15 доказательств, что у богатых абсолютно свои приколы, которые не всем понятны

Люди живут по-разному, и когда мы сталкиваемся с чем-то, выходящим за пределы нашего привычного опыта, это может сбивать с толку. Особенно это ощущается в общении с богатыми людьми, когда узнаешь их привычки или образ жизни. Поэтому мы постарались найти самые необычные случаи про богатых.