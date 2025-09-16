20+ строчек из школьных сочинений, которые учителя не удержались и зачитали всему классу
Детские школьные сочинения — это настоящий кладезь перлов, удивительных наблюдений и непредсказуемых сюжетов. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь хорошо посмеяться: следующие истории наверняка поднимут вам настроение.
А бонус с коротенькими перлами из школьных сочинений понравится даже тем, кто совсем не любил школу.
- Вчера ночью я проснулась от яркого света, который бил мне прямо в глаза. Оказывается, моей 7-летней сестренке надо было написать сочинение про свою семью, где подробно описывается внешность каждого человека. Но она не знала цвет моих глаз, вот и решила проявить смекалку и посветить фонариком для более детального рассмотрения. Посмеялись, обещала больше так не делать. На следующий день приходит из школы с тройкой за сочинение. Спрашиваем, что не так. А она объясняет: «Я так и не увидела цвет глаз Насти (то бишь меня), поэтому и написала, что они у нее закрытые, потому что она спала». Смеялись всей семьей. © Не все поймут / VK
- Дочке в школе задали написать сочинение о своем домашнем любимце. Она написала о нашем коте Пирожке. Приходит из школы вся в слезах, показывает сочинение, а там внизу оценка — тройка. И замечание: «Алиса, не нужно фантазировать». Читаю сочинение, и в глаза бросается фраза: «Мой кот желтый и пушистый. Он очень любит играть с мячиком и сидеть на подоконнике». А у нас и правда желтый кот. Приписала внизу: «Кот действительно желтый, не верите, приходите в гости». На следующий день учительница, которая живет в соседнем подъезде, и правда пришла. Принесла пирожные и с ухмылкой на лице поинтересовалась, где же тот самый желтый кот. Выходит Мурзик. И челюсть учительницы медленно отвисает. Мы с мужем долго смеялись. А заодно и рассказали, как Мурзик подцепил редкий вид грибка, и наш продвинутый ветеринар полностью вылечил его, посыпав перетертой куркумой. Но только вот кот теперь желтый, даже после купания. Через годик-два регулярных приемов душа с шампунем и побелеет. А пока мы временно переименовали его в Пикачу. © Палата № 6 / VK
- В школе дали задание: написать сочинение на тему «Осенний лес». Написал. Получил 2. После этого тупо переписал отрывок из произведения Паустовского про осенний лес. Получил оценку 3 с комментарием «Чуть лучше». © anarchy19 / Pikabu
- В шестом классе мой сын в школе на перемене каким-то образом потянул шею. Надели ему воротник Шанца, дали больничный. Через месяц примерно они писали домашнее сочинение. Так мой его начал так: «Когда я свернул себе шею, то жизнь моя сразу наладилась». © СветланаБезрук-л9г / Фактория / YouTube
- Работаю учителем начальных классов. У меня тоже бывают веселые минуты при проверке сочинений. Один мальчик упорно везде писал «в заде» вместо «сзади», например, «По дорожке шел ежик, а в заде у него ежиха и ежата». А в прошлом году писали сочинение по картине «Девочка с персиками». При подготовке рассказала ребятам, кого изобразил художник, кто такой Савва Мамонтов [меценат, отец Веры Мамонтовой, которую Валентин Серов изобразил на картине «Девочка с персиками» — прим. ADME], и вот проверяю работы... В последнем сочинении нахожу шедевр: «На картине художник изобразил дочь Совы Мамонтовны»! © grasilda7610 / Фактория / YouTube
«Такое ощущение, что это мое сочинение»
- Сын писал сочинение «Как я забочусь о природе». Про орфографию и корявые буквы промолчу, а текст был следующий: «Поливаю цветы. Кормлю муравьев. Экономлю воздух, 30 секунд не дышал». © Не все поймут / VK
- Моя сестра Полина недавно окончила школу. И вот рассказала она мне занятную историю. Как-то в классе 6-7 на уроке языка учительница задала тему сочинения «Что я умею хорошо делать». Сестра решила поделиться своим умением варить щи. Однако в процессе написания немного перепутала рецептуру и мясо в щи положила варить уже после всех остальных ингредиентов! После того как стало известно, кто как написал сочинение, учительница сказала всему классу: «Ребята, Полину замуж не берите, она супы варить не умеет!» Сейчас сестре почти 19, и она встречается с сыном этой учительницы... © Палата № 6 / VK
- В 9-м классе нам задали написать короткое сочинение на тему «Что такое любовь». Я долго думала, но ничего не приходило в голову. Тогда я пошла к отцу. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Любовь — это когда смотришь на любимого человека и понимаешь, что хочешь от него детей... А потом эти дети приходят к тебе и достают тебя глупыми вопросиками». Я так и написала, но учительница почему-то поставила мне 2. Тогда я подумала, что отец просто пошутил. А вот сейчас смотрю на мужа, понимаю, что хочу от него малышей, и думаю, что мой папа прав был. © Не все поймут / VK
«Я думаю, что у ребенка отличный слог и чувство юмора»
Что с подчерком??? На русском уже разрешают писать печатными буквами?
- У меня сестра как-то в сочинении «Как я провела лето» написала: «Все лето я собирала навоз». А дело в том, что ее отправили в деревню к дедушке, там как раз расширяли огород и строили новые теплицы, для заполнения которых нужны были удобрения. Вот и прошло ее лето в сборе навоза коров и лошадей. © eavest23 / Pikabu
- В 5-м классе на сочинении «Как я провел лето», один парнишка написал: «Лето провел хорошо». И все. И ему вполне справедливо поставили 5 за грамотность и 2 — за содержание. © Ui***tmenya / Pikabu
- Один из моих учеников как-то написал в сочинении: «Весной в скворечнике птицы высиживают яичницу». © ---oi4ek / Фактория / YouTube
- Муж рассказывал, что тоже в начальной школе писал сочинение про лето. Написал, как с парнями в деревне лягушек ловили, как в заброшенный дом лазали, как печку топили. А в конце дописал: «А потом мама забрала меня в Испанию на 2 недели. Там было скучно». © FemmeDuNord / Pikabu
«Послезавтра — итоговое сочинение. Уровень подготовки:»
Суть в том, что девочка из первой истории написала не «навоз».
Ну и жаль, если честно, ребенка с таким летом.
- Как-то, еще лет 40 назад, учительница в школе посвятила целый урок чтению наших сочинений. Было много шедевров, но больше всего я запомнила фразу моего соседа по парте: «Голова у зайца была прямоугольная, как яичко». © marina_maybe / Фактория / YouTube
- Как-то в начальной школе вместо «по небу летели синие птицы» я написала «по небу летели синие пиццы». © Demimaska / Фактория / YouTube
- Сын пришел из школы с заданием написать сочинение на тему «Моя семья». Весь вечер сидим, сочиняем, обсуждаем, что писать. Я стараюсь помочь, но он все делает по-своему. В итоге приносит домой сочинение, я читаю и начинаю громко ржать. Там, сын пишет, цитирую: «Моя мама — главная в семье, потому что она всегда знает, что делать, а папа — ее помощник». Показала мужу, теперь мы шутим, что он мой заместитель, и муж смеха ради просит меня: «Начальник, отпустите сегодня с ребятами отдохнуть после работы». © Мамдаринка / VK
Бонус: несколько жизненных перлов из сочинений одной-двумя фразами
- «Осень, коровы полетели на юг. Люди старались без надобности не выходить из дома». © МаксимСафронов-б9ы / Фактория / YouTube
- Когда-то моя одноклассница написала в сочинении: «Катерине жилось свободно, как птице в клетке!» © larisaodoyo3408 / Фактория / YouTube
- Никогда не забуду сочинение младшего брата. Слово в слово: «К Герасиму я отношусь не так уж и плохо. Мне его даже жалко. Он мне нравится потому, что никогда ни на кого не кричал, так как был немой». © ВасилисаВетрова-э5о / Фактория / YouTube
- «Раскольников снимал квартиру, хозяйка каждый день напоминала о квартплате, это хоть кого с ума ведет». © zara4229 / Фактория / YouTube
А какие перлы на сочинениях или изложениях выдавали ваши дети, ваши одноклассники или, может быть, вы сами?
