15 историй о людях, которые находились на волоске от беды, но будто сама фортуна им улыбнулась

Народное творчество
3 часа назад

Бывают в жизни моменты, когда будто некая невидимая длань отводит от человека беду. Например, внезапно возникшие физические потребности вынуждают покинуть место, в котором скоро будет небезопасно, или вдруг на горизонте появляется незнакомец, оказывает помощь, а потом словно испаряется. О таких счастливых случайностях и рассказали пользователи сети.

  • Мне было 7 лет, ехали в поезде. Проснулся из-за желания сходить в туалет, разбудил маму, она меня отвела. И вот только я сел нa унитаз, желание облегчиться резко исчезло. Вышел, признался, что расхотел. Немножко получил, но, когда мы вернулись в купе, я просто обалдел - на моей подушке был огромный булыжник, превышающий размер моей головы раза в четыре. Окно было полностью разбито. Понятия не имею, как такое могло случиться, но я уверен, что на тот момент меня кто-то уберег. © Подслушано / VK
  • Как-то раз ехала с дочкой восьми лет домой, и нас занесло на трассе. Была буря, снег по колено, вокруг — ни машины, и лопаты с собой не оказалось. А через пару минут откуда ни возьмись подошли два здоровяка, толкнули мою машину сзади и вернули на дорогу. Я вышла из машины, чтобы поблагодарить их, а те ребята были уже очень далеко, а потом и вовсе будто испарились. Я искренне верю, что они были посланы нам в помощь! © Cole Eff / Quora
  • Только собралась выходить на работу, как тетя звонит на домашний: «Мне бабка снилась, просила тебе помочь. Что случилось?» «Ничего, теть Люд», — отвечаю. «Может, деньги нужны?» — продолжает она. «Нет, у меня есть!» — отрезаю я, но тетка еще минут 5 строит догадки. Положив наконец трубку, я выбегаю из дома и вдруг вижу, что моя маршрутка отчаливает без меня. И такая злость меня на тетку взяла — из-за ее суеверной болтовни я опоздала на работу! Но вскоре злость сменилась благодарностью. Как потом выяснилось, эта самая маршрутка, на которую я точно бы села, не позвони мне родственница, попала в аварию. Вот дела!
  • В мои 17 папа не хотел отпускать меня на концерт одной рок-группы. Я еле-еле выпросила его купить мне билет, пришлось пойти на обман и сказать, что пойду с друзьями. Пошла одна, да еще и футболку с автографами музыкантов отхватила. А через пару лет группа распалась. Уже семь лет прошло с их последнего концерта, недавно мой папа попал в аварию, нужна была дорогая операция, но денег у нашей семьи не было. Я гениально продала ту самую футболку с автографами распавшейся рок-группы, все деньги ушли на реабилитацию папы. А его первыми словами после операции были: «Не зря я тебя тогда отпустил на тот дурацкий концерт!». © Палата № 6 / VK
  • Отдыхали на даче. В тот день моя 2-летняя дочь играла у забора, а я отдыхала рядом. Ну, я и задремала. Снится мне покойный дед. Говорит, мол, Анютку от забора убери скорее, нельзя ей ко мне, рано. Тут же просыпаюсь в холодном поту. Позвала дочь к себе, а через несколько минут на то место падает огромная сосна. Ломает уже некрепкий и старый забор. Теперь я поняла, от чего дед правнучку уберег. © Подслушано / VK
  • Ехала как-то в метро, сижу себе, смотрю в одну точку, начинаю засыпать. Вдруг слышу, что моя остановка, встаю, собираюсь выходить, как вдруг мне какая-то бабуля странная в спину говорит: "Держись крепче, внучка!". Я ничего не поняла, но когда поднималась на эскалаторе, то на всякий случай держалась крепко за поручень. В один момент что-то случилось и эскалатор остановился. Многие люди упали, некоторые сильно ушиблись, одному мужчине даже помощь медицинскую пришлось оказывать. А я удержалась, потому что крепко ухватилась за поручень. До сих пор не могу поверить в то, что случилось за пару минут до этого. © Палата №6 / VK
  • Папа лежал в больнице с серьезными проблемами со спиной. Никто не знал, как ему помочь. Вошел мужчина, задал ему несколько вопросов, провел краткий осмотр, а затем отлучился на несколько минут. Вернувшись, он показал папе упражнение, которое никто раньше не предлагал делать. И ему помогло. Когда он спросил медсестру, что за врач, она лишь развела руками - по описанию такого человека никто не знал. © Sharon Suess / Quora
  • Мой биологический отец спас меня, сам того не зная. Нас с сестрой усыновили. В 20 лет я нашел биологических родителей. Встретили они меня тепло. Потом оказалось, что у отца была сложная форма рака, которую тяжело обнаружить при медосмотре. Он узнал об этом совершенно случайно и успел вылечиться. А примерно в его возрасте у меня также начались проблемы со здоровьем. Тесты ничего не показывали, но врачи упорно болезнь искали из-за рассказов об отце. И в конце концов, у меня оказался такой же рак, как у него, с которым в итоге я благополучно справился, так как его вовремя обнаружили. Так что, если бы я не разыскал отца, то сейчас бы уже не жил, скорее всего. А вот моя приемная сестра убедила приемных родителей лишить меня наследства из-за такой "измены". © Jeff Headley / Quora
  • Снимала крышку со сковороды, в которой жарились грибы, и в этот момент мой кот неожиданно громко мяукнул. Если бы не повернула голову в его сторону - в глаз бы полетели капли раскаленного масла. А так попали в висок. © Oka-reka / ADME
  • Приблизительно год назад я возвращалась домой после встречи с подругой. Время было позднее, автобусы не ходили, такси брать не хотелось, а идти мне минут 40. Я пешие прогулки люблю, так что пошла без задних мыслей. Но шла и оглядывалась, мало ли что. Почти в самом начале пути ко мне прибилась собака. Идет себе рядом, не гавкает, еду не просит, держится на одном расстоянии, если отстанет, сразу же догоняет. Мне стало интересно, как же далеко она со мной зайдет. И вот в какой-то момент мне на встречу мчится свора собак. Их так много было, что мне стало очень страшно. И что вы думаете? Моя попутчица их всех отвлекла на себя и увела куда-то в сторону (вся свора с лаем за ней побежала). Честно, я даже переживать за нее стала. Но буквально через минуты 3 она вернулась ко мне и проводила до самого дома. © Алина Телушкина / VK
  • Я ночевал у друга за городом. Он спал в одной комнате, а я в другой. Рядом со мной примостилась его собака Иззи. Среди ночи меня будят звуки, похожие на шарканья ног, Иззи тоже вскакивает, смотрит на меня, потом на заднюю дверь и рычит. У моего друга была дочка 4-5 лет, и я подумал, что это она. Я подошел к двери, но вместо того, чтобы открыть ее, наоборот, запер. Тихонько подлез к окну, чтобы посмотреть, кто там. Там стояла огромная медведица. Вряд ли я бы выжил, если бы интуиция меня подвела, и я открыл дверь, как изначально планировал. © fake_f*****ton / Reddit
  • Сидели с мужем в гостях у друзей, было весело и шумно. Вдруг приспичило срочно уехать, необъяснимо потянуло домой, а перед домом попросила заехать к родителям. Папа вышел из спальни встречать нас, еле держась на ногах и еле ворочая языком. Мама была в это время на прогулке. Минут через пять с мужем сообразили, что это похоже на инсульт. Скорая, к счастью, приехала быстро. Поблагодарили нас за оперативность. При таком диагнозе время идет на минуты. Спасли. © Подслушано / Ideer
  • Было мне года четыре. Вместе со старшим братом поехали купаться на деревенский пруд. Плавать я не умел и барахтался возле берега. Жара, народу тьма, брат про меня забыл, как приехали. И вдруг я стал сползать по глинистому дну на глубину. Пытаюсь выбраться, а не выходит. Растерялся, естественно, что-то мычу, пытаюсь руками внимание привлечь, но только хуже становится - быстрей сползаю. Народу - море, а дела до меня никому нет. Проходил мимо парень, лет пятнадцати, подхватил и к берегу швырнул. Так - между делом. Швырнул и не оглядываясь дальше в воду полез. Уверен, он про меня тут же забыл. А ведь спас! Жизнь подарил. Пятьдесят лет его вспоминаю. Ни имени, ни лица даже его не помню, а всем ему обязан. © lem02 / Pikabu
  • Надо было сходить в магазин. Дорога до магазина прошла нормально, а вот назад... На выходе из сего чудесного здания мне пришло сообщение от друга, и я остановился его прочитать. Прочитал, иду дальше. Слышу скрип. Передо мной в двух метрах врезается в забор машина. Теперь мне кажется, что мой друг спас мне жизнь! © Подслушано / VK
  • Маму остановили на улице грабители, она даже закричать не успела. И вдруг раздался голос: «Отпустите ее!» И, чудеса, хулиганы тут же смылись. Мама осмотрелась и увидела бабульку в ночнушке. Говорит ей, мол, спасибо, идите отдыхайте. А на следующий день пришла ее поблагодарить, но местные жители сказали, что никаких бабулек здесь нет. Мы с мамой обошли чуть ли не весь квартал, но никто не узнал пожилую женщину по описанию. © Susan Mcdermott / Quora

Осенью как никогда хочется пощекотать нервишки мистическими рассказами. И неважно, что в большинстве случаев всему «паранормальному» можно найти логическое объяснение. Но зачем? Если можно забыть о будничных делах и под завывание ветра за окном предаться чтению леденящих душу историй. Например, этих:

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