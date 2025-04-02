20+ фото, разницу на которых могут заметить даже малыши в песочнице

Со временем меняемся мы сами и мир вокруг нас. Правда, в повседневной жизни многие моменты и преобразования кажутся незаметными, а вот если сравнить их с помощью фото - все сразу же становится очевидным.

«За год наша парочка стала легче на 83 кг»

Вот что значит вместе и в огонь, и в воду! © pollyanna15 / Reddit

«Мое жилье до и после бюджетного ремонта, который я сделал сам»

"Сбрил бороду, которую носил с 2006 года"

«Фото с разницей в 2 года. Я с детства мечтала стать актрисой, но была слишком закомплексованной. Сейчас я решилась осуществить мечту. Завтра у меня съемки»

"Я так горжусь тем, как эта красотка выросла за 3 месяца!"

«Я попала в аварию на мотоцикле, мне сделали пересадку кожи на руке. Я прикрыла ее татуировкой»

«К 40 годам я научилась самодисциплине. Раньше я ела от скуки, а теперь — только когда голодна»

«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»

«Мои куры несут совершенно разные яйца»

«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»

Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ.

«Накачала бицепс за 4,5 месяца»

«Мои изменения за 2 года»

«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»

«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»

«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»

«У моего кота есть „веснушки“, и с одной стороны носа они светлее!»

«Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом»

Использованный альбомом для рисования и совершенно новый

«„Макияж без макияжа“ в моем исполнении»

«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»

Кот со своей игрушкой

Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось

«Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год».