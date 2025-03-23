15 историй о том, чем может обернуться человеческое добродушие

Истории
1 час назад

Добрые поступки не всегда приводят к тому итогу, который мы планируем. В этой статье собраны истории людей, чьи искренние намерения сделать как лучше привели к самым разным результатам — от приятных сюрпризов до очень непредсказуемых поворотов.

  • В кафешке за столиком сидит зареванная девчушка, ее окружают три официанта и администратор. У девочки трагедия: пришла на свидание с парнем, который предложил разделить счет, но вышел в туалет и исчез. А у девочки денег едва хватает заплатить за себя. Мы расплачиваемся за нее, девочку выпускают из «осады». Она нас догоняет, благодарит, обещает вернуть деньги. Мы ускоряемся, чтобы оторваться. И вот тут-то она делает «решительный шаг»: резко ускоряется, проносится мимо нашей компании и вскакивает в маршрутку. Маршрутка уезжает, а она показывает нам в окно неприличный жест, только почему-то указательным пальцем. © Unknown author / Pikabu
  • Однажды сосед мой решил насыпать соль на ступени моей лестницы. Это было совершенно ни к чему: ступени я сам чистил от снега, а соль повредила лапы моей собаки. В другой раз коллега хотел помочь и решил скребком счистить снег с моей машины. В итоге поцарапал капот. А еще один «добряк», убирая снег снегоуборщиком, снес кучу декоративных синих камней с моей дорожки. © Moleypeg / Reddit
  • Я всегда ношу с собой клубок пряжи и крючок, чтобы занять руки и мысли. Обычно мне нравится вязать розы, когда приходится где-то ждать, например в очереди в магазине, в кабинете врача, в машине. И мне нравится дарить их случайным людям, чтобы подарить кому-то улыбку. В прошлом году я была у стоматолога, и как только закончила вязать розу, отдала ее девушке стажеру. И вот вчера я прихожу с тетей к стоматологу, и девушка на приемной показалась мне знакомой. И вдруг она спрашивает меня, не вяжу ли я случайно. Оказалось, что она была той самой девушкой из стомкабинета, которой я подарила розу. Девушка рассказала, что до сих пор хранит мою розу на столе дома и любит на нее смотреть. Мне было так приятно узнать, что кто-то все еще хранит ее и помнит меня даже спустя целый год! © serraangel826 / Reddit
  • В доме у нас на 3-м этаже живет бабушка. Бабушка уже плохо ходит. И ей сложно спуститься к бакам во дворе, чтобы выбросить мусор. Поэтому она вешает мусорный пакет с наружной стороны двери, чтобы сердобольные люди выбросили его. Люди у нас добрые, выбрасывают. Но бабушка все-таки иногда выходит из дома, чтобы сходить в магазин. Обратно она возвращается с пакетом и садится отдыхать на лавочку у входа. Тут же она ждет сердобольных соседей, которые помогут ей отнести пакет на 3-й этаж и повесят на ручку двери, пока она поднимается. В итоге, пока бабушка отдыхала внизу, один сердобольный сосед отнес пакет с продуктами и повесил его на ручку двери, a второй — снял пакет и отнес в мусорные баки. © hunterpo / Pikabu
  • Брат сдал свою квартиру знакомым из глубинки за символическую плату. Сам живет в другом городе, приезжает крайне редко. Тут решил приехать и выяснил, что жильцы намутили что-то со счетчиками, подключились к другим соседям. На свой резонный вопрос: «Что за фигня?» — получает ответ: «А ты вообще кто такой? Иди отсюда». Выселяли их с участковым, меняли замки. Сделал добро называется. © Подслушано / Ideer
  • Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой хмурой очереди. Пикает сканер, периодически повторяют: "Пакет нужен?" Я вежливо здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня и почти ухожу, как вдруг дама на кассе выдает: "Девушка, можно вам цветы подарить?" В итоге списали тюльпаны, которые продавали к празднику, предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
  • Произошло это несколько лет назад, но до сих пор периодически вспоминаю и думаю: как можно так вообще делать? Бабушка жила в частном доме у дороги. Однажды зимой мы всей семьей были у нее и в дверь постучался мужчина. Он заехал на обочину с другой стороны дороги и застрял, попросил у нас лопату. Мы ее дали. Когда он откопал свою машину, то вместо того, чтобы лопату вернуть, он ее прям там на обочине и бросил. © Подслушано / Ideer
  • Понял, что не все потеряно, когда в продуктовом магазине люди в очереди чуть ли не подрались, споря, кто заплатит за бабушку, ей не хватало денег оплатить ряженку и шпроты. В итоге скинулись все и оплатили весь чек. © Подслушано / Ideer
  • Раньше много путешествовал за границу. Купила билет первого класса и рядом осталось свободное место. Как только самолет должен был вылететь, на борт забежал растерянный мужчина с дочерью. Из-за какой-то проблемы стюардессы посадили девочку рядом со мной отдельно от ее отца. Я предложил свое место отцу, чтобы он не переживал за дочь. Однако после того, как стюардессы узнали про это, они доставили мне полный сервис первого класса прямо ко мне — еду, напитки, подушки, все как полагается. © pullin2 / Reddit
  • Пожилой мужчина забыл свою карту в банкомате, и на экране осталась вся информация о его деньгах. Он вернулся в машину и начал уезжать. Я быстро забрал карту и побежал через дорогу, чтобы вернуть ему. К моему огромному удивлению, как только я подошел к машине мужчина начал кидаться с обвинениями о том, что я пытался украсть карту и назвал меня вором. В этот момент я просто уронил на пол его карту и пошел обратно к банкомату, чтобы достать деньги. Попытался быть полезным, а в ответ получит большую порцию хамства. © QuillFly / Reddit
  • Моя сестра помогала одной девушке подготовиться к большой распродаже и также привезла много своих вещей, чтобы продать их. Она сделала почти всю работу, и когда настал день распродажи, эта девушка решила не проводить распродажу, начала не отвечать на звонки и игнорировать мою сестру. Она украла все дорогостоящие детские вещи и мебель моей сестры, большинство из которых было почти не использовано. Даже несмотря на большую потерю времени и средств, моя сестра даже благодарна, что это случилось, ведь теперь она точно знает, какая эта девушка на самом деле. © Unknown author / Reddit
  • Незнакомая девушка стояла на аварийке с поломкой. Я купил запчасть и поменял на месте. Через время она написала, попросив дистанционную помощь. Так продолжалось два месяца, пока однажды я не получил звонок от ее мужа. Я пытался нормально объяснить, что только помогаю без каких-либо других мыслей и даже не знал, что у нее есть муж. Несмотря на это, в ответ я слышал только оскорбления в свой адрес. © Подслушано / Ideer
  • Нашла кошелек с документом пенсионерки и картой. Отыскала ее в соцсетях, но она не ответила. Также искала через банк и социальный фонд, но без результата. И вдруг, снова открыв мессенджер, вижу ее сообщение, а там эта самая женщина обзывает меня последними словами. Начиная с того, что я воровка, выкрала у нее карты и хочу пользоваться всеми благами по ее социальной карте, заканчивая тем, что я, наверно, любовница ее мужа. А следом ее подруженьки, которым я писала, начали меня такими же помоями обливать. Я и мошенница, и аферистка, и на меня в суд подадут. Я была в шоке, так как таких изощренных ругательств в свой адрес я не слышала никогда. После этого удалила свою страницу, карты разрезала и выкинула. А хотела всего лишь доброе дело сделать. © Подслушано / Ideer
  • В антикварном магазине женщина принесла вещь, стоящую полмиллиона, но шеф оценил ее в 60 тысяч. Когда он отошел, я посоветовала клиентке место, где дадут больше. Она ушла. Вечером звонок. Трубку взял шеф, а там та женщина со словами благодарности за то, что я ей посоветовала ей хорошее место, ее вещицу взяли аж за 200 тысяч! Мне влетело. Сказал, что лишит меня премии за то, что я клиентов отбиваю у него. © Рабочие истории / VK
  • Нашла паспорт мужика рядом со своей машиной. Смотрю, живет на соседней улице, меньше километра от меня. Отнесла. Удивился, взял, но спасибо не сказал. И вот прошел целый месяц, я лежу в кровати, и вдруг слышу звонок в дверь: стоит парочка, которая нашла мой кошелек со всеми карточками, удостоверениями, паспортом, деньгами...тоже по адресу нашли, позвонили. Во, вернулось! © Подслушано / Ideer

И все-таки не стоит забывать о том, как иногда простые добрые поступки могут быть оценены по достоинству, как это было в историях, рассказанных в следующих статьях:

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
19 часов назад

А ведь, наверное, существует специальный алгоритм, который берет истории из разных статей, соединяет их, перемешивает и преподносит как новую статью 😀

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