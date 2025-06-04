10 свадебных обычаев со всего мира, которые могут обескуражить даже самого безбашенного тамаду

Среди туарегов в Нигере существует традиция, согласно которой, если юноша проявляет интерес к девушке, он подкрадывается к ее дому и щекочет ей ухо. Если девушка не заинтересована, она накрывает голову — это знак, что юноше следует немедленно покинуть ее дом. Но если девушка заинтересована, она заговорит с ним и подарит кулон в знак согласия.

После этого происходит встреча родителей, на которой обсуждается свадебный выкуп, а сама церемония проходит в ночь полнолуния. После свадьбы гостям показывают представление: обученный верблюд танцует под ритмы барабана. Этот барабан — традиционный инструмент туарегов, называемый тенде.