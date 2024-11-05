15 историй о людях, которые находились на волоске от беды, но будто сама фортуна им улыбнулась

Бывают в жизни моменты, когда будто некая невидимая длань отводит от человека беду. Например, внезапно возникшие физические потребности вынуждают покинуть место, в котором скоро будет небезопасно, или вдруг на горизонте появляется незнакомец, оказывает помощь, а потом словно испаряется. О таких счастливых случайностях и рассказали пользователи сети.

Осенью как никогда хочется пощекотать нервишки мистическими рассказами. И неважно, что в большинстве случаев всему «паранормальному» можно найти логическое объяснение. Но зачем? Если можно забыть о будничных делах и под завывание ветра за окном предаться чтению леденящих душу историй. Например, этих: