаешь, я, наверное, сегодня дома останусь...
— Что? Почему? Ты же знаешь, какой сегодня матч!
— Знаю, но раньше я замужем за тобой не была. Так что, пожалуй, откажусь.
Мне 27, и за это время мама ни разу больше не была на стадионе. © Taran44ik / Pikabu
- Моя любимая бабушка — самая хитрая женщина в мире. С завидной регулярностью и актерским талантом бабуля ложится на диван и жалуется: «Юра, у меня что-то голова болит, а я там кастрюльку на газ поставила». 76-летний Юра мчит на кухню и варит суп, режет салат. Потом, конечно, бабуле легчает, и они садятся ужинать вместе. Но вопрос: где, блин, мне найти такого Юру? Я пока изображаю недомогание перед котом, и безрезультатно. © Подслушано / VK
- Приехал в гости к другу. Уют, утро, кухня залита солнцем. Сижу, потягиваю чай, и тут его мама — потрясающая женщина — спокойно разгадывает сканворд за сканвордом. Думаю: а чего бы не подключиться? Говорю: «Давайте вместе поиграем». И вот начинается: она выдает ответы быстрее, чем я успеваю осознать вопрос.
На пятидесятом вопросе, после того как она без запинки назвала реку на севере Монголии, я понял, с кем на самом деле связался.
— Стадо овец, 5 букв.
— Стадо?
— Отара, Арсений!
— Я впервые слышу это слово!
— Ты писатель и никогда не слышал про отару? © arsenynaz
- Надо было собрать журнальный столик — заказала выезд сборщика. Столешница была слишком тяжелой, чтобы поднять ее, не рискуя повредить спину. Даже с учетом того, что я высокая, мускулистая и, вероятно, сильнее 80% других женщин. Поэтому я была в шоке, когда на сборку приехала женщина вполне среднего телосложения. Предложила ей свою помощь. Но эта леди вежливо попросила меня отойти в сторону и деловито собрала столик всего за 15 минут. Думаю, это было лучшее вложение 25 долларов в моей жизни. © Unknown author / Reddit
- Собиралась выходить на работу, но тут наши животные вырвались из вольера. Я так на них рявкнула, что они резко передумали и сразу побежали обратно в вольер. А это были три альпаки, несколько коз и стадо овец. © tkxb / Reddit
- Ко мне подошел знакомиться парень — высокий блондин с таким видом, будто ему никто в жизни ни в чем не отказывал. Принес мне напиток, поставил на мой столик. Я несколько раз вежливо отказалась, но он не унимался. В итоге я вылила напиток прямо на землю, в упор глядя на этого парня и его приятелей. © Unknown author / Reddit
- Во время учебы летом подрабатывала техником в лесном хозяйстве. Проводила в глуши по 8-10 дней, и для некоторых поездок требовался вертолет. В жизни я была та еще модница — каблучки, макияж. А в лесу совсем не пользовалась косметикой, носила старые футболки и брюки-карго.
И вот я пошла на свидание со своим нынешним мужем. Он спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что учусь на факультете экологических наук и летом подрабатываю лесным техником. А еще упомянула, что пару дней назад прыгала из вертолета посреди болота. Он посмотрел на меня, и у него аж челюсть отвисла: «Это... круто. Не пойми меня неправильно, но я бы никогда не догадался, что ты зарабатываешь на жизнь вот так». © HannahwithouttheH / Reddit
- Как-то раз увидела женщину, идущую из продуктового магазина, и офигела. Обе руки у нее были полностью заняты сумками. А на голове она небрежно несла целую упаковку бутылок с водой. Вот это мощь! © Unknown author / Reddit
- Муж моей прабабушки умер молодым, оставив ее с совсем маленькими детьми. Она жила в консервативной сельской местности, и все ожидали, что она выйдет замуж во второй раз, чтобы ферма могла продолжать работать. К ней выстроилась целая очередь женихов. Но вместо этого она сама управляла хозяйством, пока мой дед не закончил учебу и не взял его на себя. Она была настолько крута, что молодые фермеры-мужчины приходили к ней за советом. Прабабушка так и не вышла замуж во второй раз. Я очень ей горжусь, хотя никогда с ней не встречалась. У меня есть медальон с ее фото. Ношу его в дни, когда мне нужна смелость. © MissyMiyake / Reddit
- Парень решил постирать свои кроссовки. И такой еще: «Не дурак, разберусь!» Ха! Они летали в машинке, как в аэротрубе. Попробовал стянуть их полотенцем. Увы. И тут я: «Что бы вы, мужчины, без нас делали?» За секунду решила проблему — просто повесила кроссовки на дверцу за шнурки, закрыла дверцу, завязала маленький узелок, чтобы они не упали, и включила сушилку. Больше никакого грохота, и кроссовки высохли идеально. Он только затылок почесал. © Yogabeauty31 / Reddit
- Как-то на прием приходит женщина в возрасте с жалобами на боли при ходьбе. Ей 67 лет. Такая красивая, ухоженная женщина — бабулей назвать язык бы не повернулся. Спрашиваю: «Как думаете, с чего все началось?» А она выдает, глазом не моргнув: «Я тут учусь садиться на поперечный шпагат...» © maralk1n
- Однажды задерживались с коллегой на работе. Капитально задерживались. Обоих ждали дома. Жена коллеги — мудрая женщина. Не стала ругаться с ним, а просто прислала фото. Коллега в ту же минуту: «Все, пока, я побежал». На фото был натюрморт: тарелка с мясом и жареной картошкой. А мне пришлось всю работу расхлебывать одному... © Cool story / VK
- Муж обожает гулять с нашим малышом. Говорит, что проводят время в парке, но возвращается подозрительно довольный, с хитрецой в глазах. Аккуратно прикрепила к коляске маленький GPS-трекер. На следующий день смотрю маршрут и ахаю: вместо парка они каждый день ходили в пекарню, где муж покупал себе круассан — он тот еще сладкоежка. Я ничего ему не сказала, просто однажды встретила их у выхода из пекарни. Муж покраснел, рассмеялся и признался, что это их «секретный ритуал». Теперь этот ритуал у нас семейный.
- Мелкая я уже была очень хитрая и продуманная. У меня очень красивый, умный и обеспеченный папа. Женщины ему прохода не давали. И вот звонит на домашний очередная незнакомая тетка, просит папу. А я беру трубку и важно ей заявляю, что папочка с мамочкой целуются. И он не может подойти. © My Story / VK
- Знакомой муж привез в подарок абсолютно безвкусную розовую кофточку — без слез не взглянешь. Знакомая тактично поблагодарила. Проходит время. Супруг спрашивает: «Милая, а почему ты кофточку-то не носишь?» А она гениально парирует: «Так берегу ведь!» © prugskok / Pikabu
