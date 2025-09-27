17 случаев, когда добрый поступок был делом сердца, а не показухи

Добро
10 минут назад

Иногда, посреди рутины и спешки, происходит то, что заставляет остановиться. Маленькое, нелогичное, но абсолютно искреннее чудо. Вот 17 невероятных историй, которые доказывают, что человечность — это не миф, а главный сюрприз нашей жизни. Это истории о школьных учителях, которые скинулись, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем. О водителе автобуса, который нашел ваши ключи и привез их прямо к дому. О коллеге, которая заступилась за вас перед сплетницей. Приготовьтесь, будет очень тепло.

  • Выхожу я на улицу, иду к своей машине, чтобы ехать на работу. Вижу возле боковой двери своего авто мальчика, лет пяти, который стоит и что-то прижимает к машине, а рядом с ним велосипед детский. Я ничего не понимаю, а мальчик заявляет: «Тетенька, вы только не злитесь. Я не хотел ее ранить или больно делать. Ей лучше сейчас будет». Я смотрю, а у него в руках подорожник, и прижимает он его к тому месту, где машина поцарапана. Даже наорать не смогла на него. Лишь улыбнулась и сказала, что в больницу ее свожу. © Не все поймут / VK
  • У меня было довольно сложное детство. Родителям до меня не было особого дела. Однажды наш класс собирался ехать на озеро, стоило это не так дорого, но я знала, что родители денег не дадут. Было грустно не поехать никуда единственной из всего класса. Но как же сильно я удивилась, когда моя классная руководительница сказала, чтобы я готовилась к поездке. Оказалось, что они с учителями скинулись деньгами, потому что знали всю ситуацию в семье и не хотели, чтобы я чувствовала себя не такой, как все. © Палата № 6 / VK
  • Довелось однажды взять на лето хомяка из школьного живого уголка... Бедное животное. У него из нервов, по-моему, остался только тот, что отвечает за подергивание глаза. Передвигаться он умел как ниндзя — бесшумно и невидимо, а корм словно исчезал сам по себе. Но за 3 летних месяца психику животине поправила терпением и лаской. Оказался милейший интеллигент и гурман. В школу обратно не отдала — не смогла. У меня он прожил еще 5 чудесных лет в любви и заботе. И хоть в старости его скрутил артрит, он выходил здороваться каждое утро, опираясь на скрюченные кулачки. © goblinVtapke / Pikabu
Rina RedHead
23 часа назад

Хомяк? 5 лет? Средняя продолжительность в зависимости от вида 1.5-3 года

-
-
Ответить
  • Шла по улице, настроение ни к черту, а навстречу выруливает толпа детей лет пяти с воспитателем. Тротуар был очень узким, я боком протискиваюсь мимо них с недовольной физиономией, и вдруг одна девочка поворачивается ко мне и сует самодельную открытку с нарисованными цветочками и надписью «Добро», внутри которой приклеен вырезанный объемный цветок в горшочке и кошачья мордашка. Она улыбнулась и поспешила за остальными, а мне вдруг стало так тепло. Настроение поднялось на оставшийся день, а открытку до сих пор храню. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем часто ходили в одно кафе и хорошо знали его сотрудников, трудолюбивых и милых людей. Но как-то мы заскочили туда позавтракать, и тут услышали, как один мужчина у стойки орет на молоденькую девушку: «Это самый невкусный кофе, который я когда-либо пробовал!» Видно было, что бедняжка вот-вот расплачется. «Боже, сколько шума из-за какого-то кофе!» — тихо сказала я, после чего мой муж решил вмешаться в назревавший конфликт. Он подошел к стойке и подал девушке свою чашку из-под кофе. Та глядела на него испуганной овечкой. Я переживала, что муж завяжет перепалку с тем клиентом, а он просто сказал, улыбаясь: «Я бы с радостью выпил еще чашку кофе. Он такой вкусный». Сердитый клиент немного смутился, а потом ушел из кафе. Было видно, какое облегчение испытала эта девушка. © Julie A. Gates / Quora
  • Вышли с мужем вечером из дома, я заметила в снегу телефон, розовый, весь в наклейках, явно девчачий. Подбираю, а он выключен, видимо, замерз. Муж, недолго думая, достал пауэрбанк и провод, зарядили, включили, а он заблокирован, непонятно, как искать хозяйку. Решаю, что, видимо, придется взять телефон с собой и тут звонок, высвечивается: «бабушка». Я беру трубку, начинаю объяснять, мол, так и так у такого-то дома нашли телефон. Оказалось, что ее дочка и внучка живут в соседнем подъезде, мы отнесли в указанную квартиру находку. Она нас так благодарила, даже неловко было. А вот мама девочки встретила нас с очень недовольным лицом, чувствую, с ребенком был серьезный разговор дома.
  • Вчера потеряла ключи и не могла зайти домой, пока сестра не приехала, чтобы открыть дверь. Расстроилась и думала о том, какая я растеряша и что нужно делать дубликаты... А сегодня утром позвонил таксист и сказал, что нашел мои ключи, и даже привез их... Чудеса случаются, хоть и маленькие. © Подслушано / Ideer
  • Еду я на работу в автобусе. Как на иголках перед важным собранием. И тут одна девушка шепчет, что у меня стрелка на колготках. Е-мое. В магазин не успею. Девушка предлагает смазать стрелку лаком, чтобы дальше не пошла. И тут другая пассажирка находит идеальное решение моей проблемы: она протягивает мне телесные колготки размера 2 — как раз моего. И говорит: «Возьмите, вам должны подойти! У меня всегда запасные с собой». Девушкам была очень благодарна, а лайфхак взяла себе на заметку: теперь тоже ношу с собой новые колготки на экстренный случай. © Рабочие истории / VK
  • Однажды попали на загородной трассе ночью в жуткий, густой как кисель туман. Даже противотуманки дорогу не просвечивали, остановиться и переждать не было возможности. Медленно и напряженно продирались, и вдруг сбоку пристраивается еще одна машина. С двух машин светили чуть больше, и ехать было чуть проще. Когда один водитель уставал — отставал, и на его место в «упряжь» становился другой. В такие моменты так приятно знать, что ты не один! © Подслушано / Ideer
  • Когда сыну было 3,5 года, он был шкодливым ребенком. И чтобы приучить его вести себя хорошо, мы придумали давать ему ежедневно по 2 «таблетки» для хорошего поведения (на самом деле это были просто жевательные конфеты с фруктовым вкусом). И это работало: теперь каждый раз, когда он уходил из детсада, воспитатель говорил, что он вел себя хорошо. Но как-то раз мы привели его в детсад рано, а там был лишь один новенький ребенок, который выглядел испуганным и грустным. Сын подошел к этому мальчику и спросил, как того зовут. Но тот просто отвернулся. Мы с воспитателем уже хотели вмешаться, но тут сын протянул ему свои «таблетки». После чего мальчик улыбнулся, и вскоре уже они болтали и играли вместе. Когда в конце дня мы вернулись за сыном, тот сказал, что прекрасно обходился без своих «таблеток». А мы случайно выяснили, что наши конфетки помогают еще и от грусти. © Willemien Van Vuuren / Quora
  • Пришла к нам новая сотрудница. И эта фифа как давай на меня наезжать, что я за собой не слежу: одета не по моде, без маникюра, а волосы в хвост собраны. Сказала: «Вот гляди, муж тебя бросит». Обидно стало, но я молча ушла в туалет. Возвращаюсь и слышу то, от чего прямо на душе отлегло: эту фифу вовсю пропесочивает наша старшая у себя в кабинете: «Думаешь, она не хочет красиво краситься или одеваться? Хочет, но не может, а муж ее и такую любит. У них двое деток маленьких, свекровь с ними больная живет. Нужны постоянно дорогие лекарства, она с мужем работает без отпусков уже 5 лет, да еще и на двух работах. Какой тут может быть макияж, она и поспать не всегда может. Так что даже не вздумай ее еще раз этим упрекнуть — вмиг вылетишь с работы». Я была в шоке не только от того, что она заступилась, но больше из-за того, что она в курсе моих проблем... Теперь понятно, почему наша добрая начальница обеспечивала меня хорошо оплачиваемыми подработками и на премию не скупилась. © Палата № 6 / VK
  • Я — учитель биологии. В 6 «А» классе заболел мальчик Артем, не ходил в школу. И я как-то заметила, что одноклассники увидели в соцсетях его фото и ржут над тем, что Темка — лысый. И я на свой страх и риск рассказала ребятам о том, что с Темой и об онкологии вообще. И чуть не пожалела: тотчас же, как классный руководитель 6 «А» узнала о разговоре с ее подопечными, она возмутилась, что я влезла без спроса. 3 мамаши закатили скандал при директоре школы, что я «травмировала» их детей, рассказывая всякие ужасы. Лучше было бы, по их мнению, если бы их дети ребенка третировали и писали ему гадости. Еле отбилась. Но в итоге дети прониклись сочувствием к Артему, написали ему в соцсетях слова поддержки и даже купили ему с карманных денег небольшой подарок, который передали со старшей сестрой. И, к счастью, хоть и не всегда так бывает, у этой истории оказался хороший конец: в 7 классе Артем вернулся в школу, а ребята встретили его как героя бурей оваций. С тех пор он в ремиссии. © NaginiSnake / Pikabu
  • Я вышла под проливным дождем. И незнакомый мужчина в деловом костюме и с портфелем подошел ко мне и дал мне зонтик. Я отнекивалась, но он не принял отказа. При этом я уверена, что сам он промок, куда бы ни шел, поскольку ливень был слишком сильным. А пару недель спустя я отдала тот зонтик девочке из моего района, так как начался дождь, а у нее зонта не оказалось. © im_not_bovvered / Reddit
  • Сына вполне заслуженно выселили из студенческого общежития. Я понимающе к этому отнеслась, но попросила директора дать нам время на поиск жилья. Он согласился. А поздно вечером сын позвонил и сказал, что его все-таки выселили, так как приказ уже был подписан, а директор не успел предупредить начальника общежития о нашей договоренности. Сама приехать не могу, так как автобус ходит раз в сутки, деньги тоже будут через 2 дня. Друзей и знакомых у меня в том городе нет. Сын плачет. Сказала ему, чтобы шел на вокзал, я что-нибудь придумаю. По дороге его встретила молодая пара, спросили, что случилось. Сын объяснил ситуацию. А они пригласили его к себе переночевать, покормили. Когда утром я рванула к моему нерадивому студенту, директор связался со мной и сказал, что сын может вернуться в общежитие: вся его группа пришла просить директора об этом. И мы с сыном пошли к той молодой паре с большим тортом и пакетом сладостей в знак благодарности. © Алексена Семенюк
  • Сегодня ехала в лифте с соседом-дедулей, и он пожаловался, что жена очень хотела арбуз, а в магазине не оказалось. Ему так обидно было идти домой пустым. Пришла домой к родителям, а они как раз только разрезали арбуз, рассказала им про дедушку, так папа сразу отдал мне половину и отправил к соседям. Дверь открыла бабушка, с такой детской счастливой улыбкой взяла арбуз и долго-долго благодарила. © Подслушано / Ideer
  • Мне 52 года. Пару лет назад я пошла с младшей дочерью в магазин, где продаются благовония, свечи, одежда и тому подобное. В тот день я чувствовала себя подавленной и просто ждала, пока дочь выберет то, что ей нужно. В какой-то момент мое внимание привлекла куртка, которая сплошь была усыпана блестками. Я начала ее рассматривать и щупать. А молоденькая девушка-продавец подошла ко мне и сказала: «Вы будете хорошо смотреться в ней!» На это я ответила, что эта куртка слишком хороша для меня. Но девушка заявила предельно искренним тоном: «Не говорите так о себе! Вы прекрасны такой, какая вы есть». Это было самое приятное, что мне говорил совершенно незнакомый человек, и мое уныние как рукой сняло. © i_build_4_fun / Reddit
  • Как-то я оставил автомобиль возле дома, проснулся — а кто-то закидал его яйцами. Нам с женой срочно нужно было куда-то попасть, поэтому я бросил машину как есть, а поехали мы на авто жены. Вернулся через несколько часов, а моя машина сияла как новая. Сосед, имени которого я тогда даже не знал, помыл ее для меня, пока нас не было. © Ceristimo / Reddit

