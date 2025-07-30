17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Традиции — это то, что делает каждый народ уникальным. Но время идет, и даже самые древние обычаи постепенно исчезают. Мы собрали редкие ритуалы и практики из прошлого и настоящего. А в бонусе вас ждет несколько историй от пользователей.
Татуировки Калинги
Начнем с по-настоящему живой легенды: Апо Ванг Од, 108-летняя хранительница древнего искусства с гор Калинги. Она — последний традиционный татуировщик Филиппин, свидетельница эпохи, которая уходит в прошлое. В молодости она татуировала бесстрашных мужчин, ведущих племенной образ жизни, используя только две бамбуковые палочки и сок местного фрукта каламондин.
Эти традиционные татуировки, которые также известны под названием «батук», были воплощением гордости, знаком заслуг, которые получали за проявленную храбрость и выносливость. Каждая метка имела глубокий смысл, вдохновленный силой дикой природы: многоножка на руках — для защиты, питон на плечах — для выносливости. А самые отважные, чьи подвиги были велики, носили на груди и спине татуировку орла.
Но время беспощадно. Увы, то, что когда-то было священным ритуалом, сегодня превратилось в простое развлечение: традиционный татуаж Калинга теперь за деньги наносят и туристам, не всегда понимающим их истинную ценность. Хотели бы себе такую татуировку от самой Апо?
Примечание. При всей уникальности этого древнего искусства, важно помнить о рисках. Использование нестерильных или многоразовых инструментов, таких как бамбуковые палочки, несет высокий риск заражения серьезными инфекционными заболеваниями. При нанесении татуировок необходимо использовать только стерильное, одноразовое оборудование в соответствии с современными санитарными нормами.
Эквадорские шляпы — панамы
А не судьба как-то сэкономить на материале и сделать его дешевле? Сегодня ваше качество никому не нужно..
Знаете ли вы, что панамские шляпы на самом деле не из Панамы? Их настоящая родина — солнечный Эквадор, а лучшие из них рождаются под искусными руками ткачей в Монтекристи. Всего несколько поколений назад эти головные уборы создавали более 2000 мастеров, но сегодня их осталось меньше двух сотен, и всем им уже за 70-80 лет.
Каждая подлинная шляпа из Монтекристи — это настоящее произведение искусства. Она создается вручную месяцами, от двух месяцев и дольше, и стоит очень дорого. Эти шедевры ручной работы оказались вытеснены дешевыми аналогами массового производства из Азии. Увы, эквадорские мастера просто не в силах с ними конкурировать.
С 2011 года местные подростки вроде бы и учатся этому древнему искусству, но лишь единицы по-настоящему горят желанием посвятить себя ремеслу. Несмотря на попытки возродить эту некогда динамичную отрасль, будущее панамских шляп остается неопределенным.
Выбор невесты
Если вы думаете, что свадебный обряд в вашей стране сложный и необычный — то вы явно не слышали про традиции народов Севера.
У ненцев издавна существовал четкий порядок в жизни: мужчины пасли и охраняли стадо оленей, а женщины вели хозяйство и отвечали за быт. Семейные узы были делом серьезным. Сватовство могло растянуться на годы — шли непростые переговоры о выкупе, готовилось приданое, а родословные жениха и невесты изучались до седьмого колена. И все это ради того, чтобы исключить даже малейшее кровное родство! И лишь когда становилось ясно, что будущие супруги не связаны даже отдаленно, в дом девушки отправляли свата — он получал согласие родителей девушки на брак.
Как только согласие родителей было получено, начиналась самая напряженная часть — торг за невесту. Отец девушки вытачивал деревянную палку и ставил на ней зарубки. Каждая метка означала цену, которую он назначал за свою дочь. Если сват был не согласен, он срезал лишние зарубки ножом. Так шаг за шагом шел торг — пока стороны не приходили к согласию. Как только соглашение достигнуто — палку разламывали пополам. С этого момента невесте строго-настрого запрещалось покидать дом. Она с головой уходила в работу над приданым.
В наши дни все происходит проще. Знакомятся ненцы в интернете, а первые встречи происходят на праздниках и фестивалях куда съезжаются оленеводы со всей тундры.
«Уавынрагтатгыргын» — увоз жены к себе домой
Ни фига себе! Я пока прочитала это слово глаза сломала. Его вообще, нужно научиться выговаривать вместо скороговорки про дрова и траву.
Интересный язык у чукчей. А я думала что у китайцев самый сложный язык 😝 😀
Не могли мы обойти стороной и другой народ Севера. Современные чукчи живут в основном в Чукотском автономном округе. Сегодня их около 15 тысяч. «Чукча» — от слова «чаучу», значит «богатый оленями». Олень для чукчи — главное животное.
Свадебные обряды «уавынрагтатгыргын» («увоз жены к себе домой») у чукчей проходили незадолго до рассвета. По традиции первым на стойбище отправлялся друг жениха — «разведать обстановку» и узнать, есть ли там невесты на выданье. Узнав от друга, что невесты есть, жених ехал в упряжке к дому невесты. Там он должен был показать, как он умеет петь и плясать. После этого мать невесты отправляла дочь в новую ярангу, где ей предстояло стать хозяйкой. В руки ей вручалась кукла — символ продолжения рода. У яранги жениха уже ждала свекровь, которая проверяла, насколько невеста умеет поддержать огонь. Жених и его друзья поджигают от этого огня наконечники стрел и запускают их в сторону стада оленей. Этот обряд нужен для того, чтобы поголовье оленей увеличилось, и жизнь новой семьи была изобильной. В древности оленьей кровью мазали лицо невесты — в знак ее принадлежности к новому роду.
В наши дни чукотские пары не соблюдают весь церемониал, принятый у предков, и сокращают его, приближая к современным реалиям. К тому же, современные чукчи в основном живут в отапливаемых домиках, а не в ярангах (шалашах, покрытых шкурами), поэтому не всегда могут играть свадьбы так, как это делали их предки.
Оживление бубна и имянаречение
Еще одни северяне, энцы, верили, что бубен шамана — это олень, на котором посредник между людьми и духами совершает путешествие на небо. Свое пребывание в потустороннем мире шаман демонстрировал наглядно: изображал, что ему очень жарко и с него ручьями льет пот. Завершался ритуал «оживления» бубна праздничным пиром и кормлением идолов — деревянных фигур, символизировавших предков.
Была у этого народа и другая запоминающаяся традиция. Едва появившись на свет, ребенок получал не просто имя, а целое прозвище. Оно было тесно связано либо с его уникальной внешностью, либо с обстоятельствами рождения. Когда юный энец достигал совершеннолетия, это детское прозвище уступало место настоящему имени — имени кого-то из уважаемых предков или близкой родни.
Сегодня энцы живут в Красноярском крае. Молодежь все чаще работает в поселках, но есть и те, кто сохраняет старинные занятия — охоту и оленеводство.
Строительство дома
Не забыли мы и про народы Юга. У традиционных народов Пермской области — удмуртов, коми-зырян, коми-пермяков — строительство нового дома было окружено циклом ритуалов, начиная с выбора места для постройки.
Место для будущего жилища многие народы этого региона доверяли выбрать только так называемому колдуну. А вот коми-зыряне полагались на муравьев. Последних вместе с мусором из муравейника помещали в коробочку из бересты и оставляли на всю ночь на предполагаемом месте для строительства.
Считалось, что на пригодной для строительства земле муравьи оставались в коробочке и приносили в нее веточки и палочки. Если муравьи покидали коробку и уносили с собой весь мусор, место признавали непригодным.
Купание в соленой воде
Думаю, что раньше это имело смысл из-за антисептического эффекта соли. Вода могла быть очень плохого качества, младенец мог легко подцепить инфекцию
У ногайцев и карагашей первые сорок дней после рождения считались важным этапом в жизни человека. Чтобы младенец скорее стал крепче и сильнее, нужно было каждый день купать его в подсоленной воде. По древнему поверью, это помогало телу ребенка «затвердеть». У народов Северного Кавказа было даже особое название для младенца, которому больше сорока дней — «из сорока вышедший ребенок».
Помимо купания, важно было до истечения сорока дней дать новорожденному имя, надеть на него рубашку и, соблюдая особый ритуал, впервые уложить в колыбель.
Примечание. Хотя этот обычай является частью культурного наследия, с точки зрения современной педиатрии купание новорожденных в соленой воде опасно. Это может вызвать сильное раздражение и повреждение нежной кожи младенца, а также нарушить его водно-солевой баланс. Для купания детей следует использовать обычную воду и следовать рекомендациям врача.
Трудовая помощь без вознаграждения и свод правил для невестки
Странная традиция. Но насколько я знаю, у армян невестка моет ноги свекру. В чем тут идея?
Теперь отправимся в солнечную Грузию. В Самегрело (регион Грузии) существовал обычай, который сегодня кажется по меньшей мере необычным. Бабушка клала кусочек дерева в рот новорожденному, чтобы «язык быстрее пророс». Мальчику вручали мотыгу, плуг или топор — чтобы был хорошим тружеником. Девочке — ножницы или иглу. Сегодня эта традиция встречается все реже.
Но это еще не все. В Самегрело ценилась и особая форма взаимопомощи. Была традиция «нади» — это бескорыстный труд на благо общины. Мужчины работали в поле, а женщины, не участвуя в земляных работах, накрывали щедрый стол. Также была распространена практика «шензооба»: когда соседи приходили на помощь нуждающейся семье, принося еду с собой, без всяких угощений со стороны хозяев.
В Грузии существовал и целый неписаный кодекс взаимоотношений между молодой женой и ее свекром. До появления первенца им было запрещено даже разговаривать. Если свекор оказывался в одной комнате, невестка не могла просто так уйти — она должна была пятиться, демонстрируя глубочайшее почтение. Это был не просто этикет, а мощный символ безграничного уважения между поколениями.
Примечание. Традиция класть ребенку в рот кусочек дерева представляет прямую угрозу для его жизни и здоровья. Помещение любых посторонних предметов в рот младенцу, включая кусочки дерева, может привести к удушью, травмам ротовой полости, попаданию заноз и развитию инфекций. Современные стандарты безопасности категорически запрещают подобные действия.
Плакальщицы и «тави каци»
БЫла я как-то на поминках в Грузии. Там были эти самые плакальщицы. Честно не поняла, зачем и почему. Но было прикольно
В другой части Грузии, на Западе, существовал обычай нанимать плакальщиц. Обычно это женщины среднего возраста и даже пожилые, которые могли мастерски изображать глубокую скорбь. Услуги таких плакальщиц стоили не малых денег.
В отличие от плакальщиц уцелела неформальная должность «тави каци» — что-то вроде менеджера на весь траурный период — включая панихиды, похороны, поминки. Обычно это авторитетный родственник, сосед, способный легко регулировать какие-то технические и организационные вопросы. Сегодня именно такой человек (иногда даже без согласования с семьей усопшего) решает, где быть могиле, какой заказать гроб, кто должен заниматься сбором средств в помощь семье, которую постигло горе, где накрывать поминальный стол и т.п.
Китайский театр теней
Перейдем в Поднебесную и познакомимся с ее исчезающими традициями. Почти на каждом празднике — от богатого урожая до пышных свадеб — неизменно разворачивались теневые спектакли. Это было больше, чем просто развлечение; это была живая история, дыхание культуры, верования предков, воплощенные в танце света и тьмы. Под аккомпанемент музыки, шесть-семь искусных актеров оживляли изящных кукол.
Сегодня древняя традиция висит на волоске. Теневые пьесы рискуют попросту исчезнуть, поскольку молодое поколения в Китае не заинтересовано в изучении этой интереснейшей традиции. Китайский театр теней входит в число исчезающих культурных традиций.
Тибетская опера
Тибетская опера, самая популярная традиционная опера Китая, представляет собой многогранное искусство, сочетающее в себе народные песни, танцы, сказания, песнопения, акробатику и религиозные представления. Тибетскую оперу называют «живым ископаемым традиционной тибетской культуры», и она остается неотъемлемой частью культурной самобытности тибетского народа.
Сама опера требует искусного сочетания боевых искусств, пения, танцев, комедии и точной дикции, грациозно сплетенных в историю, повествующую о повседневных сценах из жизни обычных людей.
Представления могут проходить на площадях или в храмах (в наши дни на сцене). Основанные на буддийском учении, истории тибетской оперы повествуют о торжестве добра и наказании зла, выполняя, таким образом, функцию социального воспитания для общества. Тибетская опера также выступает в качестве моста между тибетцами в разных частях страны, способствуя этническому единству и гордости.
В XX веке тибетская опера оказалась на грани исчезновения из-за ухода из жизни старейших мастеров. Большинство оригинальных аудио и видеоматериалов тибетской оперы были утеряны, включая некоторые из «Восьми классических произведений». Как и в случае с китайским театром теней, тибетская опера входит в число исчезающих культурных традиций.
Сегодня тибетская опера получает все большее признание в других частях Китая и за его пределами и считается сокровищем китайского национального искусства.
Ама-дайвинг
В Японии существует древняя традиция Ама-дайвинг, которая заключается в ловле рыбы и других морских обитателей без использования какого-либо дыхательного оборудования. Эту традицию делает уникальной то, что ама могут стать только женщины. Кроме того, в былые времена, женщины из этого региона не могли выйти замуж, если они не становились ныряльщицами ама. Нелегко им приходилось...
На сегодняшний день традиция находится на грани исчезновения: в 1972 году насчитывалось более 4000 ныряльщиц ама, а в последние годы их число сократилось до 800. Снижение количества ныряльщиц ама началось в 1960-е и 1970-е годы, когда Япония пережила огромный экономический рост. Экономический бум позволил многим японским женщинам получить образование и найти работу.
Примечание: Ама-дайвинг, или фри-дайвинг, является экстремальным видом деятельности, который требует многолетней подготовки, превосходной физической формы и глубокого понимания рисков. Попытки нырять на большую глубину без специального оборудования и навыков опасны для жизни.
Прозвище для родственников мужа и рубашка на удачу
Теперь давайте отправимся на Запад и побываем в Казахстане. Там существовала традиция Ат тергеу. Она относилась к молодым снохам, которые должны были придумать новые прозвища для родственников мужа, так как они не могли обращаться к ним по имени. Причем прозвища должны были соответствовать характеру каждого, что усложняло задачу молодой девушке. В свою очередь родители мужа приглядывались к новому члену семьи и по тому, какие прозвища придумывала сноха, оценивали ее ум, находчивость и умение выбирать.
Еще одна необычная традиция Иткөйлек была связана с новорожденными. Рубашку, которую надевали на ребенка в первые 40 дней, наполняли сладостями и привязывали на шею собаке. Дети должны были поймать собаку и разобрать сладости. Бездетные женщины дарили детям, поймавшим собаку, подарки, а взамен получали рубашку. Считалось, что рубашка принесет женщине удачу, и она сможет родить ребенка. В современном Казахстане этой традиции, к сожалению, не сохранились.
«Мойын тастар» — Метание шейного позвонка овцы
Так вот откуда пошёл обычай кидать букет невесты!
Вот мужики, даже этот обряд скинули на женщин!
Существовал в Казахстане и интересный свадебный обряд. Если невеста наотрез отказывалась идти к юрте молодоженов, то женщины относили ее, посадив на ковер. В «ақ отау» сначала входила невеста. При этом она должна была переступить порог обязательно правой ногой и ею же ударить по левой стороне за дверным косяком. Жених входил за ней и совершал то же действие.
После этого жениха провожали на почетное место и угощали пищей, приготовленной из мяса животного, которое он подарил женщинам, принимавшим участие в установлении юрты молодоженов. В первую очередь он должен был обглодать шейную часть позвоночника овцы и, завернув ее в белую материю, глядя вниз, выбросить через откинутый полог верхнего свода юрты. Этот обычай назывался «мойын тастар». Смысл его заключался в том, чтобы дым из нового очага всегда был ровным и шел только вверх. Считалось, что тот, кто станет обладателем шейной кости, вскоре тоже женится.
Тем временем кость снаружи караулили аульные юноши. Едва она вылетала изнутри юрты, как парни, опережая друг друга, бросались ловить ее. Считалось, что тот, кто станет обладателем шейной кости, вскоре тоже женится.
Похоронные обряды
Продолжим наше путешествие по Центральной Азии и остановимся в Кыргызстане. Издавна, как только смерть забирала человека, над юртой тут же взмывал флаг, чей цвет указывал на возраст ушедшего. Флаг красного цвета возвещал о гибели молодого, черный — о гибели человека среднего возраста, а если усопший являлся пожилым, то вывешивали белый флаг. Так, еще издалека, каждый гость понимал, чье горе сегодня разделять. Увы, сегодня этот красноречивый обычай уходит в прошлое, уступая место простой фотографии.
Еще одна необычная традиция была связана с женой. Если умирал глава семьи, то его жене другие женщины, в знак глубочайшего сочувствия, бережно расплетали косы, а затем облачали в траурные черные одежды. По древним обычаям, эти распущенные волосы вдовы оставались незаплетенными целых сорок дней — зримое воплощение ее неутешного горя. Отказ от любых украшений и нарядной одежды был не просто правилом, а глубоким проявлением уважения к невыносимой боли родителей и близких покойного. Сегодня и этот ритуал почти забыт, оставаясь лишь отголоском былого.
Агра гхарана — индийская классическая музыка
Агра гхарана является одной из основных форм индийской классической музыки. Когда-то знаменитая своей смелой и сложной манерой исполнения, аграсская гхарана сегодня уходит в забвение. В самом городе Агра, некогда бывшем центром индийской классической музыки, ее звуки все реже слышны. Без преданных покровителей и учеников эта многовековая традиция находится на грани исчезновения.
Последний выдающийся представитель этой четырехвековой школы, Устад Аккил Ахмед, жил в нищете. Сегодня некому передавать ученикам тонкости исполнения, отличающие аграсскую гхарану от других.
Фольклорно-поэтическая дуэль циаттиста
Мечтала съездить на Кипр, а тут еще и такая традиция прикольная. Но вопрос, почему молодежь то не заинтересована? Им бы свои рейвы и техно слушать...
Завершим наше с вами путешествие на Кипре. Tsiattista — прародитель современного рэп-баттла (аналог частушек). Это поэтический поединок под звуки скрипки или лютни, в котором поэты-певцы пытаются превзойти друг друга в мастерстве импровизированного песенного речитатива. Чтобы преуспеть в этом деле, нужно хорошо знать обычаи и историю Кипра, ее музыкальную культуру, обладать хорошими навыками рифмоплетства, богатый словарный запас и живое воображение.
Наиболее распространенная метрическая форма — ямб с пятнадцатью слогами в рифмованных строках, хотя поэты могут также использовать стихи из восьми, шести или девяти слогов. Сегодня большинство поэтов — пожилые мужчины, но в последнее время начали активно выступать и талантливые женщины. Циаттиста входит в число исчезающих культурных традиций.
Бонус: а вот какими рассказами об исчезающих традициях поделились пользователи сети
- Мы поехали в аул к бабушке в Казахстане. Мой сын, увидев местных ребят, подошел и громко спросил:
— А почему этого мальчика зовут Сасыкбай? Это же типа.... вонючка?
На что бабушка вздохнула и сказала:
— Потому что до его рождения его братья и сестры рождались слабыми. Вот и стали называть детей некрасивыми именами, чтобы уберечь от злой судьбы.
- Родственница работала в Гуанчжоу. Потребовался отгул. Значит, надо задобрить шефа — так принято. Она готовит суп и несет его боссу. Вечером идет снова: «Дайте отгул». Суп был? Был! По местным традициям должен ответить добром. А босс берет и посылает подальше — никакого выходного! На следующий день ей звонит ее непосредственный руководитель и выдает: вчера — это был урок. Забудь о своих супах и традициях. Мы — современная международная компания. Суп тут варить не нужно. К боссу с такими просьбами ходить — тоже. У нас есть приложение в телефоне у каждого сотрудника. Со всеми просьбами туда. Делай сейчас, поедешь отдыхать сегодня. В итоге отгул получила за 15 минут. Если бы не варила суп, а сразу сделала все по инструкции (которую она не читала), проблем и слез бы не было. © raysikh / Pikabu
- В Гамбурге была традиция под названием «Rummelpottlaufen». В канун Нового года дети ходили от дома к дому, одетые в костюмы эльфов или троллей, били в барабан (Rummelpott) и пели песни. За свои старания они получали сладости, а взрослые — щелчки по носу. К сожалению, сейчас эта традиция исчезла. Насколько мне известно, это до сих пор делается на некоторых островах Северного моря и в некоторых частях Дании. © fake_empire13 / Reddit
- Кладдахское кольцо. Это кольцо с изображением двух рук, держащих сердце. Считается, что его положение говорит о любовном статусе владелицы. Если сердце направлено к кончику пальца (от себя), значит, она свободна и открыта для отношений. Если же сердце повернуто к себе, это знак, что у нее уже есть возлюбленный или она помолвлена/замужем. © -crackerjacks / Reddit
А в следующей подборке вас ждет еще больше интересных фактов про культурные традиции разных народов:
Комментарии
Большое спасибо за такую интересную статью об обычаях прошлого!
Не так уж много времени прошло когда некоторые традиции стали забываться. А вот распределение семейных обязанностей очень прочно укоренилось в обычаях многих восточных стран.
У меня есть кольцо в виде ладоней с сердечком. Теперь буду внимательнее смотреть, какой стороной к себе его ношу
Статья понравилась. В Грузии у нас много подобных традиций. Всех приглашаю!