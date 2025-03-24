20+ фото, которые лучше тысячи слов объясняют, как работает время
Фотоподборки
23 минуты назад
Время бежит незаметно: секунды складываются в часы, часы — в дни, дни — в годы. Кажется, человек успел только глазом моргнуть, а котенок, умещавшийся на ладошке, вырос в матерого котяру, любимые белые кроссовки превратились в серое нечто, а на фото в документах 10 лет назад и сейчас — словно два разных человека. Время меняет все и всех вокруг, и это, пожалуй, величайшая сила в мире.
"Моей любимой утке уже 21 год!"
"Вот во что превратилась такая сумка за 3,5 года ношения"
Когда парикмахер предпочитает одно конкретное кресло, и это видно
"Раздельщик рыбы у меня работе пользуется этим ножом уже 35 лет"
"Родители сохранили кусок своего свадебного торта. Сегодня у них годовщина, и я смог увидеть торт, который старше меня!"
«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»
Что жара сделала с бутылкой для воды
«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»
"С кондиционеров на моем рабочем месте течет так много конденсата, что на парковке начали расти камыши"
«Зимняя и летняя шубки моей собаки»
Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года
«Открыла сливки, а они уже превратились в масло»
«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»
«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»
«3 года таскал кошелек, купил такой же»
«Нашел чугунную сковороду в ручье»
Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький
«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»
Принудительная трансформация из брутального мачо, в светского дэнди.
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«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»
Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно
Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить
Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки
«Торт с глазурью пролежал в моей морозилке месяц. И вот что с ним стало. На нем появилась плесень!»
«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»
Фото на превью worm_on_the_web / Reddit
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