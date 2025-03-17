15 человек, чьи запросы взлетели выше облаков

Истории
29 минут назад

Иногда так и хочется сказать человеку: "Подумай о последствиях своих действий". Но не факт, что он вас услышит, слишком уж гордится своим нынешним положением и считает окружающих не ровней себе. Поэтому приходится молча наблюдать, как жизнь расставляет все по своим местам. А чаще всего так и происходит.

  • Есть у меня знакомый, который живет с женой и дочерью в съемной квартире, передвигается на стареньком автомобиле. И тут бабушка оставляет ему в наследство хорошую двухкомнатную квартиру и отходит в мир иной. Сижу, значит, я за компом с кружкой чая и раздается звонок: "Выходи, кофе попьем". Звонит тот самый знакомый. Выхожу я, а он на новом внедорожнике приехал, светится весь.
    Спрашиваю: "Откуда такая роскошь?" Он признается, что квартиру продал и купил крутую тачку. Я: "А живешь-то где?" Он: "Да там же, на съемной". У меня все.... Рука лицо. © MishkaSwift / Pikabu
  • Познакомилась с мужчиной. Сидели с ним в кафе и болтали. Вдруг он выдает: "Мы не сможем быть вместе. У нас разные социальные статусы, у тебя "Фиат", а у меня БМВ". Я со смеху чуть не упала. Это он еще не знает, что я на съеме живу, да и не начальник вообще, а обычный главный бухгалтер. © Рабочие истории / VK
  • Был у нас преподаватель-бизнесмен. На первое занятие пришел скромно. Заметил, что студенты некоторые с крутыми гаджетами сидят. На второе занятие пришел при полном параде: принес 5 крутых звонилок (да, именно пять). Мы всегда ржали, когда звонил телефон, и кричали: "Это второй снизу". И да, у него было 6 машин - по одной на каждый день учебной недели. Была ли седьмая, не знаю. И это не прикол, все было на полном серьезе. © anbug / Pikabu
  • За час до закрытия в наш ресторан заявляется дама. Объявляет, что через 15 минут у нее тут начнется девичник на 60 человек. Мы говорим: "Вы без брони. Посадим вас в обычном зале и еду будем по готовности выносить". А она как выдаст: «Вы смеетесь? Я разослала приглашения своим гостям еще два месяца назад!»
    Менеджер ответил: «Но вы у нас ничего не бронировали. Мы сделаем все возможное, чтобы накормить вашу группу, но блюда не будут подаваться одновременно». У дамы начинается истерика, мол, мы испортили ей ужин.
    В итоге она хлопнула дверью, но многие женщины из ее компании просто поужинали в нашем ресторане, потому что у них не было другого выбора. Они еще и неплохие чаевые нам оставили. © foofdawg / Reddit
  • Был у меня юноша — претендент на серьезные отношения. Предложил съехаться, размечтался, как я ему стану метать на стол голубцы и котлеты. Ежедневно, ага. И говорит: "Продукты с тебя, я же буду съемную квартиру оплачивать". Да, я люблю готовить и делаю это хорошо. Но кто-то может объяснить мне, почему практически все окружающие меня мужчины, включая одногруппников, считают, что я при этом мечтаю смотреть, как они едят, желательно на халяву? Теперь задумываюсь о том, чтобы никому никогда о своем хобби не рассказывать. Хочу как подруги, которых парни без напоминаний встречают легким ужином, пусть и из кулинарии. © Подслушано / Ideer
Ольга Курпякова
11 минут назад

Преподаватель-бизнесмен напомнил - у одних есть трусы и колечки-неделька, а у других - шубы и автомобили-неделька.

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  • Вчера начальник выдал так выдал. Заходит утром и говорит: «Ну что, давайте-ка докажите мне, что вы заслужили зарплату за апрель!» Я чуть под стол не упала. Я знала, что он у нас с задоринкой в башке, но не думала, что настолько. То есть, того, что мы месяц работали, порой и сверхурочно недостаточно? Что еще нужно сделать? Я впервые в такой ситуации и даже не понимаю, как себя вести. © Рабочие истории / VK
  • Как-то в трамвае одного оригинального персонажа увидел. Сидел, как сыч, пялился в свой айфон. В дорогом пальто, туфлях, с портфелем. Дерганый и злой. Что он там делал, было непонятно, пока ему кто-то не позвонил. Далее диалог:
    - Бу-бу-бу.
    - Эвакуатор забрал!
    - Бу-бу-бу.
    - А я знаю?! Не останавливался никто. В трамвае я еду.
    - Бу-бу-бу.
    - Да! В трамвае! В трам-ва-е!
    И тут из трубки донесся ржач. © MadRabbitZZ / Pikabu
  • Когда я работал в отеле, к нам как-то раз зашел парень и молча швырнул свое удостоверение на стойку регистрации. Я смотрю его бронирование, а такой фамилии нет в системе. Говорю, мол, извините, а он выходит из себя, начинает обзывать меня некомпетентным и говорить, что он позвонит руководству. Затем он сообщает, что уже как 5 лет участвует в такой-то программе лояльности, поэтому мы не смеем терять его бронирование. Я просто молча указал на большую вывеску на стене позади меня, на которой было написано название совсем другой сети отелей. Он ничего не сказал, схватил свое удостоверение со стойки и вышел. © StaticElektra / Reddit
  • Реальная история моего бывшего коллеги. Приехали они с аудитом в одну строительную фирму. Гендиректор весь такой скромный, в обычной рубашке и простеньким телефоном. Задача - сделать финансовый отчет и отчет о результатах в целом для инвесторов. Сидят, он рассказывает, что да как. И тут подъезжает его заместитель на крутой тачке, выходит весь в дорогущей одежде, на руках - золотые часики. Гендиректор на это дело смотрит, багровеет и прямо сходу на него орет: "Ты чего творишь?! Мы тут деньги просить у людей должны, а ты на такой машине и в костюме ездишь!" © Babakin / Pikabu
  • Работаю в туризме. Делаем индивидуальные туры. Больше всех клянчат скидки именно топ-менеджеры и директора. Сначала понты: отель самый лучший, гид 24 часа, машина бизнес-класса, ужины в самых крутых ресторанах. А потом начинается: что так дорого, надо гида бесплатно. Очень долго нудят по телефону, просят своих секретарш уладить вопрос цены. А некоторые, сидя в дорогих костюмах и подписывая договор, умудряются между делом вставить: "Давайте хотя бы еще 2% скинем". © Подслушано / Ideer
  • Сегодня к нам из главного офиса приехала главный бухгалтер с ревизией, вся из себя, пальцы веером. Она недавно к нам устроилась и решила все проверить сама. Для проведения ревизии она должна иметь доступ на территорию производства. Чтобы его получить нужно пройти стандартные процедуры: инструктаж по технике безопасности и получение средств индивидуальной защиты.
    Если кто не знает, при проведении инструктажа инженер обязан сделать об этом запись в соответствующем журнале. Туда также вносятся данные инструктируемого: фамилия, инициалы и год рождения. Во время заполнения журнала инженер спросил даму, какого она года рождения, та вопрос проигнорировала. Когда он ее второй раз спросил, ответила, что женщинам такие неприличные вопросы не задают. Инженер, немного обалдев, сказал, что она здесь находится не как женщина, а как сотрудник. На что получил порцию гнева и узнал какой он хам, раз позволяет себе такое в отношении дамы, тем более главного бухгалтера, и что она тут сейчас всем устроит ревизию и они все повылетают со своих мест, включая директора филиала.
    После чего инженер сказал, что ему это не грозит, он не отвечает за имущество и финансы, а если она не хочет выполнять все по форме, то средства индивидуальной защиты не получит. Бухгалтер, красная как рак, свалила обратно в гостиницу. Кажется, ревизия откладывается. © imv1979 / Pikabu
  • В наш банк позвонила женщина и попросила увеличить лимит по ее кредитной карте. Мне пришлось задать ей ряд вопросов: где работает, сколько получает, есть ли у нее другие кредиты. Женщина обиделась, что я задаю ей «очень личные вопросы». Объясняю, что нам нужно знать ее доход, чтобы понять, получится ли увеличить лимит по кредитке. Дама медленно закипала и под занавес разразилась тирадой: «Я не знаю, кем вы себя возомнили, что решили звонить мне и лезть с личными вопросами, которые вас не касаются. Уже почти 9 вечера! Это же совершенно неприемлемо звонить людям так поздно!» Я не выдерживаю и говорю: "Вообще-то это вы мне позвонили". Она швырнула трубку. © PixieBaronicsi / Reddit
  • Во время учебы в колледже я подрабатывал на парковке. Она была подземной и двухэтажной, а еще находилась рядом с парковкой одного из лучших театров города. Каждую пятницу парковка заполнялась людьми, идущими на спектакль или концерт. И некоторые из них не особо горели желанием общаться с "обслугой", то есть со мной.
    Но однажды вечером к моей стойке подходит надменная пожилая дама и спрашивает: «Где лифт в театр?» Я говорю: "Извините, на нашей парковке его нет, но вы можете воспользоваться тем, что позади вас, и он доставит вас на площадь рядом с театром". Она говорит: «Нет, я уверена, что лифт здесь!» Отвечаю: "Вы, возможно, имеете в виду другую парковку, которая на самом деле находится под театром".
    Дама начинает спорить, что нужный лифт находится именно здесь. Я решаю не спорить и посылаю ее поискать такой подъемник. Женщина ушла, а я стал по камерам наблюдать, как она прошла вдоль всех стен и сунулась во все двери. Она даже поднялась на лифте на площадь, но снова спустилась, потому что по какой-то причине не захотела пройти 20 метров до театра. Закончив обход парковки, она вернулась к стойке и сказала: «Знаете, здесь на самом деле нет лифта, ведущего в театр». Да ладно! © Mortlach78 / Reddit
  • Не понимаю людей, которым понты важнее порядочности. Несколько лет назад у моей мамы снимала квартиру одна моя знакомая. Оплату с нее брали очень низкую, чуть ли не символическую, плюс коммунальные, но она никогда не платила вовремя, а за коммуналку рассчитывалась только после десятого напоминания. Зато купила себе какой-то дорогущий смартфон, естественно, в кредит. Говорила: "Вот достаю я его, и мне не стыдно!" И все вокруг, мол, вау, какой телефон. Удивлялась еще, неужели мне не стыдно ходить с моей древней звонилкой. Мне неловко, если я кому-то должна денег. А телефон я выбираю такой, чтобы нравился единственному человеку — мне, а не каким-нибудь таинственным окружающим завистникам. © Подслушано / Ideer
  • В нашем подъезде один мужик затеял у себя ремонт. Хороший такой, с размахом и переносом стен. И вот пришла пора выносить весь этот мусор из квартиры. Он полетел по всему подъезду, лифту и слегка по улице. День, два... Я не выдержал и пошел разбираться. Поднимаюсь на очередной этаж, а там мне другая соседка рассказывает, что нашла хозяина мусора и у них состоялся следующий диалог:
    - Вы совсем совесть потеряли, мало того, что шум постоянный, так и мусор по всему подъезду! Я буду жаловаться.
    - Да вы знаете где я работаю?
    - Отлично, вот в эту организацию и напишу.
    К вечеру подъезд был убран. © AncleFedor / Pikabu

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