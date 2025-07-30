17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты

Начнем с по-настоящему живой легенды: Апо Ванг Од, 108-летняя хранительница древнего искусства с гор Калинги. Она — последний традиционный татуировщик Филиппин, свидетельница эпохи, которая уходит в прошлое. В молодости она татуировала бесстрашных мужчин, ведущих племенной образ жизни, используя только две бамбуковые палочки и сок местного фрукта каламондин.

Эти традиционные татуировки, которые также известны под названием «батук», были воплощением гордости, знаком заслуг, которые получали за проявленную храбрость и выносливость. Каждая метка имела глубокий смысл, вдохновленный силой дикой природы: многоножка на руках — для защиты, питон на плечах — для выносливости. А самые отважные, чьи подвиги были велики, носили на груди и спине татуировку орла.

Но время беспощадно. Увы, то, что когда-то было священным ритуалом, сегодня превратилось в простое развлечение: традиционный татуаж Калинга теперь за деньги наносят и туристам, не всегда понимающим их истинную ценность. Хотели бы себе такую татуировку от самой Апо?

Примечание. При всей уникальности этого древнего искусства, важно помнить о рисках. Использование нестерильных или многоразовых инструментов, таких как бамбуковые палочки, несет высокий риск заражения серьезными инфекционными заболеваниями. При нанесении татуировок необходимо использовать только стерильное, одноразовое оборудование в соответствии с современными санитарными нормами.

