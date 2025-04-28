14 привычных нам традиций, у которых ноги растут аж из Средневековья
Традиции стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В мире существует множество народов и культур, и со временем мы привыкаем к различным обычаям, порой даже не задумываясь об их истинном значении или происхождении. Часто мы выполняем их на автомате, воспринимая как данность.
Свадебный букет цветов
«Традиция носить букеты невест восходит к античности». «Древние греки и римляне, даже египтяне носили ароматные травы и специи, чтобы отогнать неудачу во время свадеб». В средние же века невесты носили букеты, чтобы скрыть запах тела. В букеты добавляли чеснок и специи для защиты от злых духов. Так же возникла традиция бросать букет: чтобы отвлечь гостей, верящих, что прикосновение к невесте принесет удачу.
Бросать рис на свадьбах
Обычай осыпать молодоженов рисом существует уже много столетий и, как считается, берет начало в древних культурах, таких как римская и греческая. В Средние века эта традиция стала особенно популярной: рис символизировал изобилие и плодородие. Гости сыпали его на молодых в знак пожелания благополучия и счастливого брака. Сегодня эта традиция живет и адаптируется: вместо зерна — лепестки цветов, конфетти или пузыри. Но суть остается прежней — радость, надежда и благословение нового союза.
Дарить цветы
Обычай дарить цветы зародился много веков назад, но особенно его подчеркивали в Средние века, когда появилась традиция наделять растения символическим значением. Она продолжилась в эпоху Возрождения и достигла пика в викторианскую эпоху с развитием флориографии — тайного языка цветов. Викторианцы настолько увлеклись этим, что создали цветочные словари для расшифровки посланий, скрытых в букетах.
Свечи на день рождения
В Средние века немцы ставили свечи на торт, чтобы символизировать свет жизни. Считалось, что это защищает именинника от злых духов, также переносит их желания и молитвы к богам. Именно тогда появился обычай загадывать желание перед тем, как задуть свечи. Сегодня свечи на дне рождения — любимая традиция во многих культурах мира.
Рукопожатие
В Европе рукопожатие получило новое развитие в средние века среди рыцарей. Они крепко сжимали предплечья друг друга, подтверждая свои добрые намерения и открытость. Этот жест символизировал доверие и был важным ритуалом в непростые времена. Протягивая открытую руку, люди показывали готовность к честному и мирному взаимодействию.
Со временем рукопожатие превратилось в символ дружбы, уважения и партнерства. Сегодня, будь то заключение сделки или установление союза, рукопожатие остается важным знаком взаимного доверия и доброй воли.
Подарки на Новый год или Рождество
Новый год был популярным средневековым праздником, который отмечался 1 января. В Англии было принято обмениваться подарками на Новый год, так как считалось, что это принесет удачу в наступающем году. «В средневековой Англии дарение подарков было важной частью Рождества, поскольку считалось, что это укрепляет социальные связи и демонстрирует щедрость и богатство человека».
Ношение белого на свадьбах
Изначально символом чистоты на свадьбах был синий цвет. Белые свадебные платья стали популярны после свадьбы королевы Виктории и принца Альберта, когда Виктория выбрала белое платье с кружевами. До этого невесты носили просто свои лучшие наряды, чаще цветные. Хотя первой белое платье на свадьбе надела Мария Стюарт, именно изображения Виктории распространили моду на белый.
Обручальные кольца
Древние египтяне первые начали применять практику ношения обручальных колец, но в этом не было чего-то романтичного. В средние же века считалось, что круг означает нечто, что не имеет конца и начала, а потому бессмертное и вечное. Это привело к тому, что кольца стали носить на пальце, чтобы обозначить бесконечную любовь и преданность жены и мужа.
Пожелание здоровья после чихания
В Средние века чихание воспринималось как признак начала болезни, особенно во время чумы. Чтобы защитить человека, ему желали благословения словами: «Бог благослови тебя». Со временем это пожелание превратилось в обычную форму вежливости «будьте здоровы», сохранившуюся до наших дней, хотя большинство людей уже не помнит ее истинного значения.
Скатерти на столах
История скатертей уходит в глубокую древность, но их точное происхождение неизвестно. Считается, что их начали использовать в Древней Греции и Риме для защиты мебели. В Средние века скатерти стали признаком достатка и уважения: позволить их себе могли лишь богатые, а накрытый стол символизировал почтение к гостям.
Мытье рук перед едой
В Средние века мытье рук было не только необходимостью, но и ритуалом, демонстрирующим вежливость, власть и богатство. Хотя принято считать, что личная гигиена тогда страдала, многие люди следили за чистотой. Короли и крестьяне мыли руки до и после еды, ведь пищу ели руками или с помощью черствого хлеба — тренчеров. Очищение рук показывало уважение к хозяину стола.
Украшение рождественских елок
Украшение рождественских елок появилось в XVI веке в Германии. Считается, что первую елку украсил свечами Мартин Лютер (немецкий священник и теолог), чтобы показать детям красоту ночного неба в ночь Рождества.
Современная рождественская елка имеет корни в традиции «дерева жизни» из средневековых мистерий, которые ставили 24 декабря. Для таких спектаклей использовали дерево, украшенное яблоками и белыми облатками. Со временем «дерево рая» стали устанавливать в домах, а вместо настоящих яблок появились яркие круглые украшения, такие как красные шары.
Ношение ремней и сумок
Существует множество археологических находок ремней и поясов, относящихся еще к бронзовому веку, и, скорее всего, их происхождение уходит дальше — в каменный век. В Средние века в Европе, благодаря смешению различных культур, появились новые модные решения: ремни и пояса стали сочетать с брюками, туниками и мантиями. Тем не менее, их основная роль оставалась практической. Рыцари использовали ремни для ношения важных предметов, а ремесленники — для крепления инструментов и принадлежностей.
В позднем Средневековье мужчины и женщины широко использовали сарацинские сумки — универсальные поясные кошели из вышитого шелка и кожи.
Идея чаевых
Традиция чаевых существует с древности. В Древнем Риме и средневековой Европе богатые люди давали слугам деньги за хорошее обслуживание. В Средневековье богатые дворяне вручали денежные вознаграждения — чаевые — представителям низших слоев, тем самым подчеркивая социальные различия. К концу этих веков чаевые стали обычным явлением, отражая экономическое и социальное неравенство эпохи.
Обычаи и традиции разных народов могут порой сильно удивить: