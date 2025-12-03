Рассказ: "Робот, попугай и кот". У нас есть робот-пылесос по имени Боб и шаловливый котенок Добби (периодически Лопоухий троллейбус-когда сильно достанет). У Добби много игрушек, есть у него и попугай размером в пол-Добби. Три часа ночи. Просыпаюсь от того, что пылесос долбится в дверь спальни, желая срочно навести чистоту. Я вскакиваю, Боб уже обиделся и уехал в салон. Бегу туда, смотрю Боб катает на спине попугая кота, а кот сидит на диване и смотрит на это квадратными глазами. Я сначала думала орать на кота, но увидев всю комичность ситуации, меня разобрал смех. Прибежал младший сын, его тоже разбудил пылесос. Посмеялись вместе, сняли попугая, загнали Боба в домик. Долго не могли уснуть представляя картину, как кот катает попугая на пылесосе. Жаль не догадалась сделать фото.
20+ случаев, когда умная техника решила добавить в жизнь своих хозяев огонька
Кажется, что почти вся современная техника обрела сознание. У утюгов, плит и холодильников есть специальные датчики, колонки поддерживают с нами неприхотливую беседу, даже розетки и лампочки бывают умными. Порой это здорово помогает нам в жизни, но иногда приводит к неожиданным конфузам. Мы решили собрать истории от людей, которые еще не скоро забудут общение со своими разумными агрегатами.
- Неожиданно обнаружила в приложении «умный дом» нашу колонку, которую бывший муж год назад забрал. Я возьми и позвони на колонку. Мы с супругом друг друга заблокировали, если что. Муж снимает трубку и говорит: «Это ты?» Я в шоке, откуда он узнал. Оказывается, колонка ему вслух озвучила, кто звонит. Мы минут пять не могли перестать ржать, а в конце он сказал: «Ты сделала мой день!» © powdercooks
- Кошка стащила кусок копченой селедки. Спрятала. А робот-пылесос ее заначку нашел и вымыл всю квартиру селедкой. Почувствуй свежее дыхание. © Ketbest / Pikabu
- Недавно решила сварить овсяную кашу на завтрак перед сном — мне так удобнее. Поставила на плиту и решила минут 15 на диване полежать, в телефон позалипать. Легла в час ночи, открываю глаза — на часах 7 утра. Пулей лечу на кухню: там же каша варится! Повезло, что у нас плита сама отключилась, спасибо умной технике. Но до этого момента каша все-таки смогла превратиться в один сплошной горелый комок. Я прозвала это блюдо «карамелизованная овсянка». © zheeharka / Pikabu
- Научила свою бабулю пользоваться функцией на телефоне, когда он голосовые сообщения в текст преобразует. Одна незадача — в процессе записи бабушка никогда не уменьшала звук на телике, да и дед ей параллельно что-то орал. В результате расшифровка ее посланий была делом увлекательным, но непростым. Например, я получала такие сообщения: «Ладно, может быть, все верно, надеюсь, это все, что там написано. Удали, черт возьми. Не могу говорить такие вещи. Это хорошо, может, и работает. Пятница подойдет. У меня все хорошо. Это уже слишком, дорогая...» Хорошо, что бабушка потихоньку научилась с этой штукой управляться. © h3yw00d / Reddit
- Умные колонки — это что-то с чем-то. Нашу как-то пробудил к жизни собачий лай. Она тут же заявила: «Это лает собака, а хотите послушать, как трубит слон?» И тут же прислала мне на телефон фотку немецкой овчарки. Иногда колонка без всякого предупреждения врубает музыку. Однажды я рявкнула на это: «Фу, остановись!» А она в ответ: «Неподалеку находится 15 стоянок для фур и одна заправка.» © zoeygirl** / Reddit
- У меня нет умной колонки. Но мастер маникюра рассказывала, что как-то ссорилась с мужем. И тут колонка включилась в процесс с вопросом: «Мне вызвать полицию?» © vokrugkati
- У нас появился новый член семьи — робот-пылесос. Сыну два года, и он стал с ним намного послушней. С прогулки теперь уходит домой спокойно, потому что дома пылесосик скучает! Утром встает и первым делом бежит к нему. Спать чадо тоже укладывается радостно — старается не разбудить пылесосик, который уже отдыхает. © Не все поймут / VK
- У меня однажды ночью отключили электричество. Когда врубили обратно, пылесос радостно оповестил об этом воплем: «Charging!» Аж подпрыгнул на кровати. © Wares10 / Pikabu
- Как-то ночевал у друга. Они с женой серьезно подошли к вопросу установки «умного дома». Он у них все контролировал: музыку, свет, занавески. Думаю, даже дверь входную открывал и закрывал. Жена друга была на последних месяцах беременности и быстро спать собралась. И тут выясняется, что «умный дом» почему-то отказывается гасить свет в спальне. А выключателей у них нет. Пока мы с другом ковырялись, чтобы разобраться, в чем дело, супруга окончательно разозлилась и заявила, что выкинет этот «умный дом» подальше. Свет в спальне тут же погас. Так мы и не разобрались, в чем было дело, но порядком удивились. © HandsomeLakitu / Reddit
- Ругались с мужем конкретно. Он уже сердито орет: «Ты мне вообще никогда не говоришь приятных слов!» Я стою, дышу как дракон, и тут внезапно включается наша умная колонка. Говорит ровненько так, без эмоций: «Вы прекрасный человек и заслуживаете любви.» Мы оба в ступоре. Минута тишины, потом я начинаю хихикать, благоверный сдерживает улыбку, но сдувается. Заявляет: «Вот, даже техника за меня вступилась.» Колонка победила. Мы, кстати, помирились. Теперь, когда я злюсь, супруг подходит и говорит: «Скажи что-нибудь хорошее. Или колонку позову». © Мамдаринка / VK
- Я тут недавно чуть инфаркт не схватила. Мужа дома нет, валяюсь, читаю книжку, тут слышу в квартире тихие мужские голоса. Понимаю, что они звучат с кухни. На полусогнутых ногах ползу туда. Никого нет, а голоса есть — планшет вещает. Оказалось, что если приложение не закрыть и не нажимать на паузу, а просто заблокировать планшет, то через несколько часов воспроизведение само продолжается. При этом экран планшета не включается, остается заблокированным, а идет только звук. © Unknown author / Pikabu
- У нас однажды умная колонка кукухой поехала. Возвращаемся домой, а стены аж трясутся от громкой музыки. Выключили устройство, а потом смекнули, что у нас там программа специальная стояла, и эта штука уже часа четыре без перерыва орет. Больше всего было жалко наших бедных котов, которым этот концерт слушать пришлось. © pictonbug / Reddit
- Решила мужа порадовать и прикупить новое нижнее белье. Встречаю его, демонстрирую обновку и говорю: «Ну как? Нравится?» И тут врубается наша умная колонка и выдает: «О да!» В общем, быстренько я этот агрегат вырубила и закинула от греха подальше. © CuteWolverine / Reddit
Стены тряслись от громкой музыки, а вам жалко котов??? А соседей, которые это слушали, не жалко? Ещё не известно, что у вас там играло...
- У меня во времена студенчества был огромный принтер. Очень навороченная штука, в которой я совершенно не разбиралась. А через полгодика оказалось, что устройство еще и разговаривает. В 3 часа ночи это чудо техники громким мужским голосом заявило: «Бумага закончилась!» Учитывая, что жила я одна, мужской голос посреди ночи в квартире меня порядком напугал. Отключить так и не смогла, и он периодически продолжал болтать, но я к нему привыкла. Потом через пару лет бедняга сломался, и я его выкинула. © FemmeDuNord / Pikabu
- Я любил над женой подшутить. У меня комп всегда дома включен, ну и к колонкам подсоединен. Заходишь удаленно, запускаешь переводчик, печатаешь текст, например: «Иришка, мне скучно, ну поиграй со мной», делаешь звук потише и запускаешь «говорить голосом». Супруга быстро привыкла, я ей иногда и анекдоты так начитывал, а вот дети поначалу пугались. © Terravetus / Pikabu
- Я уже десятый сон видела, когда в три ночи на умной колонке неожиданно включилась аудиокнига «Властелин колец». Причем ладно бы техника начала этот эпос с самого начала читать. Нет, она выбрала эпизод, где Фродо оказывается в логове паучихи Шелоб. А у меня, на секундочку, арахнофобия. Не очень-то приятно проснуться посреди ночи от рассказа о гигантском пауке. © The unknown author / Reddit
- Вернулись тут домой и застали такую картину. Наш кошак сидит на подоконнике и пытается жучка на занавеске поймать. Рядом стоит умная колонка. И вот, когда котейка в очередной раз к добыче тянется, колонка вдруг начинает мяукать. Причем эта запись голоса нашего кошака. Подумала: «Господи, да что тут без нас вообще происходит!» © DaddyHojo / Reddit
"... В 3 часа ночи это чудо техники громким мужским голосом заявило: «Бумага закончилась!»...
Я также иногда из туалета жене кричу...
- У нас есть робот-пылесос на голосовом управлении, а еще он трудоголик. Почему-то именно команду «закончить работу» он выполнять наотрез отказывался. А выключить порой надо было срочно, потому что пылесос шумел и будил дочку. Короче, перепрограммировала и заменила «закончить работу» на «а ну, тихо!». И все, теперь он меня понимает. © Мамдаринка / VK
- Мы с парнем спать легли, вдруг слышу тихий шепот. Думаю, Костя бормочет, а он мне: «Это ты что-то сказала?» Решили, может, соседи разговаривают или трубы шумят. А оно все бормочет. Знатно перепугались, а через минут 40 наконец-то нашли под диваном новые наушники моего парня. Оказывается, они, когда разряжаются, начинают об этом оповещать. Теперь во избежание подобных ситуаций моя половинка заряжает их чаще. © YellowPlasticine / Pikabu
- Как-то с женой и в шутку спорили, кто кого больше любит: я — супругу или она — меня. Ну, я возьми, да и спроси с дуру нашу умную колонку: «Скажи, а кого я больше всех люблю?» В ответ раздается: «Свою подружку Аню». Крепко мне от жены досталось, пока не признался, что возлюбленная — это Анна из «Холодного сердца». Мне нравится мультик, и друзья надо мной вечно прикалываются. Вот и сказал им шутку, что Анна — моя подружка. Кто ж знал, колонка это услышит, а потом воспроизведет. © Alfredoxrock / Reddit
- Затеяли мы ремонт и пригласили подрядчика. Он все осмотрел, сидит за столом, составляет смету, мы спокойно ждем. Вдруг врубается умная колонка и начинает давать нам советы, как избегать неловких пауз в разговоре. Вот спасибочки! © BabyEatinDingo / Reddit
А у вас когда-нибудь чудила умная техника? Хотели бы вы обустроить себе «умный дом»? Делитесь в комментариях.
