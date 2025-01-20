Взрослая тётка поняла, застеснялась и дошла. С руками дошло или с культяпками о мороженным дошла?
17 теплых историй, которые случились в самое холодное время года
Зима — это не только морозные утра, гололед и утопающие в сугробах машины, но и время, когда взрослые внезапно вспоминают, как это — быть детьми, а уж малыши и вовсе веселятся по полной. И в мороз нас греет не только одежка, но и дружный смех, а еще тепло близких и просто случайных добрых людей. В этой статье мы собрали истории о том, как люди находят радость в зимних деньках — иногда там, где ее совсем не ждали.
- Гуляли с мужем и маленькой дочерью в лесу. Природа просто великолепная — много снега, хвойные деревья. Дочурка была в восторге. Бегала по сугробам, дурачилась с папой, наслаждалась свежим воздухом. Мы с мужем заговорились, потихоньку топали вперед, как вдруг дочь подбегает к нам и говорит: «Быстрее, мама, папа, за мной! Я там такое увидела! Вы не поверите!». Она привела нас к широкому ручейку. В нем волшебно отображалось солнце, которое как раз заходило за горизонт. Было ощущение, что оно и правда «ныряет» в ручей. Дочь не могла поверить глазам и говорила: «Мам, я наконец-то нашла место куда прячется солнышко!». Действительно, такую магию можно увидеть только на природе. © Мамдаринка / VK
- Поехала зимой с сыном к родственникам в деревню, ему тогда года четыре было. По ошибке вышли из автобуса немного раньше, чем нам надо было. Ладно, думаю, дойдем потихоньку. Я несу сумку, но к несчастью еще забыла дома свои варежки. Руки замерзли, идти тяжело, начался снегопад. Ребенок мой идет бодрый, а я начала ныть, так как руки очень болели. И сынуля, совсем еще кроха, начал меня поддерживать: «Не плачь, мамочка, уже скоро дойдем, давай я сумку понесу, вот возьми мои рукавички». Мне стало стыдно, такой маленький и такой отважный у меня сынок. Я взяла себя в руки, мы обнялись, улыбнулись друг другу и скоро дошли до родственников. © Мамдаринка / VK
- Когда приезжаем к родителям в деревню, любим с сестрой сходить в баню. А зимой еще и нырнуть в сугроб. В тот раз на «мягкость» место приземления проверяла я. Потыкала, снег показался пушистым. Знамо дело, решили прыгать после парилки. И прыгнули. Кто же знал, что пару дней назад была оттепель и мягкими были только первые 30 сантиметров, а дальше непробиваемый наст. В общем, наши пятые точки были нещадно исцарапаны. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
«Деревенские бани»
- Этой зимой осознала, что еда решает любые проблемы. Муж купил билеты на курорт, поехали с ним в горы, там устроились в небольшом домике и отправились в поход на вершину. Я так сильно устала за это время, не хотела ничего, только жаловалась любимому на то, что он устроил мне «ужасный сюрприз». Успели несколько раз поссориться из-за этого, но вот уже на самой вершине оказалась шикарная пиццерия, где готовили на дровах. Съели две пепперони, после чего помирились и поняли, что ссорились из-за пустяков. © Мамдаринка / VK
- На улице бесились с парнем, кидались снежками. Я случайно запулила в проходящую мимо бабулю. Любимый благородно взял вину на себя. Бабка вместо того чтобы скандалить, попросила его подойти поближе. Он подошел, опустил голову, ожидая нравоучений, а бабуля взяла и резво набрала в руки снега и засыпала его ему за пазуху.
- Как то утром смотрю в окно — соседка вышла с внучкой лепить снеговика. А бабушка, видимо с навыками строителя — взяла с собой коробку картонную, лопатку. И так быстро лепили — я аж засмотрелась, снег в коробку, трамбует, сверху еще, потом лопаткой обрубила углы, ну прям промышленный скульптор, а не бабушка. В итоге за короткое время сваяли отличного снеговика, надели на него ведерко красное из-под майонеза, глаза, нос-морковка, руки-ветки, прям зашибись все, пофоткались и ушли. Я посмотрела-посмотрела, взяла широкую зеленую елочную гирлянду, пошла завязала шарф снеговику, еще круче стало.
Потрясающий Тоторо! Как они только ушки такие сделали, чтобы торчали и не обваливались, они же тоненькие?
«Снеговик недалеко от моего дома. Это Тоторо!»
- Вчера приехали к моей маме — я и две дочки, а муж с сыном дома остались. Пошли копать вокруг дома траншею, чтобы дом не отсырел, когда все таять начнет. Сугробы выше окон, и траншея глубокая получилась. И в ней мы еще тоннели нарыли, в сторону сугроба и соединили их проходами между собой. Старшей дочке 9 лет, младшей 4,5. Как думаете, кто дольше всех ползал и копал эти тоннели? Конечно, мама 30 годиков от роду. Пять часов провела на улице, периодически ко мне выходили дети. Вспомнила детство по полной программе! © Мамдаринка / VK
- Муж в детском саду ждал фотосессии деток, чтобы переодеть сына. Ну и пока ждал, ему поручили горку построить на площадке. Он начал разгребать снег, все складывал в один сугроб, очень старался и почти очистил от снега всю площадку. Очень гордился тем, что их горка больше, чем у других. И тут из окна нашей группы нянечка кричит: «Это не наша площадка!» © Мамдаринка / VK
- Пошли с мужем на родник за водой, морозы крепкие стояли и вокруг родника все заледенело. Осторожно подошли, набрали, как обычно, шесть пластиковых бутылок по 5 литров, и тут поняли, что с полными бутылками нам по гололеду обратно не выйти. Выбирались ползком толкая их перед собой. Картина маслом: поздний вечер, луна, тишина и мы ползем. Я еще в шубе норковой при этом — утеплилась. © Ольга Давыдова / Dzen
«Зимний пейзаж»
- Поехал в этом году на горнолыжный курорт и впервые в жизни стал на лыжи. Нанял инструктора — бедняга еще не знал, что его ждет. Всего час занятий — и вот он, мой первый спуск. В общей сложности, с трассы я вылетел раза четыре. Никогда не забуду глаза инструктора в тот момент, когда я с криком: «я забыл как тормозиииииить...» — уезжал в лес. По-моему, седины у него в волосах точно прибавилось. Когда он нашел меня, весело лежащего в расщелине под поваленным деревом, я думал, он натурально заплачет. А когда мы добрались таки до конца трассы, этот бедный человек неистово благодарил высшие силы за то, что все закончилось. © Палата № 6 / VK
- Весь день шел густой снег и к вечеру мы пошли с дочкой гулять. Нашли глубокие сугробы, прорыли ходы, навозились с визгом и хохотом. Потом оборачиваюсь случайно и вижу картину: стоят человек пятнадцать китайцев — неподалеку отель — с каменными лицами и молча за нами наблюдают. Ну мы еще немного в снегу побарахтались, но неудобно как-то под такими взглядами. Отряхнулись и пошли домой. Через какое-то время слышу за спиной дикий рев и крики, в ужасе оглядываюсь, а там... Все китайцы плюхнулись в сугробы и с воплями там ныряют в снегу, возятся и кидаются снегом. А старшая этой группы вокруг бегает и руки заламывает. © Александра Позднякова / Dzen
- Было это два года назад зимой. Гулял я как-то по улице и от нечего делать присоединился к пацанам во дворе, которые играли в снежки. Бесимся мы значит, и тут подкинутый мною большой кусок снега случайно залетает прямиком в открытое окно на первом этаже. На двор опускается гробовая тишина. Из окна выглядывает девушка, вдруг начинает смеяться и отправляет обратно мне мой снежок. Так и познакомились. Сейчас уже готовимся к свадьбе. © Короче говоря / VK
«Зимние развлечения»
- Как-то папа под новый год взял топор и прямо в домашних тапочках и без куртки ушел в лес за елкой. Мне 5, за окном темно, в лесу наверняка волки бродят, а мой папа-герой не побоялся ни мороза, ни волков и принес таки елку! Я всегда знала, что мой папа самый лучший, но это уже было что-то из репертуара супермена. Только повзрослев, я поняла, что елка дожидалась своего часа у соседей. Но это ничего не меняет, мой папа был любящим и заботливым отцом. © GN / Dzen
- Была в Австрии на горнолыжном курорте. Еду с горы, любуюсь пейзажами, а недалеко от меня едут бабушка с дедушкой на лыжах и громко ругаются. В силу того, что немного знаю немецкий, слышала некоторые фразы типа «ты постоянно ноешь и ноешь» или «как я с тобой еще уживаюсь». Тут в один прекрасный момент бабушка распласталась на снегу. Дедушка сразу поменялся в лице, отстегнул ее лыжу, поднял, отряхнул, помог снова встать на лыжи, поцеловал ее и сказал: «Ich liebe dich!» Это по-немецки «я тебя обожаю». © Короче говоря / VK
- Везла на санках дочь и племянницу. Дочь кричит мне: «Но-но, лошадка». На что племянница ей отвечает: «Ты что такое говоришь?! Разве твоя мама лошадь?» Мысленно расплылась в улыбке умиления. И тут племянница продолжила: «Сейчас же зима, значит твоя мама — олень!» Чуть в сугроб не въехала. Детишечки! © Мамдаринка / VK
«Зимняя калина»
- Как только начал снег падать, у моего сынишки появилось хобби — брал метелочку из дома, ходил по двору и смахивал снежок с номерных знаков у машин, ну и там, где мог достать. Сегодня выходим из дому, и меня окликает какой-то симпатичный мужчина. Он спросил у меня разрешение, присел на корточки перед сыном, протянул ему кулечек конфет и сказал, что это за то, что он «доблестно боролся со снегом всю эту долгую зиму». © Палата № 6 / VK
- Дочери три года. Навалили снег бульдозерами, этажа до третьего почти. Лезет на верх и скатывается. Уже в рев, плачет, но ей надо наверх. Все уже смотрят на нас, говорю: «Пошли домой, завтра попробуем». Нет! Лезет. Сползает. Лезет. Слезы, обида. Залезла. И в ладоши хлопает, счастливая! Думаю, далеко пойдет. Через обиды и слезы, но своего добьется. Честно говоря, гордость взяла. Мне бы ее упорство. © marf1732 / Pikabu
А вот еще несколько историй, которые доказывают, что никакой мороз не помешает нам быть счастливыми:
Комментарии
В этом году у нас тёплая зима, но перепады температур никуда не делись, поэтому часто вот такая красота
Сегодня в парке рядом с домом, ближайшее замкадье. Январт, мать его