20+ фото, которые лучше тысячи слов объясняют, как работает время

Время бежит незаметно: секунды складываются в часы, часы — в дни, дни — в годы. Кажется, человек успел только глазом моргнуть, а котенок, умещавшийся на ладошке, вырос в матерого котяру, любимые белые кроссовки превратились в серое нечто, а на фото в документах 10 лет назад и сейчас — словно два разных человека. Время меняет все и всех вокруг, и это, пожалуй, величайшая сила в мире.

"Моей любимой утке уже 21 год!"

"Вот во что превратилась такая сумка за 3,5 года ношения"

Когда парикмахер предпочитает одно конкретное кресло, и это видно

"Раздельщик рыбы у меня работе пользуется этим ножом уже 35 лет"

"Родители сохранили кусок своего свадебного торта. Сегодня у них годовщина, и я смог увидеть торт, который старше меня!"

«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»

Что жара сделала с бутылкой для воды

«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»

"С кондиционеров на моем рабочем месте течет так много конденсата, что на парковке начали расти камыши"

«Зимняя и летняя шубки моей собаки»

Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года

«Открыла сливки, а они уже превратились в масло»

«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»

«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»

«3 года таскал кошелек, купил такой же»

«Нашел чугунную сковороду в ручье»

Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький

«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»

«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»

Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно

Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить

Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки

«Торт с глазурью пролежал в моей морозилке месяц. И вот что с ним стало. На нем появилась плесень!»

«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»