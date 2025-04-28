14 привычных нам традиций, у которых ноги растут аж из Средневековья

Существует множество археологических находок ремней и поясов, относящихся еще к бронзовому веку, и, скорее всего, их происхождение уходит дальше — в каменный век. В Средние века в Европе, благодаря смешению различных культур, появились новые модные решения: ремни и пояса стали сочетать с брюками, туниками и мантиями. Тем не менее, их основная роль оставалась практической. Рыцари использовали ремни для ношения важных предметов, а ремесленники — для крепления инструментов и принадлежностей.



В позднем Средневековье мужчины и женщины широко использовали сарацинские сумки — универсальные поясные кошели из вышитого шелка и кожи.