17 случаев, когда добрый поступок был делом сердца, а не показухи

Иногда, посреди рутины и спешки, происходит то, что заставляет остановиться. Маленькое, нелогичное, но абсолютно искреннее чудо. Вот 17 невероятных историй, которые доказывают, что человечность — это не миф, а главный сюрприз нашей жизни. Это истории о школьных учителях, которые скинулись, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем. О водителе автобуса, который нашел ваши ключи и привез их прямо к дому. О коллеге, которая заступилась за вас перед сплетницей. Приготовьтесь, будет очень тепло.

