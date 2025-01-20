17 теплых историй, которые случились в самое холодное время года

Зима — это не только морозные утра, гололед и утопающие в сугробах машины, но и время, когда взрослые внезапно вспоминают, как это — быть детьми, а уж малыши и вовсе веселятся по полной. И в мороз нас греет не только одежка, но и дружный смех, а еще тепло близких и просто случайных добрых людей. В этой статье мы собрали истории о том, как люди находят радость в зимних деньках — иногда там, где ее совсем не ждали.