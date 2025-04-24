20 фото с такой разницей, что хочется воскликнуть: «Вот это да!»

Изобретение фотографии помогает нам запечатлевать не только мгновения, но и большую разницу, например, между прошлым и будущим. Именно благодаря снимкам мы можем убедиться, как сильно изменились за то или иное время сами, как преобразились вещи вокруг нас и как выросли в пушистых красавцев домашние питомцы.

«Правильное питание, спорт и развод — и вот как выглядит счастливая и здоровая мать-одиночка!»

© AggravatingResult210 / Reddit Lyubchenko 4 часа назад Не ходите девки замуж - замужем не весело

То трусы не постирала, то не там повесила....😒😔

Видно что в браке было не хорошо, хорошо что изменила свою жизнь в лучшую сторону 👏🏻👏🏻🤗 - - Ответить

«Мне прооперировали челюсть в Бразилии»

Теперь я знаю, куда лететь за новым профилем! © camouflagedpotatoIII / Reddit

«Купила у бабулечки шкаф и решила его покрасить. Идею взяла из головы»

Я б на вас женился! © Prosthelovek / Pikabu

«Мой питон в первый день, когда я его забрала, и сегодня, 8 месяцев спустя»

«Это я с учительницей английского в первом классе и на выпускном»

«Это я до пересадки волос и примерно через 1,5 года после»

«Старый диван до и после перетяжки. У него началась новая, красочная жизнь!»

«День, когда его спасли, и полгода спустя»

«Я — бывшая гимнастка. Набрала 9 кг и наконец-то полюбила свое тело»

«Разница атмосферного давления на высоте от 4,2 км до 160 м над уровнем моря»

«Гера — королева Недоволишна — в детстве и сейчас»

Фото с разницей в 22 года

«Я долго был в депрессии и ничего не хотел делать. Моя кухня до и после большой уборки. Горжусь собой»

«Это я в 18 лет — до того, как мне диагностировали сахарный диабет, и в 30, когда я взяла его под контроль»

«Серебряная брошь за $ 8. Ей просто нужна была хорошая чистка»

«Мой пес в 2,5 месяца, когда мы забрали его из приюта, и в год»

«То же платье, та же я, но 2 года спустя»

«Кеды, которым 12 лет, по сравнению с новыми»

«Это я без парика и в нем»

Чувак, ты помолодел лет на 15! © Buccoman_21 / Reddit

«Моя жена на 37-й неделе беременности и через 37 недель после родов. У нас двойня!»