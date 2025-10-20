18 историй о том, как люди пытались схитрить, но их быстро раскусили
45 минут назад
Многие из нас обожают придумывать гениальные (как нам кажется) схемы, чтобы обойти систему, сэкономить или просто выкрутиться из неловкой ситуации. Иногда это срабатывает. Но чаще с треском проваливается в самый неподходящий момент. Мы подготовили 18 уморительных историй о людях, чьи хитроумные планы раскрылись самым неожиданным и смешным образом.
- Супруга уезжала на выходные к маме. Теща приболела. Я, со своей стороны, сославшись на недомогание, остался дома. Особо ничего не планировал. Но неожиданно холостой товарищ позвал в гости, и я не смог отказать. В общем, жена за порог, а через полчаса и я ушел. В редкие созвоны с ней на этих выходных, я старался говорить кратко, чтобы не спалиться, ссылаясь на больное горло. И вот то ли чуйка у нее сработала, то ли еще фиг знает что. Но, по возвращении (а я тоже отсутствовал дома все выходные), она напрочь отвергла мои заверения в домоседстве, предъявив мне заранее сделанную пометку на рулоне туалетной бумаги! И, как я потом обнаружил, отмотав пару метров, еще одну! Если бы я был выходные дома, по-любому использовал бы туалетную бумагу по назначению! Факт! Никогда бы не догадался так сделать! © Bether / Pikabu
- Сын утром не хотел идти в садик. Я ему сказала, что это его работа, и мне тоже надо на работу — хотела схитрить. А он мне в ответ: «Мам, а какая у тебя работа?» А у меня, как бы, нет работы... Получается, мне можно дома сидеть, а ему нельзя. © krasivogradova
- На прежней работе обеды разогревались в большой муфельной печи. И вот у девушки Кати стали ее обеды пропадать. Обеды у нее были хорошие, с большим количеством мяса, а вместо этого ей оставался жидкий суп или какая-нибудь муть. В конце смены этот неизвестный подбрасывал ей в сумку грязный судок и даже не пытался его помыть в знак благодарности. На кого только не думали, кого только не подозревали — и, как водится, вора нашли случайно. Одна девушка забыла свой обед в сумке и попросила Катю, как более свободную, забрать его и поставить греться. Катюха пошла, а через время слышим из столовой крик. Забегаем — а там мастер смены, вся растрепанная, с головы на нее стекает жаркое. Со слов Катюхи, заходит она в столовую, куда рабочим до обеда можно было зайти один раз — поставить обеды греться, а мастерица сидит и спокойно жрёт Катюхин обед. В знак оправдания виновница смогла сказать только одно:
— Я перепутала обеды. © Hahname / Pikabu
- Когда мне было лет шесть, меня уже подлечили от простуды, и маме надо было выходить на работу, но она взяла еще отгул на неделю. В те дни ей должна была позвонить приятельница по работе. Мама просит меня: «Ты, главное, кашляй погромче, чтобы женщина слышала». Ну, я не слишком отличалась хитростью, и вот наступил час икс. Мама уже пять минут разговаривает по телефону, а я сижу и смотрю на нее, а потом как выдам: «Мам, а когда кашлять начинать?» Маме так неловко стало, а мне, узнав про эту историю, до сих пор стыдно, хоть я и была ребенком. © Не все поймут / VK
- Свекровушка пришла с тортиком, села, сложила руки и проникновенно начала: «Анечка, ну ты же знаешь, что у нашего младшего сыночка сейчас сложные времена. Разбил машину, а ему нужно и детей в школу отвезти, и самому на работу добраться. Уговори мужа помочь его брату». Тут заходит муж и спрашивает, о чем разговор. Я говорю: «Твоя мама просит, чтобы я усыпила твою бдительность и хитростью выманила согласие на помощь брату. Как ты на это смотришь?» Муж отвечает: «Ага. Мама, я еще раз повторяю: я не буду возить на своей машине брата и его детей по их делам — до школы и до работы прекрасно ходит общественный транспорт. Отдавать свою машину тоже не буду. И твои „хитрости“ меня достали». Свекровь обиделась, фыркнула и ушла, забрав торт. © Палата № 6 / VK
- Утром, когда младший уходил в школу, он крепко обнял жену и долго держал. Она мне сказала, и мы начали переживать — возможно, что-то происходит у него, уже 11 лет, переходный возраст. Оказалось, что этот хитрюга специально обнимал ее так долго, чтобы что-то там успело загрузиться на его телефоне по вай-фай. © rustem.ess
- Еду спокойно в метро. На станции в вагон заходит беременная девушка, совсем молоденькая. Один из сидящих сразу уступил ей место (как ни странно). Она поблагодарила его, села и начала поглаживать животик. Когда объявили ее остановку, девушка ринулась к выходу, и вдруг из-под кофты у нее выпадает подушка! В ужасе, что ее раскусили, она пытается пробиться сквозь толпу. Парень, уступивший ей место, поднял подушку, протянул ей и с улыбкой сказал: «Девушка, у вас тут ребенок выпал». © Не все поймут / VK
- Подарил жене золотые серьги. Сам выбирал, старался, думал: «Все, точно понравится». Она радовалась, обнимала, крутилась перед зеркалом — я успокоился. А сегодня случайно натыкаюсь на объявление на интернет-барахолке: там мои серьги. Цена, описание, фотки... ее фотки. Думаю: «Ну ладно, может, совпадение?» Но вечером она приходит с работы в слезах: «Я их потеряла!» Стою, смотрю, слушаю этот спектакль и думаю: почему нельзя просто сказать, что не понравились? Отдай обратно, выберем другие, продадим вместе... Но зачем этот цирк с потерей? Теперь мне непонятно: обидеться или похлопать за такую актерскую игру. © Не все поймут / VK
- Продаю гараж. Район хороший, расположение удобное... Дал объявление, указал цену 380 тысяч. Звонит мужик. После стандартных расспросов о площади, расположении, документах говорит:
— Ну вот, вы 360 хотите, это последняя цена? Если бы скинули десяточку, я бы не раздумывая забрал.
— От той цены, что в объявлении, десятку готов скинуть. Если устраивает, через пару часов могу показать гараж.
— Ну хорошо. Через два часа подъеду.
В общем-то, я был готов и за 350 отдать. С тем расчетом и поехал показывать. Приехали. Открываю гараж, мужик тот походил, посмотрел и выдает:
— Значит, вы за него хотите 300? А ведь тут еще пол заливать, крышу менять... За 250 заберу.
— Ну, пошли.
— Куда?
— На улицу.
Вышли из гаража, я молча закрыл ворота, повесил замок, сел в машину и уехал. Пол, кстати, два года назад залит десятисантиметровым слоем по арматуре. И крыша новая. © Unknown author / Pikabu
- Создала фейковый аккаунт с фотографиями красивой девушки на аватарке. Спустя несколько месяцев в друзья добавился обалденный красавчик: плечистый, с изумительной улыбкой, голубоглазый, просто мечта. Естественно, я подумала, что это такой же фейк, как и я, и начала с ним переписываться, флиртовать, пытаясь вывести его на чистую воду. В итоге он позвал меня на свидание. Тихонько хихикая в кулак, я согласилась, рассчитывая увидеть на месте какого-нибудь коротышку, но офигела, когда увидела молодого человека модельной внешности там же, где мы договорились встретиться, со стаканом кофе в руках. Подошла к нему на подкашивающихся ногах, извинилась за обман — а он только отругал. Понимаю, сама виновата, но блин. © Палата № 6 / VK
- Муж попросил сделать ему голубцы. Я никогда их не умела готовить, да и мороки с ними предостаточно, поэтому решила немного схитрить. Зашла в местный магазин с полуфабрикатами, купила замороженные голубцы и разогрела их любимому на ужин. Сижу, наблюдаю за его реакцией, а он так изящно пробует их, улыбается и говорит: «Ммм, как вкусно... Та самая сырая капуста и странное мясо. Голубцы из магазина, да? Зай, я когда на заводе работал, ел их каждый день на обед. Думаешь, сможешь вот так просто обмануть мои вкусовые рецепторы?» © Мамдаринка / VK
- Бабуля регулярно смотрит передачу «Давай поженимся» и советует сходить найти мужа. Так вот, сегодня в жизни услышала про него. Дело было в лифте. Спускаюсь я и еще несколько человек. Диалог двух мужчин:
— На передачу «Давай поженимся» уже третий раз прихожу.
— И что, до сих пор жену не нашел?
— Да какой там. В прошлый раз с одной «поженили». Выходим с передачи, я ей говорю: «Ну, пошли что ли, посидим где-нибудь, познакомимся». А она отвечает: «Да ты что, мне домой надо, меня муж ждет». Бабуле рассказала — она мне не поверила. Говорит, этот мужик, наверно, врал. © Trustinka / Pikabu
- Получила права, вся на эмоциях, чувствую себя взрослой, почти как в рекламе — ветер в волосах, свобода. Муж сразу: «Первый месяц только со мной». Терпеть не могу, когда он рядом — комментирует каждое движение. Через неделю думаю: «Я все могу». Решила сделать сюрприз — сама приеду к нему на работу, показать, какая я крутая. До первого поворота доехала и... стукнула машину. В панике поставила ее на место, села домой, включила дурочку. Вечером делаю покерфейс, типа не знаю, кто это нас так поцарапал, может, хулиганы какие-то на парковке, или дверь кто-то резко открыл. Муж хмурый, ничего не сказал. А сегодня скидывает видео с домовой камеры. Где я сажусь за руль, выезжаю, и через секунду — хрясь. © Мамдаринка / VK
- Жена уже немного достала своим кашлем. Он не прекращается больше недели: утром кашляет, днем кашляет, вечером кашляет — даже ночью иногда. Не выдержал и говорю ей: «Пойди уже, выпей что‑нибудь или сходи к врачу!» Она категорично отказывается, мол, само пройдет. Пришлось звать на помощь мою маму — я уже с ума сходил от этого кашля. Как только мама приехала, жена тут же взялась за лечение: и к врачу пошла, и таблетки выпила, и постельный режим соблюдала. Мама уехала, а жена мне пригрозила: «Когда ты не захочешь чинить смеситель в ванной, я тоже твою маму приглашу в гости». © Не все поймут / VK
- Заказ-передача. Выходит девушка из магазина и вручает мне клубнику в шоколаде и цветы. Сразу же звонит телефон, мужской голос объясняет мне, что нужно доставить это по такому-то адресу лично в руки, и называет имя. Оплату переведет мне на карту. Не люблю такие заказы, но в этот раз согласился. Приезжаю к частной клинике. Нахожу ту молоденькую девушку. Вручаю и ухожу. Оплату не вижу. Звоню ему и слышу: мол, времени нет, позже переведет. Еще пару раз звонил — постоянно какие-то отговорки.
Приезжаю к той клинике, фотографирую ее и отправляю ему фото со словами: «Оплати мою работу, или через 5 минут я зайду туда и расскажу ей, какой ты крохобор. И потребую оплату у нее». Ромео, видимо, посчитал недопустимым пятнать свой образ принца на белом коне перед красавицей, и через 2 минуты пришла СМС о поступлении средств. © Unknown author / Pikabu
- Появился у нас один клиент. Часто заезжал в офис, вел себя как старый давний друг. А у меня чутье на таких: обычно такие пытаются притереться, чтобы позже кинуть. И вот долгожданный первый его заказ. Мое чутье не подвело: начинает просить отсрочку на 30% суммы — то есть 70 сразу и 30 после поставки материала на объект. Мол, клиент даст деньги, когда увидит товар. А материал был двухкомпонентным. Заплатил он 70% и поклялся принести остальные через два дня максимум. Я выдаю ему товар, но без второго компонента. На следующий день телефон отключен, как и последующие пару месяцев — впрочем, как я и ожидал. Потом заявляется с наглой рожей в офис и требует компенсации, мол, материал плохой. Я спокойно показываю ему надпись на упаковке, где черным по белому написано, что нужно смешать компонент «А» с компонентом «Б». А второй компонент он не покупал вообще. Вместо халявы он потерял около $ 8 тыс. А я сидел довольный, что его наказал. © trigorg / Pikabu
- В институте я бегал за одной девушкой, но взаимностью она мне особо не отвечала. Стало понятно, что мне ничего не светит, и я успокоился. И тут она сама меня нашла в аудитории. Мы были из разных потоков. Буквально начала подкатывать ко мне: как она рада, что «случайно» меня встретила, куда же это я пропал, она соскучилась, я ей недавно снился и прочее. На тот момент я жил один, и она это знала. Начала усиленно напрашиваться переночевать. Я решил проверить ее, мягко съехал с темы и быстро нашел нашу общую знакомую, чтобы узнать, чем вызвано такое поведение. Та мне поведала, что моя соблазнительница беременна, совсем недавно узнала, а будущий папа — какой-то бандюган и запретил ей даже рот открывать по этому поводу, пошел в отказ. Через четыре месяца после нашей встречи она вышла замуж. Как итог — муж не отец. © KatsumotoSan / Pikabu
- Пригласили на день рождения. Компания из 8 человек, все пришли парами. Обычно виновник торжества оплачивает все. Дело близится к заказу, именинник делает заявление, мол, заказывайте что любите, наслаждайтесь вечером. Мы заказали роллы, а он начал есть чужие, а свои (нори с огурчиком) игнорировал. Все переглядывались, не придавая значения. В итоге оказалось, что именинник не собирался угощать никого, а каждый платил за свое, пока он смачно поедал чужие заказы. © Maksim.Skills / Pikabu
