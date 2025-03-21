20+ человек, которые вернулись с базара с полной авоськой впечатлений

Обычно люди ходят на рынки, чтобы купить что-то подешевле или «от производителя», если дело касается, например, фермерских продуктов. Но нередко и сами продавцы, и их товары бывают настолько колоритны, что с базара покупатели приносят не только покупки, но и массу новых впечатлений.

Вот что значит "ноги от ушей"

На фермерском рынке свои представления о том, как должен выглядеть друг человека

Когда знаешь лайфхак для проверки джинсов

Накопил денег, поехал с приятелем на рынок за джинсами. После выбора штанов, осмотра всех швов, заклепок, "красных язычков", пробы на зуб хотел я уже хотел их покупать, но друг предложил продавцу такой способ проверки: если не сможем вдвоем порвать джинсы, взявшись за штанины и дернув в разные стороны несколько раз, то берем. Все продавцы от такого перфоманса отказывались, и только одна девушка согласилась, сказав, что джинсы настоящие, и она в них уверена. На глазах у толпы мы, намотав на руку по штанине, резко дернули их в разные стороны, а штаны хоть бы затрещали! Рассчитались с продавщицей, ушли довольные. Носил я те штаны долго, и с каждым годом они становились все удобнее, мягче, роднее. © paael / Pikabu

Вот как выглядит реклама на рынке⁠⁠

Когда все хотят попробовать твою черешню. И ты не против, но есть нюанс

Даже на честности можно заработать

Давеча пошел на рынок. В списке покупок, любезно предоставленном моей супругой, была и квашенная капуста, а ее я всегда покупаю у одной и той же бабульки - жене уж очень именно эта капуста нравится.

Подхожу к этой бабульке, а от нее отходят два парня, которые дают ей 100 рублей и говорят: "Это вам за честность!" Продавщица не хочет брать, но парнишки всовывают купюру ей в руки и уходят. Она переводит взгляд на меня. Я здороваюсь и прошу продать мне килограмм капусты вон из той бочки, как обычно.

Бабулька вздыхает и объясняет мне, что на этой неделе был мороз, и та капуста, что я хочу, вся померзла и испортилась, брать ее не стоит. Но можно взять похожую у другой торговки - и показывает рукой на другую бабульку. Я резким движением вынимаю из кармана 100 рублей, вручаю их бабульке и говорю: "За честность!" Бабулька в шоке, а я иду покупать капусту к другой торговке. © Qqkizz / Pikabu

Блошиный рынок - как портал в прошлое

"Кажется, эта продавщица чем-то недовольна"

Иногда и покупатели бывают с чудинкой

Поехали с мужем на рынок за курткой. Выбрали одну, муж надел. Спрашиваю: «Жмет в подмышках?» Отвечает: «Жмет». Уточняю, мол, воротник душит, рукава тесны? Муж: «Да!» Я радостно: «Берем!» Продавщица в шоке, а я ей как выдам: «Нам именно такая и нужна, потому что мы сыну куртку выбираем!» Дело в том, что он рынки не любит, поэтому дома муж примерил куртку сына и запомнил ощущения, как она сидеть должна. Кстати, куртка сыну подошла. © Елена Гоглова / Dzen

«Была сегодня на рынке, не удержалась — захотелось запечатлеть. Все стремится к элитности, даже колбаса»

"Просто гляньте, какую гору редиски я увидел на фермерском рынке!"

В каждой стране на базаре есть свои особенности

Лет 10 назад шеф ездил в какой-то город в Китае и между делом заскочил на местный рынок. Ходил, скучал и нашел добротные джинсы за 2000 в переводе на рубли (он еще подумал, что дороговато для Китая). Долго торговался на ломаном английским, а продавщица вообще не соглашалась. Еле уговорил продать ему за 1800. А потом шеф немного прифигел, когда она за эти деньги вытащила линейку этих джинсов - 6 размеров! - и вручила ему. © Sirus / Pikabu

"Это авокадо я купил на Гавайском рынке"

На рыбном рынке в Сиднее рай для гурманов: можно купить много готовых блюд из свежих морепродуктов и на месте съесть, что многие и делают

Когда клиентоориентированность на высоте

Сегодня на рынке. Отец стоит в очереди за рыбой, перед ним бабулька. На прилавке - мороженая горбуша. Далее диалог бабульки и продавщицы:

- Взвесь-ка мне 3 горбуши покрупнее, только девочек выбери.

- Хорошо, сейчас сделаем!

Продавщица роется в рыбе, ищет, выбирает именно девочек (как-то по мордочкам отличает их от мальчиков). Нашла, взвесила, рассчитала. Подходит очередь отца. Он спрашивает продавщицу:

- Скажите, а зачем вы так старательно выбирали девочек? Рыба же вся потрошеная, икры в ней все равно нет!

- А я что? Покупатель всегда прав! © EsikVKimano / Pikabu

Вывеска на одном из рынков: "Старые простофили дадут вам совет. Возможно, это будет плохой совет, зато бесплатно"

Вот чем я хочу заниматься в старости! © merryprankster2990 / Reddit

Вот такой "фрукт" нашелся на рынке. Уверяет, что он - груша

Когда и товар, и продавец с гнильцой

Прихожу на базар взять пару кило помидоров. Хожу от палатки к палатке: то помидоры мелкие, то цены не соответствуют качеству, то вообще какие-то вялые. Нашел точку, там сидит тетка лет 45, торгует помидорками "бычье сердце". Большие, мясистые. В коробке один к одному лежат. Цена чуть выше средней. Ну, я и подумал: "А чего бы не взять?" Говорю:

- Дай мне пакет, я наберу.

- Нет, не дам! Я сама возьму с прилавка те, которые вы хотите, а то не дай бог раздавите - они мягкие очень.

- Ладно, спасибо за заботу.

Продавщица помидоры набрала, поставила на весы - вышло 2,5 кг. Пакет она мне протянула, я его открываю и вижу, что помидоры с обратной стороны гнилые наполовину. То есть она красивой стороной вверх из выставила, а с другой стороны аж мошки уже завелись. Торговка как увидела, что я в пакет полез, как засуетилась, начала орать, что не нужно туда лезть, мол, вы их помнете, а потом и вовсе вырвала у меня пакет из рук. Я высказал ей все, что думаю, и ушел. Для меня тот случай был нонсенсом: никогда такого у нас не было на базаре. © Besrezenus / Pikabu

"Сфоткал на одном из небольших рынков. Представляю себе выражение лица ребенка, который клянчил у бабушки спиннер, и она его купила"

На этом фермерском рынке продается 21 сорт картофеля

Любой каприз за ваши деньги

Шурин рассказывал. Лет 15-20 назад бродил он по крупному вещевому рынку, жутко хотел себе оригинальные джинсы "Дизель". Да не абы какие, а чтобы именно голубые, на болтах, строчка чтобы крупная и все такое. Нашел! И все вроде хорошо, но не "Дизель" они, а "Левайс". Стоит, думает... Продавец спрашивает: "Ты джинсы какой фирмы хочешь?" Шурин сказал, что хочет такие же, только другой фирмы. Торгаш такой: "Ты погуляй минут 15, сейчас будет тебе точно такой же "Дизель"". И ведь не обманул. © benzin500 / Pikabu

Когда манекены одинаковые, а люди - нет

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