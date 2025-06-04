10 свадебных обычаев со всего мира, которые могут обескуражить даже самого безбашенного тамаду
В каждой стране свадебные традиции имеют свою специфику. Так, в Индии прячут обувь жениха и требуют выкуп, а в Шотландии молодоженов принято обсыпать патокой, перьями и мукой. Мы собрали свадебные традиции разных стран, которые приоткроют завесу над культурными особенностями разных народов. А в бонусе вас ждет несколько историй от пользователей.
1. Кража обуви жениха — Индия
Традиционная индийская свадьба, которая может длиться 3-5 дней, наполнена яркими и веселыми обрядами. Один из них — Джута-чупай, что в переводе означает «прятать обувь». Перед тем, как сесть за стол и приступить к трапезе, жених должен снять обувь. Затем семья невесты пытается незаметно украсть и спрятать туфли, а родственники жениха — вернуть их обратно до окончания церемонии. Если они не смогут этого, жених должен обменять или выкупить свою обувь. Цель ритуала подчеркнуть любовь и принятие двух семей, а также их готовность оставаться связанными и делиться веселыми моментами в будущем.
2. Традиция разбивания фарфора — Германия
В Германии в ночь перед свадьбой молодожены могут устроить Польтерабенд — праздник, на котором гости разбивают фарфор — обычно перед домом невесты. В Германии верят, что это обеспечит паре удачу в браке. После праздника молодожены убирают осколки, что символизирует их способность вместе преодолевать трудности в семейной жизни. Во время праздника никогда не разбивают стекло, так как считается, что оно приносит неудачу. В Северной Германии ночь заканчивается сожжением брюк жениха или бюстгальтера невесты в полночь, что символизирует конец холостяцкой жизни.
3. Ношение короны — Норвегия
Одна из свадебных традиций, которой следуют норвежские невесты, — это ношение короны. Корона невесты (свадебный венец) также называемый брудекрон или брудекжоле, является неотъемлемой частью свадебной церемонии. В большинстве случаев корона — это семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение, которую невеста надевает в свой особенный день. Иногда вокруг короны висят маленькие браслеты в форме ложечек. Когда невеста двигается или поворачивает голову, ложечки начинают звенеть.
4. Танцы с верблюдом — Нигер
Среди туарегов в Нигере существует традиция, согласно которой, если юноша проявляет интерес к девушке, он подкрадывается к ее дому и щекочет ей ухо. Если девушка не заинтересована, она накрывает голову — это знак, что юноше следует немедленно покинуть ее дом. Но если девушка заинтересована, она заговорит с ним и подарит кулон в знак согласия.
После этого происходит встреча родителей, на которой обсуждается свадебный выкуп, а сама церемония проходит в ночь полнолуния. После свадьбы гостям показывают представление: обученный верблюд танцует под ритмы барабана. Этот барабан — традиционный инструмент туарегов, называемый тенде.
5. Преподнесение китового зуба — Фиджи
В традиционных свадьбах на Фиджи брак был сосредоточен не только на союзе двух людей, но и на браке двух семей, которые становились социально и экономически связанными друг с другом. Это отражается в церемониях и ритуалах, которые выполняются до сих пор. На Фиджи жених дарит тестю зуб кита, известный как табуа. Это слово переводится как «священный».
Предоставляя отцу невесты табуа, жених показывает, что он уважает святость союза. Эта практика существовала много веков и использовалась для браков, рождений и похорон.
6. Выпуск трех стрел в невесту — Китай
Среди уйгуров — многомиллионного народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, существует необычная свадебная традиция. Молодая девушка встает перед женихом, который выпускает в нее три стрелы без наконечника.
После выпуска стрел, все из которых должны попасть в невесту, жених должен собрать их и сломать пополам вместе с луком, тем самым обеспечив паре вечную любовь.
7. Жениху и невесте запрещено пользоваться ванной комнатой — Малайзия/Индонезия
8. Жениху стучат по ногам палкой или сушеной рыбой — Южная Корея
В Южной Корее так поступают с женихом. В стране существует свадебная традиция — «Фалака». Во время этой традиции жениху стучат по ногам палкой или сушеной рыбой. Этот ритуал, часто проводимый шаферами или семьей, считается беззаботным способом подготовить жениха к супружеской жизни и проверить его характер. Иногда жениху задают вопросы, чтобы укрепить его память.
9. Чернение — Шотландия
А так поступают в Шотландии с молодоженами. Фактическое событие происходит до свадьбы и по сути является сюрпризом для молодоженов. В этот день собираются самые близкие родственники и друзья, чтобы спланировать похищение невесты и жениха. Молодоженов усаживают в ванну или кузов грузовика и обсыпают патокой, пеплом, перьями и мукой.
10. Сердце в простыне — Франция
Раньше в маленьких французских деревнях было принято, чтобы жених забирал невесту из дома перед церемонией. Музыканты возглавляли процессию вместе с невестой и ее отцом, а жених и его мать шли в самом конце. Перед входом в часовню дети растягивали белые ленты, преграждая невесте путь, и ей приходилось перерезать их, чтобы пройти. Эта традиция должна была символизировать преодоление невестой препятствий, с которыми может столкнуться супружеская жизнь.
В наше время эта традиция превратилась в вырезание сердца из белой простыни, через которое жених и невеста должны пройти вместе.
Бонус: а вот какими рассказами о свадьбах в других странах поделились пользователи сети
- В моей стране, Болгарии, есть традиция: жених и невеста встают спиной друг к другу и, подняв над головой большой круглый хлеб, должны его разломить. Тот, кому достанется больший кусок, считается главой семьи. Есть и другая традиция: небольшое металлическое ведерко (оно украшено резьбой и имеет особый стиль) наполняют водой, в него кладут два цветка — красный и синий. Невеста должна пнуть ведро, и тот цветок, который окажется дальше от него, предскажет пол их первого ребенка. © pdpdlll / Reddit
- В Италии одна из наших забавных традиций заключается в том, что друзья приходят в дом молодоженов после свадьбы (обычно их родители или соседи открывают дверь) и расставляют ловушки. На последней свадьбе мы застелили пол кухни пластиковыми тарелками до краев наполненными водой, обклеили их камин липкими записками, положили кубики бульона в их посудомоечную машину... А еще мы похитили любимых пластиковых фламинго невесты, и отправили ей запросы на выкуп вместе с их фотографиями. © VividPollution8829 / Reddit
- Меня угораздило выйти замуж в Люксембурге. У них свидетельство отдают мужу, а жене — кулинарную книгу. В этом году решили сделать подарок более современным. Лучше бы рецепты, честное слово! Ведь мне «повезло» стать счастливой обладательницей фоторамки. © sallywagner688
А здесь вы можете узнать про свадебные традиции из разных стран, которые создатели фильмов перенесли на экран.
Комментарии
Что кулинарную книгу, что фоторамку засунула бы в одно место дарителю.
Дикие традиции, часть из которых довольно унизительна - не мыться 3 дня, стать мишенью для стрел или сомнительное удовольствие быть обмазанным патокой... Надеюсь, у современных молодоженов есть опция жениться без мракобесия)
Все это конечно мило. Наверное. Но я вот очень рад, что Nа одной свадьбе я был только в виде фотографии, а Nа второй провел время с сослуживцами и дальним родственником супруги - священником занимаясь лечением простуды и подбирая мне лекарство.