Не ходите девки замуж - замужем не весело
То трусы не постирала, то не там повесила....😒😔
Видно что в браке было не хорошо, хорошо что изменила свою жизнь в лучшую сторону 👏🏻👏🏻🤗
20 фото с такой разницей, что хочется воскликнуть: «Вот это да!»
Фотоподборки
1 час назад
Изобретение фотографии помогает нам запечатлевать не только мгновения, но и большую разницу, например, между прошлым и будущим. Именно благодаря снимкам мы можем убедиться, как сильно изменились за то или иное время сами, как преобразились вещи вокруг нас и как выросли в пушистых красавцев домашние питомцы.
«Правильное питание, спорт и развод — и вот как выглядит счастливая и здоровая мать-одиночка!»
Не ходите девки замуж - замужем не весело
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«Мне прооперировали челюсть в Бразилии»
- Теперь я знаю, куда лететь за новым профилем! © camouflagedpotatoIII / Reddit
«Купила у бабулечки шкаф и решила его покрасить. Идею взяла из головы»
Ну вот блин!!!!!!🤨 Я хочу такой шкаф, что мне делать??!!??!🤷🏻♀️
Оооочень круто и красиво😍🥰😍😍🥰👍🏻👏🏻
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- Я б на вас женился! © Prosthelovek / Pikabu
«Мой питон в первый день, когда я его забрала, и сегодня, 8 месяцев спустя»
«Это я с учительницей английского в первом классе и на выпускном»
- А она помолодела! © lenaiv / Pikabu
«Это я до пересадки волос и примерно через 1,5 года после»
«Старый диван до и после перетяжки. У него началась новая, красочная жизнь!»
«День, когда его спасли, и полгода спустя»
«Я — бывшая гимнастка. Набрала 9 кг и наконец-то полюбила свое тело»
«Разница атмосферного давления на высоте от 4,2 км до 160 м над уровнем моря»
Ну этот фокус доступен любому, прилетевшему нна самолете. Просто не выбрасывайте пустую бутылку
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«Гера — королева Недоволишна — в детстве и сейчас»
Фото с разницей в 22 года
«Я долго был в депрессии и ничего не хотел делать. Моя кухня до и после большой уборки. Горжусь собой»
«Это я в 18 лет — до того, как мне диагностировали сахарный диабет, и в 30, когда я взяла его под контроль»
«Серебряная брошь за $ 8. Ей просто нужна была хорошая чистка»
«Мой пес в 2,5 месяца, когда мы забрали его из приюта, и в год»
«То же платье, та же я, но 2 года спустя»
«Кеды, которым 12 лет, по сравнению с новыми»
«Это я без парика и в нем»
- Чувак, ты помолодел лет на 15! © Buccoman_21 / Reddit
«Моя жена на 37-й неделе беременности и через 37 недель после родов. У нас двойня!»
Фото на превью kostghost / Pikabu
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