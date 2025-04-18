15 доказательств того, что порой детали меняют все

Большинство из нас уже трудно чем-то удивить. Еще бы, если искусственный интеллект уже шикарные картины рисует. Но на самом деле есть еще вещи (а порой даже животные), которые своими деталями и особенностями надолго приковывают внимание.

«Кошку друга побрили на приеме у ветеринара»

«Сняли квартиру, а тут на пульте от телевизора есть волшебная кнопка от комаров»

В этом магазине есть уменьшенная копия этого самого магазина

«В моем городке в Дании на светофорах красуются маленькие викинги»

«Можете не верить, но я реально видел такое в китайском туалете»

В этом номере отеля в аэропорту лежит бинокль и путеводитель по наблюдению за самолетами

Парковку для велосипедов у стоматологического кабинета сделали в виде зубной пасты

Вот так спрятали огнетушитель в художественном музее

В этом магазине на тележках для покупок есть увеличительные стекла

А в этом торговом центре есть отдельный эскалатор для тележек

«В нашем холодильнике есть вращающиеся полки, поэтому можно легко дотянуться вообще до всего»

В одном из туалетов Эстонии сделали стеклянный пол, через который видна высеченная под ним скала

«Вот такого крокодила оставили нам горничные после уборки номера»

«У нас в библиотеке есть „библиотека вещей“, где жители могут брать напрокат полезные штуки для дома, типа набора инструментов и всякого такого»