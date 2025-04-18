15 доказательств того, что порой детали меняют все
Фотоподборки
2 часа назад
Большинство из нас уже трудно чем-то удивить. Еще бы, если искусственный интеллект уже шикарные картины рисует. Но на самом деле есть еще вещи (а порой даже животные), которые своими деталями и особенностями надолго приковывают внимание.
«Кошку друга побрили на приеме у ветеринара»
«Сняли квартиру, а тут на пульте от телевизора есть волшебная кнопка от комаров»
В этом магазине есть уменьшенная копия этого самого магазина
«В моем городке в Дании на светофорах красуются маленькие викинги»
«Можете не верить, но я реально видел такое в китайском туалете»
В этом номере отеля в аэропорту лежит бинокль и путеводитель по наблюдению за самолетами
Парковку для велосипедов у стоматологического кабинета сделали в виде зубной пасты
Вот так спрятали огнетушитель в художественном музее
В этом магазине на тележках для покупок есть увеличительные стекла
Удобно. Читать мелкий шрифт и сроки годности искать. Видела людей в магазинах ,со своими лупами ходят
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А в этом торговом центре есть отдельный эскалатор для тележек
«В нашем холодильнике есть вращающиеся полки, поэтому можно легко дотянуться вообще до всего»
В одном из туалетов Эстонии сделали стеклянный пол, через который видна высеченная под ним скала
«Вот такого крокодила оставили нам горничные после уборки номера»
«У нас в библиотеке есть „библиотека вещей“, где жители могут брать напрокат полезные штуки для дома, типа набора инструментов и всякого такого»
«Сделал светящуюся в темноте галактику на полимерном полу кухни»
А вот еще подборка статей, в которых особое внимание уделено деталям:
Фото на превью LeKiwi / Reddit
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