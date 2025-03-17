15 человек, чьи запросы взлетели выше облаков

Преподаватель-бизнесмен напомнил - у одних есть трусы и колечки-неделька, а у других - шубы и автомобили-неделька.
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Иногда так и хочется сказать человеку: "Подумай о последствиях своих действий". Но не факт, что он вас услышит, слишком уж гордится своим нынешним положением и считает окружающих не ровней себе. Поэтому приходится молча наблюдать, как жизнь расставляет все по своим местам. А чаще всего так и происходит.
Преподаватель-бизнесмен напомнил - у одних есть трусы и колечки-неделька, а у других - шубы и автомобили-неделька.
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