15 доказательств, что у богатых абсолютно свои приколы, которые не всем понятны

Про машину за нал и в кредит:
- салону без разницы, он в любом случае сразу получает деньги и за нал и за безнал от банка
- возможно в кредит была куплена более дорогая машина? 🤣
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Люди живут по-разному, и когда мы сталкиваемся с чем-то, выходящим за пределы нашего привычного опыта, это может сбивать с толку. Особенно это ощущается в общении с богатыми людьми, когда узнаешь их привычки или образ жизни. Поэтому мы постарались найти самые необычные случаи про богатых.
Про машину за нал и в кредит:
- салону без разницы, он в любом случае сразу получает деньги и за нал и за безнал от банка
- возможно в кредит была куплена более дорогая машина? 🤣
Про то, что у богатых людей есть свои странности, это и так было ясно как день: