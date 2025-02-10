20+ искренних поступков, которые доказывают: доброта все еще в моде
Истории
23 часа назад
Иногда жизнь подкидывает нам такие сюрпризы, что хочется верить: мир все-таки не без добрых людей. То ребенок порадует сочувствием, то незнакомец поможет донести тяжелые сумки, а то просто кто-то улыбнется в самый нужный момент — и день уже не кажется таким серым. Эти маленькие, но такие важные мгновения словно напоминают: доброта — как стаканчик ароматного кофе в холодное утро — согревает, бодрит и делает все вокруг чуточку лучше.
- Младшему брату четыре года, и, конечно, ему скучно одному, поэтому постоянно лезет ко мне, а у меня сессия на носу, завал по учебе, нервы на пределе. Весь день возилась с ним, но терпения надолго не хватило — то повысила голос, то резко одернула. Вечером укладываю его спать, он обнял меня маленькими ручками и шепчет: «Когда у меня будет день рождения, я загадаю желание, чтобы ты меня больше никогда не ругала». И тут же уснул. Я сидела рядом и ревела. Какая же я дура, что рычала на него. © Карамель / VK
- Снегопад, все заметает. Возвращаюсь домой, ставлю машину у дома, и тут бац — забуксовала прямо в сугробе. Достаю лопату, начинаю откапывать колеса, а неподалеку стоит машина, в ней два парня сидят, разговаривают. Зло взяло, думаю: «Ну хоть бы предложили помочь, сидят там как зрители». Но от ветра я быстро замерзла, решила пойти домой, согреться и потом вернуться. Выпила чаю, вернулась через полчаса с новыми силами — и что вы думаете? Машина уже откопана! Эти самые парни молча сделали дело и уехали. © Не все поймут / VK
- Мой муж смастерил будку для бездомной собаки, которая обитает возле нашего дома. Зима, и мы забрать ее не можем, но теперь у нее будет место, где можно согреться. А еще он повесил кормушку для птиц во дворе, чтобы им было легче пережить холода. В такие моменты я смотрю на него и понимаю, что выбрала правильно. Его забота о мире вокруг заставляет меня закрывать глаза на все мелкие недостатки. © Не все поймут / VK
- Бывшая коллега с работы — пожилая женщина. При этом она осваивает новые гаджеты и технологии. Часто просит помочь: скачать что-то, отредактировать таблицу. Иногда это бесит, но я помогаю: мне несложно, а ей приятно. И тут вдруг получаю уведомление: она просто взяла и в благодарность отправила мне деньги. Говорит, хотела в кафе позвать, но погода отстой. Как приятно! © Подслушано / Ideer
- У меня дочка 9-летняя отдала все свои денежки, что копила, бабушке, которая просила милостыню возле булочной. Сказала, ей жалко бабулю. Через несколько дней пошли с ней и дедом в гараж, и она нашла по дороге раз в 20 больше, чем отдала. Мы ей кроссовки купили, которые она хотела, и ей еще осталось на мелочи. Дело было в конце 90-х. © Ольга Акимова / Dzen
- У меня была тяжелая рабочая неделя и куча заморочек в семье в придачу. В субботу встретилась с друзьями. И так как я недавно перестала выпрямлять волосы, пошла с кудряшками. Так брат одной из подруг похвалил мою прическу, сказал, что я похожа на модель. Ух, это сделало мой вечер! Это то, что мне нужно было услышать после непутевой недельки. © One_Tacky_B / Reddit
С пожилой женщины получила деньги и ей приятно... Это не помощь, это платная услуга
-
-
Ответить
- Однажды ко мне подошел мужчина, весь в ссадинах, с синяком. Попросил позвонить. Ну, я дала поговорить по громкой связи. Спустя месяц увидела его снова и не узнала — очень ухоженный и приятный мужчина. Оказалось, тогда его машина сбила, из больницы отпустили чтобы себя в порядок привести смог, вещи взять. Он меня узнал меня и еще раз поблагодарил. © Подслушано / Ideer
- Друзья поженились, а вскоре у них появился сын. Я уехала в другой город, но мы общались через соцсети. На фото вижу — у них уже двое мальчишек! Из-за работы редко заходила в их профиль. Через несколько лет смотрю, а у них уже трое сыновей, и почему-то третий — ровесник старшего. Когда приехала в гости, встретилась с другом и спросила, как так получилось. Оказалось, это был приятель их старшего сына. Он жил с бабушкой, других родственников не было. Бабушки не стало, и ребенка хотели отправить в интернат. Их сын попросил родителей забрать друга к себе, они согласились. Оформили опеку и дали ему семью. Я искренне горжусь их добротой! © Не все поймут / VK
- Моя мама нашла на парковке торгового центра мужской кошелек. Не решилась отдавать его администрации ТЦ, решила подождать меня, чтобы я помогла вернуть владельцу. По водительскому удостоверению нашла парня в соцсети. Приехал парень на дорогой машине, посмотрел кошелек, все проверил и протягивает мне 5 тысяч. Я застыла, выдавила из себя робкое: «Спасибо». Не ожидала вознаграждения. © Подслушано / Ideer
- Стоял около метро, ждал приятеля. Смотрю, какая-то девушка выскочила из машины и побежала к большой мокрой собаке. Отвела собаку в сторону и начала судорожно кому-то звонить, а потом стояла с этой собакой под дождем уже с подругой, пока не пришли счастливые хозяева. Видимо, их собака потерялась. Добрые люди среди нас еще есть. © Подслушано / Ideer
- Выхожу из офиса и вижу, как из супермаркета вылетают парни с полной корзинкой еды, а следом за ними бежит дедушка. Догнать не смог, остановился, запыхался, схватился за сердце. Минут через 5, как в кино, приезжает здоровый амбал на крутой тачке, останавливается перед дедом, вытаскивает корзинку и одного пацана (видать, который тащил ее) из машины. Вручает деду. С парнем разобрались. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди, жалко дедулю. © Подслушано / Ideer
- Училась в 10-м классе и решила подзаработать на новогодние подарки — устроилась раздавать флаеры на улице. Мороз был ужасный, градусов тридцать. Стою, раздаю, руки и ноги уже не чувствую, но уйти нельзя — работа. Вдруг подходит мужчина, берет флаер, а потом неожиданно спрашивает: «Ты здесь давно?» Я растерялась, а он говорит: «Пошли, согреешься». Довел меня до ближайшей кофейни, купил горячий чай, велел сидеть и согреваться. Сам взял мою стопку флаеров, сказал: «Я сам все раздам» и ушел. Через какое-то время вернулся с пустыми руками, сказал, что все сделал. Просто так, от доброты. © Не все поймут / VK
- Устроилась на отличную работу. Через полгода выиграла поездку в город мечты на две недели. В компании отпуск давали максимум на 4 дня, поэтому я очень переживала, ведь такой шанс мог больше не выпасть. Тем временем на работе начался настоящий аврал, и задач оказалось так много, что я буквально жила в офисе, стараясь все успеть. О поездке я совсем забыла. В итоге меня уволили из-за мелкой оплошности. Я в слезах рассказала об этом маме, а она спокойно ответила: «Зато теперь ты сможешь поехать в путешествие». После возвращения домой я за неделю нашла новую работу с более высоким окладом и интересными задачами. А вчера отец признался, что это мама уговорила начальство меня уволить. Теперь я не знаю, как к этому относиться. Вроде бы все сложилось удачно, но как она могла поступить так за моей спиной? © Подслушано / Ideer
- Поехала на учебу, сажусь на переднее сиденье. Тут же садится молодой парень лет 23-25, с бородой, в валенках, с рюкзаком большим таким. Создалось впечатление, что он путешествует автостопом. Маршрутка трогается, и парень говорит водителю: «Можно ручкой за проезд рассчитаться?» И протягивает ему эту ручку. Водитель улыбается и берет ее. А ведь мог бы и отказаться, но не стал. Вроде бы мелочь, а как приятно. Здорово осознавать, что в мире есть добрые люди. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга — уличный музыкант. Она играет на скрипке по вечерам, а я стою рядом, потому что она стесняется. Один мальчик, проезжая мимо на велосипеде, кинул двадцатку. Потом вернулся, постоял с нами, кинул еще и уехал. И так каждые 15-20 минут. В конце узнали его имя, он сказал, что завтра уезжает, и был рад нас встретить. Впервые за всю ее «карьеру» деньги кинул кто-то в возрасте от 6 до 18. © Подслушано / Ideer
- Ехала в автобусе, изо всех сил стараясь не разреветься. С утра с мужем поцапалась, на работе был ужасный день, дома бардак ждет. Уткнулась в телефон, чтобы отвлечься. На остановке заходит бабулька и сразу шасть ко мне. Я уже привстала уступить ей место как вдруг она сказала: «Сиди, сиди, девонька. Мне не далеко, а у тебя явно был трудный день». А потом покопалась в сумке и дала мне конфетку.
- Мне сейчас 32 года, я получаю вторую вышку и учусь на первом курсе одного из самых сложных факультетов в своем университете. И как же радостно помогать первокурсникам, которым все кажется таким сложным и непонятным! Я делюсь с ними файлами для подготовки к контрольным работам, даю билеты и помогаю с заданиями. Так приятно слышать их благодарности! Я понимаю их, ведь мне самой было непросто на первом курсе 15 лет назад... Мне тоже помогали старшекурсники, они всегда поддерживали и давали советы. Нужно делать этот мир немножко добрее! © Мамдаринка / VK
- 4 года назад расстался с девушкой. Страдал, переехал. И как-то на остановке увидел незнакомую плачущую девушку. Подошел просто пожалеть. Пообщались немного, довез на такси домой, на следующий день вижу ее на той же остановке, но уже она идет ко мне: «Ты не оставил номера, ты очень хороший. Спасибо тебе». Погуляли пару недель и начали встречаться. Уже год вместе, безумно люблю ее! © Палата № 6 / VK
- Я провела два месяца в больнице из-за токсикоза. Не могла есть ничего, кроме киселя. На раздаче работала пожилая женщина, имени которой я уже не помню. Она дежурила сутки, а потом отдыхала. Если бы не она, я бы не справилась. Наливала мне кисель в трехлитровую банку и оставляла мне. Когда я говорила, что другим не хватит, она отвечала, что им не так плохо. Этой женщине уже за 60, но я до сих пор вспоминаю ее с искренней благодарностью. © Мамдаринка / VK
- Однажды возле магазина ко мне подошла девочка лет девяти и попросила купить ей хлеб, предложив взамен помочь донести мои пакеты. Я дал ей денег. Через пару минут она вышла с булочкой и пакетом молока, а затем побежала за угол. Из любопытства пошел за ней, а там она кормит бездомного щенка. Глядя на это, я зашел обратно в магазин, купил мешок корма и отдал ей, попросив приходить и подкармливать его. © Не все поймут / VK
- Когда мне было 4 или 5, в аэропорту я подружился с другим ребенком. У него была пара машинок из конструктора, и мы играли с этими штуками около часа. Когда мне пришло время идти на посадку, ребенок настоял, чтобы я оставил себе одну из машинок. Он сказал, что это доказательство того, что мы друзья. И вот прошло 20 лет, а эта машинка все еще хранится в коробке с моими детскими памятными вещами. © ForearmDeep / Reddit
- Живу в Турции. Подбегает на улице землячка: «Можно с вашего телефона позвонить?» Я напряглась, но дала. Потом смотрю — звонок-то был в другую страну, и у меня все денежки со счета улетели. Говорю, мол, дорогой звонок, что-то срочное было? И тут она как ни в чем ни бывало выдает: «Я заплачу, $50 хватит?» Я рассмеялась, говорю: «Не настолько дорогой». В результате деньги брать не стала, оценила ее порыв.
- Я встретил замечательную девушку в компьютерной игре. Она была другим игроком — моим врагом, но я пощадил ее. Она познакомила меня со своими друзьями, и мы отлично поладили. На днях ее друзья начали дразнить меня, мол, когда я уже приглашу ее на свидание. Я набрался смелости, поговорил с ней, сказал, что хочу подарить день, который она запомнит. Она согласилась. Даже если на этом все закончится, я все равно сделал то, что раньше казалось невозможным. Нам было 15, когда мы познакомились, а теперь 20. Лучше поздно, чем никогда. © Efan_Mr_Robbo / Reddit
- У меня сложились хорошие отношения с коллегой, которая годится мне в бабушки. Несмотря на возраст, она отлично разбирается в технике, дает дельные советы и обладает прекрасным чувством юмора. Меня раздражают другие коллеги, которые то роман с ее женатыми сыновьями приписывают, то говорят, что мне нужно ее наследство. На самом деле мне нужно только добро и понимание, которых в моей семье не хватает. А эти во всем корысть ищут. © Рабочие истории / VK
А вот и еще несколько статей, которые согревают душу как лучи солнца из-за туч в прохладный день:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
12+ человек, которые пришли к врачу, а ушли с крутой историей
Истории
5 дней назад
18 человек, которые ввернули такую меткую фразу, что другие запомнили ее на всю жизнь
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которые еще долго не захотят идти в гости. И к себе никого не пригласят
Народное творчество
1 год назад
20+ доказательств того, что доброты в мире больше, чем кажется
Добро
3 месяца назад
15 человек честно рассказали о том, как столкнулись с изменой в отношениях
Истории
5 месяцев назад
19 крутых бабушек, которые живут так, что ни один сценарист не придумает
Семья
1 год назад
19 смелых женщин показали себя до и после макияжа. И мы увидели, как утонченно и элегантно он подчеркнул их красоту
Дизайн
1 год назад
19 историй о том, что квартирный вопрос еще как раскрывает людей
Народное творчество
5 месяцев назад
18 добрых историй, после которых аж на душе может стать теплее
Истории
3 месяца назад
15+ историй о том, как деньги влияют на отношения
Истории
5 месяцев назад
18 человек вспомнили ситуации, от которых у них щеки краснеют, словно от мороза
Народное творчество
2 месяца назад