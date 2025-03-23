15 историй о том, чем может обернуться человеческое добродушие

А ведь, наверное, существует специальный алгоритм, который берет истории из разных статей, соединяет их, перемешивает и преподносит как новую статью 😀
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Добрые поступки не всегда приводят к тому итогу, который мы планируем. В этой статье собраны истории людей, чьи искренние намерения сделать как лучше привели к самым разным результатам — от приятных сюрпризов до очень непредсказуемых поворотов.
И все-таки не стоит забывать о том, как иногда простые добрые поступки могут быть оценены по достоинству, как это было в историях, рассказанных в следующих статьях:
А ведь, наверное, существует специальный алгоритм, который берет истории из разных статей, соединяет их, перемешивает и преподносит как новую статью 😀