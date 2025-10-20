18 историй о том, как люди пытались схитрить, но их быстро раскусили

Многие из нас обожают придумывать гениальные (как нам кажется) схемы, чтобы обойти систему, сэкономить или просто выкрутиться из неловкой ситуации. Иногда это срабатывает. Но чаще с треском проваливается в самый неподходящий момент. Мы подготовили 18 уморительных историй о людях, чьи хитроумные планы раскрылись самым неожиданным и смешным образом.