15 человек, чьи запросы взлетели выше облаков

Иногда так и хочется сказать человеку: "Подумай о последствиях своих действий". Но не факт, что он вас услышит, слишком уж гордится своим нынешним положением и считает окружающих не ровней себе. Поэтому приходится молча наблюдать, как жизнь расставляет все по своим местам. А чаще всего так и происходит.