15 доказательств, что у богатых абсолютно свои приколы, которые не всем понятны

Истории
2 минуты назад

Люди живут по-разному, и когда мы сталкиваемся с чем-то, выходящим за пределы нашего привычного опыта, это может сбивать с толку. Особенно это ощущается в общении с богатыми людьми, когда узнаешь их привычки или образ жизни. Поэтому мы постарались найти самые необычные случаи про богатых.

  • Родители мужа моей сестры очень богатые люди, дружат с мэром их города. Но дети у них странные. Одна работает в своем цветочном магазине; второй постоянно путешествует и работает, кем придется; третий (муж сестры) пошел работать в полицию, где они и познакомились; четвертый — беспечный подросток. И родители ничего против не имеют. Чего людям не хватает для счастья? Могли бы жить и ни о чем не думать, но нет. © Подслушано / Ideer
  • Моему богатому другу пришлось несколько раз перекрашивать машину, потому что павлин на его участке постоянно видит в ней свое отражение и яростно набрасывается. © unsafecrab / Reddit
  • Встречают по одежке, провожают по уму. Мы с мужем не сильно напрягаемся с выбором одежды. Надели, что удобно, и пошли. У нас небольшая фирма и достаток крепко-средний такой. Денег хватает на все, хотя об этом не скажешь, взглянув на нас. Обожаю реакцию продавцов в дорогих магазинах, когда мы спокойно расплачиваемся. Апогеем стало лицо менеджера автомобильного салона, который нехотя показывал машины, при этом раз двадцать убегал поприветствовать «дорогих покупателей», бросая описания приглянувшейся нам машины на полпути. В какой-то момент мужу это надоело, он позвал стажера, выбрал машину и оплатил всю сумму наличными. Пока мы уезжали, «наш» продавец с ошарашенным лицом оформлял кредит для «модно» одетой клиентки. © Палата № 6 / VK
  • Заправлял машину в сомнительном районе на заправке, когда рядом остановилась пожилая женщина на дорогущей иномарке. Она чуть приоткрыла окно и попросила помочь, мол, боялась заправляться сама. Спросил, какое топливо ей нужно, она ответила, что самое дешевое. Уточнил, уверена ли она, ведь у нее люксовый автомобиль. Она сказала, что неважно, ведь в любой момент может позволить себе новую машину. © PewPews / Reddit
Претти
17 часов назад

Про машину за нал и в кредит:
- салону без разницы, он в любом случае сразу получает деньги и за нал и за безнал от банка
- возможно в кредит была куплена более дорогая машина? 🤣

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  • Я училась в Британии и долгое время снимала квартиру с одной девочкой из Китая. Как-то мы говорили по душам и она рассказала, что ее отец — очень богатый человек. Но поскольку сам он из бедной семьи, то ведет довольно скупой образ жизни и даже в свободное время подрабатывает таксистом. Я не могла в это поверить, пока не побывала однажды у нее в гостях. Это был просто не дом, а красивейший замок посреди огромной усадьбы. Внутри все тоже было изысканно и продуманно до мелочей. Соседка сказала, что это все — идея мамы. В общем, сидели мы в ее комнате, разговаривали, как вдруг в комнату зашел отец и что-то угрожающе сказал по-китайски, на что соседка расхохоталась и ушла на пару минут. Я поинтересовалась что же он такого сказал. Говорит: «Папа пришел напомнить, чтобы я свет на кухне не забывала выключать — коммуналка не бесплатная. Мол, пока твой отец ночами в такси работает, ты тут деньгами разбрасываешься» — и засмеялась еще раз. © Не все поймут / VK
  • Состоятельный знакомый пригласил в гости за границу. Его молодая жена ухмыляется: «Надо было лететь бизнес-классом! Читаю книгу про миллионеров: больше тратишь — больше получаешь! Жаль, муж не хочет читать!» Тут ее муж встает и как выдает: «Дорогая, просто мне некогда читать, я работаю, чтобы тебя содержать».
  • Моя богатая тетя не позволяет парковать машины перед ее домом, потому что это портит вид на ее особняк. © jz1172 / Reddit
  • Как-то вез жену клиента домой из аэропорта после первого сильного снегопада в этом году. Мне было «так» жаль, когда она сказала: «Ох, Роджер так расстроен! Снег успели почистить только перед двумя нашими гаражными воротами. Он хотел поехать на своем BMW, но теперь ему придется ездить на моем Mercedes еще неделю». © Shyguy8413 / Reddit
  • Недавно умерла одна дальняя богатая родственница, которую я видел от силы два раза в жизни. Для меня было сюрпризом, что она оставила мне 3 тысячи долларов. Жене говорить не спешил, решил придумать что-то оригинальное. У дочки выпал молочный зуб и я, будучи стоматологом, начал громко восклицать: «О! Это же зуб из уникальных в своем роде тканей! Его можно продать за 3 тысячи долларов!» После этого я побежал в банк за деньгами от родственницы. Вернулся домой, жена в шоке, дочь тоже глаза выпучила. И тут моя женушка выдает: «Дочка! Открывай рот!» Еле успел ее остановить. © Палата № 6 / VK
  • С недавних пор стала много зарабатывать. Деньги на счетах и картах страшно держать — украдут, спишут по ошибке приставы и прочее, а потом и не вернешь. Снимала и наличными хранила дома, теперь из дома выйти страшно. Вдруг воры залезут или пожар. Богатые тоже плачут. © Подслушано / Ideer
  • Я работаю слесарем-сантехником. Недавно мне пришлось ремонтировать унитаз одному клиенту. Богатый особняк, все в мраморе, красиво, шикарно — одним словом. Под крышкой бачка я обнаружил пачку денег, которая была плотно перемотана скотчем. Я мог бы оставить эти деньги себе, но решил поступить честно. Я позвал хозяина и отдал ему доллары. Он молча взял их, расплатился со мной и попрощался. © Не все поймут / VK
  • Моя жена — стюардесса. У нее был такой случай.
    Жена: «Что бы вы хотели попить?»
    Пассажир: «Воды. Подождите, а откуда она?»
    Жена: «Эм, что?»
    Пассажир: «Из какой страна эта вода? Я пью только воду из Франции». © shmashmorshman / Reddit
  • Дружил с людьми, которые «были просто обязаны сломать свой телефон». У них были последние модификации и они прекрасно работали, но скоро должна была выйти новая модель. А их родители купили бы ее только в том случае, если старые телефоны перестанут работать. © littlekittenbiglion / Reddit
  • Когда мне было 20 и я был буквально голодным студентом, мой друг предложил мне одну странную подработку. Одна его богатая пожилая знакомая уезжала из города и мне нужно было неделю пожить в ее квартире и регулярно на камеру гладить ее котов по два часа в день. А еще кормить их, убирать за ними, расчесывать. Бабуля отдавала просто космические деньги, и я согласился. Заплатила даже больше, чем договаривались. © Не все поймут / VK
  • Следила за домом одной богатой. Холодильник у нее был забит, но почти у всех продуктов срок годности заканчивался. Я звоню ей, спрашиваю, как быть, мол, к ее приезду тут будет куча просрочки. А она выдала: «Ты можешь брать любую еду, только деньги за нее потом отдай и все».

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